Magyar vétó: meddig bírná az állam az EU-pénzek hiányát?

Rohan előre a kormány, ez érthető, de …

Az uniós költségvetési vitáktól függetlenül minden itthon tervezett fejlesztés, beruházás megvalósul 2030-ig, így nyugodtan számíthatnak rá a gazdasági szereplők, hogy jövő év elejétől megindul majd az új uniós költségvetési ciklus pályázatainak meghirdetése is – üzente múlt pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök. Úgy tudjuk: már az év elejétől nagy összegű uniós pályázatok meghirdetésére készül az intézményrendszer, függetlenül attól, hogy a 2021-2027-es ciklus Partnerségi Megállapodása és az abból eredő Operatív Programok brüsszeli elfogadtatásától még sok hónapra vagyunk.

A magyar stratégia úgy hangzik, hogy

most minden beruházást megfinanszírozunk és majd később, amit lehet, elszámolunk az Európai Bizottsággal, azaz lehívjuk az uniós pénzeket.

Ez az előfinanszírozás lényegében eddig is így zajlott. Most annyi a különbség, hogy egy új uniós ciklus kezdetén vagyunk, amihez új költségvetési szabályok tartoznak, amelyek a források lassabb felhasználhatósága felé mutatnak a ciklus első éveiben. Erre utal a Magyar Nemzeti Bank alábbi szeptemberi ábrája is, amiben próbálták megbecsülni, hogy a kifutó 2014-2020-as ciklus, illetve a 2021 utáni büdzsék mentén (jogállamisági rendelet mellett is zavartalanul érkező pénzek esetén) itthon mennyi tényleges uniós forrás hasznosulhat a gazdaságban. Amint látjuk: eleve egy lassabb forrásfelhasználással kalkuláltak az előttünk álló évekre: a GDP 3%-a körülre lassulhatna a forrásfelhasználás 2022-re.

Márpedig a kormányzati logika szerint az új uniós ciklus lassú elindítása, a pályázatok meghirdetésének késlekedése most semmiképpen sem megengedhető, hiszen tombol a vírusválság, így a késlekedés mindezt csak tovább súlyosbítaná. Gyakorlatilag tehát nem tesz mást a kormány, mint rohan előre és

teljes mértékben a magyar költségvetés kockázata mellett meghirdeti a pályázatokat.

…az EU-s pénzek beérkezése bizonytalan

Ez a rohanás egyrészt a fentiek miatt érthető, de most azért fokozottabb ez a kockázat, mert ahogy Varga Mihály is jelezte, és a minap már a Portfolio is rámutatott: a jogállamisági viták miatt benne van a pakliban, hogy még jó ideig nem jönnek érdemi EU-s kifizetések Magyarországra 500 milliárd forintnyi agrárpénzen felül (amit egy külön rendelet szabályoz). Ma Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy ennél kedvezőbb forgatókönyvet vázolt, miszerint az 500 milliárd forintnyi agrárpénzen felül jöhet még a 2020-as büdzsé időarányos része más programokban is és hát ott van még a mostani ciklusból Brüsszelből le nem hívott 11 milliárd euró.

Mindez azonban csak akkor érkezne meg valóban a következő időszakban, ha nem kezdenék el alkalmazni 2021 elején az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendeletet, aminek szankciós szabályai a legrosszabb forgatókönyv esetén akár teljes mértékben megállíthatnák mind a 2014-2020-as, mind a 2021-2027-es, mind a helyreállítási alapból származó pénzek folyósítását.

Márpedig igen nagy pénzekről van szó és így felmerül az, hogy a vírusválság miatt eleve magasabb költségvetési kiadásokon felül ezeket hogyan tudja megfinanszírozni átmenetileg, vagy közép távon a magyar költségvetés. Ebből erednek azok a bevezetőben is jelzett jóslatok, hogy majd a költségvetési nyomáskényszer úgyis megfordítja a magyar kormány hozzáállását a vétó ügyében.

Mi van, ha semmilyen pénz nem jönne?

Érdemes tehát megvizsgálni azt a legrosszabb forgatókönyvet, amit lényegében Varga Mihály is vázolt, miszerint egyelőre nem jönnek érdemi EU-s pénzek Magyarországra az agrárpénzeken felül. Ez egyébként azért reális forgatókönyv, mert a birtokunkban lévő, ebben a cikkünkben részletesen megírt, jogállamisági rendelettervezet igen széles tárházát tartalmazza azoknak a szankcióknak, amelyek végülis ezt el tudják érni:

A közvetlen brüsszeli kifizetésű programoknál, amelyeknek állami kedvezményezettjei lennének (ilyen lenne a nemzeti reformokat finanszírozó teljes helyreállítási alap, vagy a nagy európai közlekedési projekteket finanszírozó CEF, vagy például a kutatás-fejlesztési programokat átölelő Horizont jó része) például teljes mértékben blokkolhatók lennének a kifizetések, vagy a legkülönbözőbb pénzügyi szankciókat lehetne alkalmazni. Az egyik ilyen az lenne, hogy a folyósított helyreállítási alapbeli hiteleket idő előtt visszakérhetik. Ezek mind-mind jókora költségvetési-pénzügyi bizonytalanságot okozó körülmények akkor, amikor itthon a programok előkészítése, majd a végrehajtásuk zajlik.

amelyeknek állami kedvezményezettjei lennének (ilyen lenne a nemzeti reformokat finanszírozó teljes helyreállítási alap, vagy a nagy európai közlekedési projekteket finanszírozó CEF, vagy például a kutatás-fejlesztési programokat átölelő Horizont jó része) például teljes mértékben blokkolhatók lennének a kifizetések, vagy a legkülönbözőbb pénzügyi szankciókat lehetne alkalmazni. Az egyik ilyen az lenne, hogy a folyósított helyreállítási alapbeli hiteleket idő előtt visszakérhetik. Ezek mind-mind jókora költségvetési-pénzügyi bizonytalanságot okozó körülmények akkor, amikor itthon a programok előkészítése, majd a végrehajtásuk zajlik. A megosztott felelősség (shared management) elvén működő, itthon a kormány által Operatív Programok formájában elosztott pénzeknél is széles a szankciós tárház kezdve eleve onnantól, hogy a 2021-2027-es Operatív Programok elfogadását (vagy a 2014-2020-as programok módosítását) blokkolhatja az Európai Bizottság, azon át, hogy például megtagadhatja az újabb kötelezettségvállalások befogadását egy-egy programra, egészen odáig, hogy egy-egy program finanszírozását teljes mértékben felfüggesztheti, vagy levághatja.

Mindezek tükrében már jobban érthető, hogy miért utalt nyilatkozatában a kormányfő és a pénzügyminiszter is arra: bizony fel kell készülni az érdemi EU-pénzek nélküli időszakra, de nem kell aggódni: itthon addig is haladnak majd tovább a dolgok, aztán majd úgyis megegyezéssel zárulnak a viták. Csak hát addig is finanszírozni kell tudni az uniós fejlesztéseket és velük párhuzamosan a vírusválság miatti kiadásokat is.

Ebbe kapaszkodnak bele a fent említett jóslatok, miszerint már úgyis annyira kifeszített állapotban van a magyar büdzsé (idén 8-9%-os GDP-arányos deficitet mond a Pénzügyminisztérium is), hogy gyorsan rávehető a kormány arra, hogy változtassa meg a vétóval kapcsolatos álláspontját.

Meglátásunk szerint ezek a jóslatok tévesek, leginkább az időhorizont miatt.

Rövid távon mi várható?

Rövid távon, például 3 hónapot vizsgálva, ugyanis semmiféle olyan költségvetési kényszert nem látunk, ami tényleg rávenné a magyar kormányt arra, amit nem akar elfogadni. Ennek legfőbb okai az alábbiak:

Példátlan mértékű költségvetési tartalékok állnak rendelkezésre. Amint megírtuk: már az október végi állapot szerint is magasabb volt a kormány jegybanki betéteinek összege (közel 2900 milliárd forint), mint 2008 őszén, amikor az IMF-hitel első nagy részletét lehívtuk.

Amint megírtuk: már az október végi állapot szerint is magasabb volt a kormány jegybanki betéteinek összege (közel 2900 milliárd forint), mint 2008 őszén, amikor az IMF-hitel első nagy részletét lehívtuk. Erre jött rá az a két hete hirtelen bevont 2,5 milliárd eurónyi devizaforrás (kb. 900 milliárd forint), amiről még a kormányfő is elismerte, hogy részben a bizonytalan kifutású jogállamisági viták miatt, a tartalékok növelése érdekében vontak be, hogy finanszírozni lehessen a különböző fejlesztéseket (azaz nem csak a jövőre lejáró devizaforrások előfinanszírozása miatt történt a kibocsátás). Ha ezt mechanikusan hozzáadjuk az eddigi tartalékokhoz, mostanra már 3800 milliárd forintos tartalékokról beszélhetünk. Csak összevetésként: ez nagyobb, mint az idénre várt teljes éves központi költségvetési hiány.

Úgy tudjuk, hogy év végéig még jöhet egy „kis” pénz Brüsszelből. Számításaink szerint idén év elejétől mostanáig, mintegy 3,3 milliárd eurónyi átutalás érkezett az Európai Bizottságtól a 2014-2020-as ciklus különböző Operatív Programjaiban, és ezzel már túl is teljesült a 2,7 milliárd eurós idei egész évi cél. Ráadásul mivel még vannak kifizetésre váró számlák Brüsszelben, így év végéig reálisan további néhány százmillió eurót még át is utalhat a Bizottság. Ez azt jelentené, hogy a most 14,1 milliárd eurón álló brüsszeli kifizetések év végére például 14,4 milliárd euróra felmehetnek, ami a teljes 7 éves brüsszeli keret 57,6%-a lenne. Ez valószínűleg jövő februárig (maradva a 3 hónapos időtávunknál) nem növekedne tovább, miközben itthon el kell érnie a hatóságoknak már év végére 11228 milliárd forintos összes kötelezettségvállalási keretet és havonta jellemzően 100-120 milliárdot ki is kellene fizetnie a nyerteseknek. Így tehát amint az alábbi ábrán jelezzük: az itthoni kifizetések (most 8100 milliárd forint) és a Brüsszelből megérkezett utólagos kifizetések (most kb. 4625 milliárd forint) közötti különbség kicsit tovább fog tágulni februárig. De ahogy az eddig, úgy februárig sem okozhat semmiféle költségvetési problémát, főleg nem ekkora költségvetési tartalékok mellett.

A szokásos forrásbevonási csatornák működnek és az MNB is segít a háttérben. Itt arra utalunk, hogy ha rövid távon bármilyen költségvetési finanszírozási igény fellép, akkor a forintalapú (intézményi befektetői, vagy lakossági), vagy devizaalapú (intézményi) forrásbevonási lehetőségek bizonyára zavartalanul rendelkezésre állnak. Az MNB pedig éppen a minap duplázta meg 2000 milliárd forintra az eszközvásárlási (praktikusan állampapírvásárlási) programját, így tehát az intézményi befektetők számíthatnak arra, hogy ha megveszik az aukciókon az államkötvényeket, akkor azokat gond nélkül tovább tudják „passzolni” az MNB-nek a másodpiacon. Így az állam forrásbevonása gyakorlatilag nem ütközhet korlátokba.

Mi várható közép távon?

Közép távon már növekvő esélyét látjuk annak, hogy az egyre romló magyar költségvetési helyzet ráveszi a kormányt a vétóbeli álláspontja feladására, és/vagy olyan lépéseket tesz, amelyek „kiszabadítják” a jogállamisági mechanizmus alkalmazása miatt beragadt EU-s pénzeinket. Ennek oka leginkább az, hogy drasztikusan romló költségvetési pályával járna, ha

a kormányfő ígéretével összhangban tényleg minden olyan uniós fejlesztést meg akarna finanszírozni a kormány, amit eddig is tervezett és közben

egyébként is ugyanerre szorítja a kormányt az a tény, hogy a 2021-2027-es büdzsé, illetve a helyreállítási alap gigantikus forrásait tényleg el kell kezdeni lekötni minél előbb itthoni fejlesztések sokaságával, hogy aztán majd később foglalkozni lehessen azok brüsszeli kifizettetésével.

Mivel az egész jogállamiságos vitában nem kerülhetők meg a politikai vonatkozások, így közép távként azt vizsgáltuk meg, hogy milyen pályát futna be a magyar államháztartás a választásokig (praktikusan 2022 nyaráig) akkor, ha tényleg elmaradnának az EU-s kifizetések. Ennek kapcsán az alábbiakat kell tudni:

Ha a jogállamisági rendelet 2021. január elsején hatályba lépne és alkalmazni is lehetne (az Európai Bíróság nem függesztené fel az alkalmazhatóságát), akkor félő, hogy a 2014-2020-as ciklusból még hátralévő 13,6 milliárd eurónyi kifizetés egyelőre beragadna, miközben ahogy fentebb írtuk, itthon folytatni kellene a már leszerződött projektekre a kifizetéseket. Ez azzal járna, hogy a két nyilazott terület közötti különbség tovább tágulna, a mostani közel 3500 milliárdról számításaink szerint 2022 júniusáig 5620 milliárdra. Azaz fokozatosan keletkező 2120 milliárd forintnyi deficitet meg kellene finanszírozni vagy a mostani rekordmagas tartalékok apasztásával, vagy új források bevonásával.

A rendelet hatályba lépése és alkalmazhatósága nyomán félő, hogy az éves előlegeket sem fizethetné ki a Bizottság a 2021-2027-es ciklusra, illetve a helyreállítási alapban, továbbá az esetleg kiküldött fejlesztési számlákra sem fizethetne a viták rendezéséig. Márpedig ahogy fent utaltunk rá, a kormánynak pörgetnie kell a fejlesztéseket, nem várhat a viták rendeződéséig a pályázatok meghirdetésével, a nyertesek kihirdetésével, az állami reformok elindításával (pl. a helyreállítási alap legnagyobb részéből a források döntő hányadát le kell hívni 2024-ig, azaz gőzerővel pörgetni kell már 2021-2022-ben a projekteket).

nem várhat a viták rendeződéséig a pályázatok meghirdetésével, a nyertesek kihirdetésével, az állami reformok elindításával (pl. a helyreállítási alap legnagyobb részéből a források döntő hányadát le kell hívni 2024-ig, azaz gőzerővel pörgetni kell már 2021-2022-ben a projekteket). A 2021-2027-es ciklus, illetve a helyreállítási alap terhére megvalósítandó projektek mellett még a többi államháztartási kiadást is meg kell finanszíroznia a kormánynak. Itt egy olyan becslést alkalmaztunk, hogy hogyan alakult az éven belül kumulált központi költségvetési hiány az elmúlt 3 évben (2018-2020), mert ebbe „béke évek” és egy vírusválsággal tarkított év is beleesett és ad némi indikációt arra, hogy a 2021-es évben mire lehet számítani. Összességében tehát az alábbi ábrán látható legrosszabb forgatókönyv mentén odáig jutnánk, hogy mostanhoz képest 2021 végéig kb. 3200, 2022 közepéig összesen 5600, 2022 végéig pedig összesen 7400 milliárd forintnyi deficitet kellene megfinanszírozni (no policy change alapon). Ez a 2021-es becsült GDP 7,5%-a körüli hiányt jelentene jövőre, 2022-re pedig 6-7% körüli deficit keletkezhetne jelen tudásunk szerint.

Mi lenne az adósságpályánkkal?

Ez az elméleti forgatókönyv tehát azt jelentené, hogy az idei évi 8-9% után még a rákövetkező 2 évben is nagyon magas költségvetési hiány alakulhatna ki, így két főbb kérdés adódik:

meg lehet-e ezt finanszírozni, és

mit okozna ez az adósságpályában?

Az elsőre az alábbiak alapján lehet válaszolni:

Amint jeleztük: jelenleg 3800 milliárd forint körül áll a kormány MNB-betéteinek állománya, ami minden idők legnagyobb tartaléka, ennek tetemes apasztásával eleve tud operálni a kormány a 2021-es év deficitjének megfinanszírozásához.

Nyilván ahogy közeledünk 2022-höz, egyre több új forrásbevonásról is gondolkodnia kellene, amire kézenfekvő lehet a lakossági állampapírok piacán a további bevonás (pl. a felkínált kamat megemelésével tovább lehetne hizlalni a most 8850 milliárdos lakossági állományt a 2023-ra megcélzott 11 ezer milliárd felé), az intézményi körben a további deviza forrásbevonás (ennek kapcsán az ÁKK friss tájékoztatója alapján érdemes tudni, hogy 2022-ben csak alig 1 milliárd eurónyi devizakötvény jár le, 2023-ban viszont már 3,5 milliárd), illetve az intézményi körben a forintalapú forrásbevonás.

A tájékoztató alapján azt látjuk, hogy a következő években egyre több nagybani forint kötvény jár le, és ezek refinanszírozásához kapóra jöhet az MNB fentebb már említett kötvényvásárlási programja is. A teljes államadósság jelenleg mintegy 35 ezer milliárd forint, így ha ennek növekedése mellett az MNB a teljes 2 ezer milliárdos kötvényvásárlási keretét ki is merítené, még akkor is még csak arról beszélnénk, hogy a teljes adósság kb. 5%-a van a jegybanknál. Ez messze elmarad a nagy nyugati jegybankok 20-40% körüli mértékétől és egyébként is konszolidáltan az MNB-nél kamatozó papírok nyeresége osztalékként az állami költségvetésbe kerülne később.

A fentiek alapján tehát összességében elsőre az a válasz adható, hogy

igen, megfinanszírozhatónak tűnik ez a költségvetési út közép távon.

Így inkább az a nagy kérdés, hogy mindez milyen adósságpályához vezetne és annak tükrében még mindig az-e a válasz, hogy ezek a fent említett források tényleg különösebb gond nélkül bevonhatók a piacról. Ehhez az alábbiakat kell figyelembe venni:

Amint fentebb jeleztük: mostanhoz képest 2021 végéig kb. 3200, 2022 közepéig összesen 5600, 2022 végéig pedig összesen 7400 milliárd forintnyi deficitet kellene megfinanszírozni (no policy change alapon).

Azt feltételezzük, hogy ezt a 2021-es a 3200 milliárd forintnyi deficitet úgy finanszírozza meg a kormány, hogy fele részben új adósságot bocsát ki, fele részben pedig hagyja apadni az egyébként is rendkívül magas tartalékokat (1600 milliárddal 2200 milliárdra mérséklődnének, amely még így is magasabb kicsit a hosszú távú átlagnál). Azt is feltételezzük, hogy a 2022 közepére becsült további 2400 milliárd forintnyi deficitnek szintén a felét új adósságból, felét a tartalékok apasztásából finanszírozná a kormány (1200 milliárddal 1000 milliárdra apadnának). Azt is feltételezzük, hogy a 2022 végére becsült további 1800 milliárd forintnyi deficitet teljes egészében új adósságból finanszírozná a kormány (így 1000 milliárdon maradnának a tartalékok).

Jövőre tehát durván 1600 milliárd forinttal, 2022-ben pedig további 3000 milliárd forinttal nőne az adósság, így a GDP-arányos adósságráta az idén év végére várható 79%-ról becsléseink szerint 75,6%-ra, majd 2022-ben 74,9%-ra mérséklődne.

Összességében az látható, hogy néhány hónapos távon semmiféle költségvetési kényszer nem lép fel, ami a magyar kormány vétóbeli hozzáállását emiatt megváltoztatná. Közép távon persze már nehezebb lenne a fent vázolt, EU-s pénzek nélkül is kitartóan pörgetett fejlesztések útját vinni, de mind finanszírozásilag, mind az adósságpálya alakját tekintve összességében megvalósíthatónak tűnik (igaz dinamikus adósságcsökkentésről már nem beszélhetnénk). Nyilván a finanszírozási kockázatok megemelkednek és a vírusválság lefutása, az abból adódó költségvetési következmények is hozhatnak még meglepetéseket.



Hangsúlyozzuk azonban, hogy a fenti következtetésünk csak ún. „no policy change” alapú megközelítést takar. Ez jó irány lehet a költségvetési mozgástér feltérképezésére, azonban érdemes elgondolkodni a dinamikus hatásokon is. Amennyiben az EU költségvetés nélkül marad, vagy Magyarország elesik az uniós forrásoktól, annak piaci-gazdasági következményei lehetnek. (Különösen, ha az unió egészét érintő költségvetési, intézményi válsággal párosul.) A kockázatok növekedése pedig új piaci viszonyokat teremhet a finanszírozás területén, különösen akkor, ha nem látszik a probléma gyors megoldásának az esélye.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images