Újabb EU-kilépés lehetőségére figyelmeztet a szlovén miniszterelnök a jogállamisági vita miatt

Kétoldalas, költői képekkel teletűzdelt figyelmeztető levelet küldött állam- és kormányfő kollégáinak kedden a szlovén miniszterelnök, amelyben burkoltan arra figyelmeztetett, hogy ha az uniós vezetők nem engednek a magyar és lengyel követeléseknek a jogállamisági vitában, akkor a britek után újabb tagállam távozhat az EU-ból.

A szlovén kormányfő, Janez Jansa levelének másolata eljutott a Politico-hoz is, amely néhány színes, költői képeket tartalmazó mondatot emelt csak ki belőle. Eszerint az EU egy hajókból álló konvoj, amely most veszélyes vizeken evez és zátonyok, illetve sziklák felé közelít. Majd azt rögzíti, hogy

Sok kihívást csak úgy tudunk legyőzni, ha betartjuk a szerződésünket, amely egyhangúlag meghatározza az utazás irányát.

Ez már eleve utal arra, hogy minden tagállamnak egyet kell értenie arról, ha valamilyen stratégiai fontosságú dologban készül döntés. Aztán rátér a lényegre, miszerint ha a júliusi maratoni EU-csúcson kialkudott jogállamisági keretrendszertől (pontosabban annak szellemiségétől) eltér az EU, akkor

az olyan lenne, mint egy jéghegy felé tartó hajó étlapján veszekedni.

A magyar kormányfő szoros politikai szövetségesének számító Jansa, aki a minap túl korán gratulált a szerinte egyértelmű Trump-győzelemhez is, a lap szerint világosan arra utalt a levélben, hogy a tagállamok többségének engednie kell a magyar értelmezésnek, miszerint nyáron csak egy nagyon laza, költségvetési fókuszú jogállamisági kritériumrendszerről állapodtak meg, nem pedig többről. Ezzel Jansa gyakorlatilag arra kéri a többi tagállami vezetőt, hogy felejtse el a saját szövegértelmezését, és adja be a derekát, hogy ezért cserébe megszülethessen az új uniós költségvetés és helyreállítási alap. Ez azért furcsa, mert hétfőn még a szlovén kormány képviselője is politikai támogatását adta a kemény jogállamisági feltételrendszerhez (csak a magyar és a lengyel kormány képviselője jelzett politikai vétót), de rá egy napra már ennek ellenkezőjéről kezdte győzködni a többi tagállami vezetőt a szlovén kormányfő.

A levél legérdekesebb része azonban a fenti keretek mellett nyilván az alábbi, miszerint Jansa arra figyelmeztet, hogy ha nem hallgatnak a tanácsára a többiek, akkor

számíthatunk arra, hogy a következő hajó is elhagyja a konvojt.

Ezzel gyakorlatilag a britek kilépése után újabb EU-kilépés lehetőségére utalt, igaz nem mondta meg, hogy kire gondolt, de a szövegkörnyezet alapján feltehetőleg egy magyar (és/vagy lengyel) kilépésre célozhatott. Tegnap egyébként rövid interjút közöltünk Steen Jakobsennel, aki egy éve már azt mondta, hogy idén év végéig lépéseket tehet Magyarország az uniós kilépésre. Igaz közben az is fontos, hogy Orbán Viktor kormányfő mind a szeptemberi Reuters-interjújában, mind most hétfőn egy parlamenti felszólalásában nagyon határozottan azt közölte, hogy Magyarország jövője a viták ellenére is az EU-ban van, jó helyünk van itt, illetve szeptemberi érvelése szerint ki sem tudnánk lépni, annyira szorosan integrálódtunk a közös piacba. Érdemes tehát a szlovén jelzést óvatossággal kezelni.

Azt is érdemes persze megjegyezni, hogy a jövő év első felében portugál, majd szlovén soros elnökség vezeti az EU-t, így Jansa figyelmeztetése ebből a szempontból is lényeges.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Janez Jansa szlovén miniszterelnök találkozója a szlovéniai Bledben 2020. szeptember 1-jén.