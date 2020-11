Magyar vétó: a németek szerint küszöbön a megegyezés, csütörtökön dönthet a magyar-lengyel páros

Kedd este a lengyel állandó EU-s képviselet Twitterén azt jelezték, hogy csütörtökön Budapestre látogat Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő, hogy magyar partnerével átbszéljék az uniós költségvetési ügyekben az együttes stratégiájukat. Ma reggel a német külügyminiszter már jelzte, hogy a következő napokban döntésközeli helyzetbe kerülnek, így tehát elméletileg arra is van kilátás, hogy ha csütörtökön Orbán Viktor és Mateusz Morawieczki megállapodnak a jogállamisági ügyek miatti uniós költségvetési pozíciójukról, akkor rövid távon megindulnak a folyamatok több más fórumon is. Az egyik szál az lehet, hogy a brüsszeli állandó nagyköveti ülésen (COREPER II) akár pár napra rá már szavazhatnak is a 3 rendelettervezetről (2021-2027-es költségvetés, helyreállítási alaphoz kapcsolódó saát forrás határozat és jogállamisági rendelet), hogy aztán az EP plenárisa is dönteni tudjon az MFF-ről, illetve mindezzel párhuzamosan esetleg a Tanácsban lezáruljon a két országgal szemben évek óta zajló 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás (állítólag van egy ilyen terv a német soros elnökség fejében).

Mindezek után az uniós állam- és kormányfők decmeber 10-11-i csúcstalálkozójára (még nem tudni, hogy személyes, vagy videókonferenciás lesz) már nem is annyira ez a költségvetési témakör lenne annyira a fókuszban, inkább a Brexit-megállapodás végső jóváhagyására és a török kérdésre tudnak több időt szánni.

Hangsúlyozzuk, mindez csak elméleti okfejtés, minden attól függ, hogy a háttérben a német elnökség milyen ajánlatokat tesz a két tagállamnak, és ők erre mit reagálnak.