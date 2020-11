Magyar nyertese is van a 280 milliárd eurós uniós programnak

Az Európai Bizottság az uniós költségvetés keretében egy több mint 280 millió eurós beruházási csomagot hagyott jóvá a LIFE program több mint 120 új projektjének támogatása céljából. A LIFE program keretében a LIFE-CLIMCOOP magyar irányítású projekt is uniós támogatást nyert el az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kategóriájában - írja az EB hazai képviselete sajtóközleményben.

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedések finanszírozására szolgáló LIFE program költségvetéséből nyújtott uniós források összesen közel 590 millió euró összegben mozgósítanak majd beruházást a projektek nagy ívű környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseinek elérése érdekében.

A projektek az európai zöld megállapodás céljainak megvalósításához is hozzá fognak járulni, többek között azáltal, hogy támogatják az uniós biodiverzitási stratégia és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv megvalósítását, hozzájárulnak a koronavírus-világjárvány hatásainak kezelésére szolgáló környezetkímélő gazdasági helyreállításhoz, és elősegítik, hogy Európa 2050-re klímasemleges kontinenssé váljon. Az új projektek között sok a több tagállam együttműködésén alapuló, határokon átívelő projekt.A 280 millió eurót meghaladó finanszírozásból az EU megközelítőleg 220 millió eurót juttat majd a környezetvédelem és forráshatékonyság, a természetvédelem és biológiai sokféleség, valamint a környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás területén megvalósítandó projekteknek, és több mint 60 millió euróval támogatja majd az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, valamint az éghajlat-politikai irányítással és tájékoztatással foglalkozó projekteket. A finanszírozásban részesülő projekteket a LIFE 2019 pályázati felhívására válaszul benyújtott több mint 1250 pályázat közül választotta ki az értékelőbizottság.A LIFE program keretében a LIFE-CLIMCOOP magyar irányítású projekt is uniós támogatást nyert el az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kategóriájában. A projekt arra keres megoldást, hogyan tudnak az ipari övezetek és a városok egyesült erővel fellépni a városok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében. Magyarországon a városok csak akkor tudnak eredményesen alkalmazkodni a klímaváltozáshoz az új ipari övezetekben, ha a vállalkozások hatékonyan együttműködnek az önkormányzati hatóságokkal. A Miskolci Egyetem által koordinált LIFE-CLIMCOOP projektcsapat olyan intézkedéseket fog kidolgozni és bemutatni, melyek egy városi önkormányzat és egy multinacionális vállalat együttműködésén alapulnak. Ezek az intézkedések elő fogják segíteni a rendelkezésünkre álló erőforrások hatékonyabb felhasználását, és javítani fogják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések közös előkészítését a veszélyeztetett városi és ipari területek védelme érdekében. A projekt keretében megvalósítandó konkrét intézkedések közé tartozik az esővíz tartályokban történő gyűjtése a vízhiány leküzdése érdekében, zöldtetők (azaz növényzettel beültetett födémek) és zöldfalak (azaz növénnyel borított falak, más néven vertikális kertek) kialakítása, valamint olyan, természetes vízmegtartást célzó intézkedések bevezetése, amelyek csökkentik a villámárvizek kockázatát. A cél az, hogy a modellt először Magyarországon, majd egész Közép- és Kelet-Európában is egyre többen alkalmazzák.