Magyar vétó: sokkal többet veszíthetünk néhány milliárd eurónál

A magyar és a lengyel vétóval precedens nélküli helyzet alakult ki az Európai Unióban. A már minden részletében megvitatott és ránk nézve rendkívül kedvező EU-s költségvetés (MFF) elfogadása nehézségekbe ütközik, és az évtizedes tabukat ledöntő, nagy nehezen kialkudott újjáépítési alap (Next Generation EU) sem kapta meg eddig a zöld utat. A hétéves költségvetés 1100 milliárd euró forrást oszt újra a kontinensen, a Next Generation EU pedig 750 milliárd eurónyi forrást vonna be, és csoportosítana át a rászoruló tagállamoknak. A két eszköz együtt nagyjából 1500 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatást biztosít a tagállamoknak (amely forrásának nagy, de nem teljes része szintén a tagállamoktól származik), és ezzel számos ország nettó értelemben rendkívül jól jár (az MFF-nek főleg az alacsonyabb jövedelmű keleti, a Next Generationnek főleg a déli tagállamok lennének a haszonélvezői). Ha a magyar és a lengyel politikai vétó valós vétóvá válik, annak rendkívüli módon megérezné a hatását a kontinens sok országa – így mi is . A legkézzelfoghatóbb, eurómilliárdokban mérhető károk mellett számtalan egyéb, elsőre nem kézenfekvő, de hatalmas jelentőséggel bíró hatásai is lenne annak, ha a két eszköz végrehajtása nem, vagy nem ebben a formában történne meg. Ezeket mutatjuk be.

Mit vétózott meg a magyar-lengyel páros?

Fontos elmondani, hogy a magyar és a lengyel kormány az MFF és Next Generation EU konstrukciók kialakítását elfogadta, azzal szemben nem támasztottak kifogást, a két kormánynak a jogállamisági rendelettel van problémája. A rendelet az előzetesen vártnál sokkal szigorúbb lett, és kimondja, hogy amennyiben az EU alapszerződésében lefektetett hat jogállamisági kritérium (és plusz egy) sérül, akkor az szankciókat vonhat maga után, és az EU-s támogatások finanszírozásának felfüggesztésével járhat. A jogsértés tényét a Bizottságnak kell megállapítania, és az Európai Tanácsnak minősített többséggel kell döntenie róla, amelyet nem követhet jogorvoslat – azaz a tagállamok többsége elmarasztalhat egy államot. A vétóhoz több tagállam ellenszavazata is szükséges, egy-egy tagállam így nem tudna bevédeni egy másikat. A mechanizmusról és a jogállami feltételekről itt írtunk bővebben:

A jogállamisági rendeletet leválasztva kezelték a Next Generation EU-ról és az MFF-ről, és az elfogadásához minősített többségre volt szükség – azért választották le, mert a két eszközhöz mindenképp konszenzusos szavazás kell, és mivel azt a két kormány sem ellenezte, abban bíztak, hogy nem fogják megvétózni. A külön kezelt jogállamisági rendeletet pedig minősített többséggel fogadták el, így itt azzal számoltak, hogy a magyar-lengyel ellenszavazat ellenére is átmegy majd. A jogállamisági rendelet tehát elfogadásra is került – a magyar és a lengyel kormány nemmel szavazott,

de a két visegrádi állam megakadályozandó, hogy az EU többsége a fenti módon játssza ki őket, egyszerűen megvétózták a költségvetést és a Next Generation EU-t.

Vagyis a magyar és lengyel kormány egy olyan intézkedésre szavazott nemmel, amelyet egyébként támogatnak, mindezt azért, mert egy másik, számukra elfogadhatatlan rendeletet elfogadását nem volt módjuk megakadályozni. A helyzet feloldhatatlannak tűnik: a magyar és lengyel kormány enyhébb jogállamisági feltételeket követel, miközben az EU több tagországa – főleg a fukarok (svédek, hollandok, osztrákok és újabban a finnek) már eleve nehezen adták be a derekukat a Next Generation létrehozásakor, és annak elfogadását szigorú jogállamisági feltételekhez kötötték volna már akkor. Ők ellenzik, hogy a jelenleg kialkudott (és elfogadott) jogállamisági mechanizmusból visszanyessenek a magyar-lengyel páros kérésére. Ez a helyzet az EU-s szervekkel is, például az Európai Parlament kilátásba helyezte, hogy számukra a jelenleginél enyhébb jogállamisági rendelet elfogadhatatlan, és az ő szavazatuk is kell a végső elfogadáshoz. Egyik fél sem enged tehát.

A magyar és a lengyel kormány arra hivatkozik a vétó során, hogy az politikai szempontok szerinti elbírálást tesz lehetővé az EU-s pénzek terén (hiszen a végső szót az ET-nek kéne kimondania, jogorvoslati lehetőség nélkül), és egyébként is szembemegy az EU-s alapító szerződésekkel. Ez utóbbi érv nem feltétlenül állja meg a helyét, az új rendeletben lefektetett jogállamisági elvek ugyanis szinte majdnem egytől egyig az EU-s alapszerződésből következnek. Az viszont okkal aggaszthatja a kormányt, hogy a valóban széles kritériumrendszer és gyors, jogorvoslati lehetőség nélküli lebonyolítási folyamat miatt a kormány nem tudja megvédeni a saját álláspontját. A másik oldalon az a megfontolás áll, hogy az eddig sok esetben cselekvőképtelen EU-nak ezúttal határozottságot kell mutatnia, és az elfogadott feltételrendszer és ellenőrzési kritérium ennek meg is felel.

A magyar kormány több javaslattal is előállt: az egyik kérésük az volt, hogy építsék bele a jogállamisági feltételrendszerbe az Európai Bíróság jogorvoslati lehetőségét. Ez valóban jogos követelménynek tűnik, ezzel azonban az EU többségének motivációja válna semmissé, hiszen a gyors ellenőrizhetőség helyett a mechanizmust évekig tartó bírósági tárgyalások váltanák fel.

A magyar kormány másik felvetése, mely szerint kimaradnánk a Next Generations EU-ból, így a többi 25 tagállam azt kormányközi alapon véghez viheti, valójában nem járható út. Ehhez az kéne, hogy az egész elfogadott csomagot az EU intézményrendszerén kívülre kéne helyezni, ami új ellenőrző testület felállítását követelné, miközben az EU-nak erre rendelkezésre áll az apparátusa – ráadásul mindez a költségvetéssel nem játszható el.

Fontos elmondani, hogy a magyar és a lengyel kormány eddig mindössze politikai vétót emelt (tehát nem a végszavazáson mondott nemet), így még nincs értelme temetni az egyezséget, a merev álláspontok miatt viszont egyelőre kiszámíthatatlan, hogy melyik fél fog engedni. Az EU költségvetésének és a Next Generation EU végső elbukásának esélye nagyon csekély, de valós (főleg a Next Generation EU-ra igaz ez). Erre még nem volt példa az EU történetében, és ha ez valóban megtörténne, annak sokkal messzemenőbb következményei lennének annál, minthogy az európai szintű újraelosztás (egyébként nem túl nagy) mértéke csökken.

Nagy lehetőségtől esne el az európai gazdaság

A két EU-s eszközre gazdasági értelemben is nagy szükség van. Magyarországról nézve szükségtelen kifejteni, hogy a hétéves uniós költségvetésnek mekkora súlya van a blokk fejletlenebb országainak fejlesztéspolitikájában. A költségvetés végső „elestére” az esély is nagyon kicsi (bár alapvető újítás, hogy ennek kifizetéseit is szigorú jogállamisági elvekhez kötnék a tagállamok), az újjáépítési alap azonban egy teljesen új eszköz, amelyet sok EU-s tagállam kezdetben nem támogatott. Ha az eszköz jelenlegi formájában valamilyen módon áldozatává válna az alkudozásoknak, az ugyan károkat nem okozna az EU-s újraelosztási mechanizmusnak, de hatalmas lehetőségektől esne el a közösség. Ennek alapvetően két oka van:

A vissza nem térítendő többletforrások összege (390 milliárd euró), És az ezek felhasználásához kötött feltételek.

Az EU az Next Generation elfogadásakor arról döntött, hogy 750 milliárd euró értékben bocsát ki kötvényeket (amelyek jóval kedvezőbb finanszírozásúak lennének, mint az egyes tagállamok kötvényei), és ebből 390 milliárd eurót vissza nem térítendő források formájában oszt ki a tagállamoknak. Ezek egy részét a tagállamoknak vissza kell fizetni majd megemelt befizetések formájában, de időben elnyújtva, 30 év alatt. A szétosztásnál nem csak a fejlettségi, egy főre jutó nemzeti termék szerinti kritériumok dominálnának (ez 70%-ot tesz ki a szempontrendszerből), hanem a koronavírus-válság hatása is, és behoznának strukturális szempontokat is, mint például a munkanélküliségi ráta aktuális alakulása az egyes államokban.

Végeredményképp így a déli tagállamok ingyenforrásokhoz jutnának, vagyis a növekedésösztönző gazdaságpolitikájuk nem járna automatikusan az egyébként is a fenntarthatatlanság határát súroló államadósságuk növelésével.

Olaszország a legklasszikusabb példa, amely elég nagy ahhoz, hogy csupán méreténél fogva gondot tudjon okozni az egész valutaövezetben. Emlékezetes, hogy két évvel ezelőtt az akkori olasz kormány heves vitákat folytatott az Európai Bizottsággal, akik a maastrichti kritériumokra hivatkozva nem akarták jóváhagyni az ország gazdaságélénkítő többletköltekezését, az olasz költségvetési vita így hónapokon át zajlott, és végül egy mindkét fél számára eredménytelen kompromisszummal zárult. Olaszország ugyanis növekedési gondokkal küzd, a költségvetésből pedig nem tudja élénkíteni a gazdaságot a magas államadósság miatt.

Az EU-s vissza nem térítendő források erre adnának megfelelő választ. Itt azonban fontos leszögezni, hogy mindez csak egy felületes indok a Next Generation EU mellett, forrásokat ugyanis Olaszország – korlátozottan bár – rendkívül olcsón és kockázatmentesen tud bevonni a piacról is, az Európai Központi Bank ugyanis nyakló nélkül vásárolja fel a tagállamok államkötvényeit. Az így keletkező forrás ugyan növeli az államadósságot, de mivel végül nem piaci szereplőhöz kerül, ezért klasszikus csődkockázat nem kötődik hozzá. Ezt mutatják a historikusan alacsony olasz és spanyol kötvényhozamok is (a rendkívül rossz reálgazdasági helyzet ellenére):

A másik fontos dolog, amely árnyalja a képet az Next Generation EU-val kapcsolatban, az az, hogy bár pandémiás segélyprogramként aposztrofálták, a koronavírus gazdasági hatásaira nem ad választ, a források folyósítása leghamarabb ugyanis 2021 második felében indulhat meg. A növekedésre gyakorolt hatása így sem lebecsülendő, de érdemes tudni, hogy már nem azokat a lyukakat tömi majd be, amelyek a koronavírus-válság és a lezárások miatt keletkeztek.

A Next Generation EU nem ezért fontos, hanem azért, mert az új, vissza nem térítendő források felhasználását strukturális átalakításokhoz köti.

Az eurózóna nem egy optimális valutaövezet, a gazdaságok eltérő adózási, szabályozási és politikai környezete miatt jelenleg nem is képes azzá válni, a strukturális különbségek viszont túlságosan szembeötlőek, és ezek immár 10 éve tartós problémát okoznak a közösségnek. A Next Generation EU fő vívmánya, hogy a forráskiosztást strukturális reformokhoz köti, amelyről a tagállamoknak előzetes tervet kell készíteniük, amelyet a Bizottság és az Európai Tanács megvizsgálnának a bírálat során. Ezzel olyan esszenciális intézkedéseket lehetne meghozni az egyes tagállamokban, amelyeket eddig a magas társadalmi károk miatt nem tehettek meg (ezeket a károkat semlegesítenék, vagy legalábbis enyhítenék az EU-s transzferek), vagy forráshiány miatt egyszerűen nem tehették meg.

A strukturális különbségek elsősorban nem az egy főre jutó GDP szerint fejletlenebb kelet-közép-európai állam és a régi tagállamok között az aggasztóak, előbbiek ugyanis dinamikus felzárkózást mutatnak. Sokkal nagyobb probléma van az eurózóna déli nagy tagállamaival, amelyek gazdaság- és társadalomszerkezete miatt a kibocsátási kilátásaik rendkívül kedvezőtlenek, ezen tagállamok gazdasági fejlődése gyakorlatilag megakadt az elmúlt években.

Itt is leginkább Olaszország jelenti a problémát, mert a hatalmas államadóssága mellé alacsony növekedés társul. Az olasz gazdaság Európa második legiparosodottabb gazdasága, mégsem versenyképes, mert az infrastrukturális, ipari és pénzügyi szempontból fejlett északot ellensúlyozza az agrárközpontú dél, ahol gyenge az infrastruktúra, elburjánzott a korrupció, általánosan elavult a gazdaság szerkezete. Olaszországban gyenge az iskolai képzés minősége, nagy számban hagyják el a fiatalok az iskolákat, alacsony az innovációra alkalmas vállalatok aránya – ez nem is meglepő, mert a vállalati ökoszisztémában egészségtelen nagy a mikrovállalatok súlya, amelyek nemzetközi szinten nem versenyképesek. Nem meglepő, hogy uniós viszonylatban folyamatosan romlik a munkaerő-termelékenység.

Olaszország mellett Spanyolországra is igaz, hogy a gazdaság sérülékeny, mert túlzott mértékben támaszkodik a turizmusra (manapság láthatjuk, hogy ez miért jelent problémát), és túlságosan magas a fiatalkori munkanélküliség. A foglalkoztatottsági mutatók Spanyolországban a legrosszabbak egész Európában.

Általános európai probléma az öregedő népesség, de Olaszországot és Spanyolországot különös mértékben sújtja ez. A két déli állam népessége rohamos ütemben növekszik, ami idővel fenntarthatatlanná teszi a nyugdíjrendszereket. Spanyolországban ennek már látszanak jelei, de az átfogó nyugdíjreform mind az olaszoknál, mind a spanyoloknál várat magára, elsősorban a politikai problémák miatt.

A rendszerszintű politikai válság egy újabb sarkalatos probléma mindkét országban. Spanyolországban általánosan megszokott helyzet volt az előző években, hogy hosszú hónapok, akár évek teltek el anélkül, hogy az országnak lett volna bármilyen kormánya is, az elhúzódó tárgyalások után pedig nem ritkán kisebbségi kormány alakult. Olaszországban is ez a helyzet, ott alig volt olyan kormány a második világháború után, amelyik megérte a ciklus felét. A politikai válságnak önmagában nem feltétlenül van gazdasági következménye, de ilyen instabil kormányzás mellett a két állam nem tudta véghezvinni azokat a szociálpolitikai, munkajogi-munkaerőpiaci, a költségvetést és a vállalati szférát érintő reformokat, amelyek nélkül ezek az országok elkerülhetetlenül leszakadnak az EU-s élmezőnytől, de idővel még a feltörekvő új tagállamokkal szemben is (nem véletlen, hogy az olaszok az elmúlt években először alkotmányos-közjogi átalakítással kísérleteztek, egyelőre kevés sikerrel).

Ezek azok a szükséges strukturális átalakítások, amelyekre a tagállamok benyújthatnák a számlát a Bizottsághoz, és amelyek igazán fontossá teszik a Next Generation EU programot.

Természetesen nem várható, hogy a kulturális különbségekből is eredő szerkezeti eltérések semmissé válnak néhány milliárd euró becsatornázásával, de az RRF (a Next Generation célzott, legnagyobb összegű eleme) egy olyan úttörő intézkedés, amely először próbál meg közvetlen és valóban hatásosnak ígérkező választ adni, hogy az eurózóna gazdaságait közelítse egymáshoz.

Az integrációs folyamat előtt emeltünk falat

A Next Generation EU másik nagy jelentősége az új típusú finanszírozási követelmények mellett az integráció mélyítésének irányába tett lépések. A jogállami mechanizmussal kapcsolatban a magyar miniszterelnök gyakran hivatkozik az alapszerződések kibővítésére, valamint úgy állítja be, hogy ez a kérdés is a sok évtizedes "nemzetállami szuverenitásra épülő kormányköziség versus föderalizmus" vita része. Noha azt sejthetjük, hogy a vétó mögött egészen más jellegű politikai megfontolás rejlik, a Next Generation EU-nak és a hozzá kapcsolat jogállamisági mechanizmusnak valóban van ilyen olvasata.

Az EU és elődszervezetei megalakulása óta alapvetően kétféle irány és szándék dominálta a vezető tagállamokat: az egyik, a föderalista elv az EU végső formáját egy szövetségi állam létrehozásában látta, a kormányközi (nemzetállami) megközelítés az Unióra egy nemzetközi együttműködésként tekint. Persze vannak további megközelítések is, amelyek céljukban a fenti kettőhöz hasonlóak, eszközeiket illetően viszont lényegesen eltérőek, de a válaszfal a két fenti elképzelés között húzódik.

A Next Generation EU már csak azzal is jelentősen mélyíti az EU integrációját, hogy nagyjából 70%-kal növeli az uniós szintű újraelosztást – amely így még mindig nagyon messze lesz a föderális berendezkedésű államok szövetségi újraelosztási szintjétől.

Fontos eleme az integrációnak a közös kötvény kibocsátása: már nem a tagállamok lépnek ki a piacra hitelfelvételért, hanem maga az EU, és ennek lebonyolítása nagyrészt a Bizottság kezében van, amely az európai szupranacionalizmus legfőbb szerve. Ráadásul az RRF forrásait nem követelhetik annyira automatikusan a tagállamok, mint ahogy azt az MFF-nél teszik, hiszen itt a felhasználást előzetesen ellenőrzi a Bizottság, és a strukturális átalakításhoz köti azt, amely – mint fent írtuk – a gazdasági integráció irányába hat.

A Next Generation EU integrációt vonzó eleme az új bevételi láb megteremtése is. Az EU-nak vannak saját bevételei a külső vámokból és egyéb forrásokból, az EU-s szintű adókivetés joga viszont egy olyan elem, amely tovább bővíti a testület hatáskörét és növeli pénzügyi súlyát, és precedenst teremt a Bizottság előtt a további hasonló lépésekre. A Bizottság olyan területeket sújtana adóval, ahol a tagállami fellépés kevésbé hatásos, vagy nem elégséges: a klímavédelem és a technológiai szektor, ahol gigamonopóliumok tevékenykednek.

Az újjáépítési alapot ideiglenes, egyszeri eszköznek szánják, de egyáltalán nem kizárt, hogy a magasabb uniós elosztást megszerető országok nem harcolják majd ki, hogy a Bizottság újítsa meg a lejáró tartozását újabb kötvények kibocsátásával, és az EU-s szintű „államadósság” végül stabilizálódik, állandóvá válik. Az EU-ra (és általánosságban a modern gazdaságpolitikára) egyébként is jellemző, hogy ideiglenesnek hirdetik a nem konvencionális eszközöket, míg végül azok teljesen konvencionálissá válnak (lásd: európai eszközvásárlási program).

Maga a jogállamisági mechanizmus is valamennyire előrelépést jelent a tagállami integráció és az uniós intézmények hatáskör-bővítése felé, hiszen az újraelosztási automatizmus elé bekerül egy újabb ellenőrzési lépés, amelyet a Bizottság (azaz a tagállamoktól független szervezet), valamint az Európai Tanács (a tagállami kormányfőket tömörítő szerv) minősített többséggel bonyolít le. A minősített többség az ET-ben kulcstényező, mert ez azt jelenti, hogy bár közvetlenül a tagállamok döntenek az ügyben, de nem szükséges ehhez a nemzetközi szervezetekre jellemző konszenzus, végső soron az uniós fórum képes egy-egy tagállamra nézve is kötelező döntést hozni. Itt kell kiemelni, hogy amennyiben az Európai Bíróság is bekerülne ebbe a folyamatba, az önmagában nem enyhítené a jogállamisági feltételrendszer szigorúságát, csak azok betartatását késleltetni. A jogállamisági mechanizmus emellett effektíve kijelöli azokat a jogállami kereteket, amelyek betartására az EU eddig eszközei (például a 7-es cikkely szerinti eljárások) nem voltak teljesen alkalmasak, ennek pedig jogharmonizációs hatása van.

Miért akar integrálódni Európa?

Itt természetesen felmerülhet a kérdés, hogy szükség van-e mélyebb európai integrációra, és a válaszok politikai állásfoglalás alapján születnek meg. A magyar kormány például hevesen elutasítja a föderalizmus elvét, és a kormányközi alapon szerveződő, nemzetek Európája mellett tesz hitet. A kormány állításával kapcsolatban azonban egy dologra mindenképp fel kell hívni a figyelmet:

a jelenkori integrációs folyamatot nem háttérszervezetek, és nem is maguk az uniós szervek sürgetik és hajtják, hanem a tagállamok.

Az EU számos elemét tartalmazza ma is a föderalizmusnak (sok szakpolitikai kérdésben a tagállamoknak külön nincs döntési lehetősége – például ilyen a kereskedelempolitika), és bár lényegét tekintve továbbra is egy nemzetközi együttműködésről beszélünk, de egyáltalán nem merül ki ennyiben. Az EU nem hasonlítható össze semmilyen nemzetközi szervezettel, de föderális állammal sem. Alapvetően a kettő között lebeg: például egy tagállam csak a többi beleegyezésével tudja elhagyni a közösséget, de az integráció mélyítéséhez is szükség van az összes tagállam beleegyezésére. És a jelenlegi helyzet úgy áll, hogy a tagállamok jelentős többsége az integráció mélyítése mellett foglalt állást.

Ha félretesszük az integrációval és a szuverenitással kapcsolatos érzéseket, és hideg fejjel tekintünk az európai integrációra, akkor megérthetjük, hogy a tagállamok miért elkötelezettek az integráció mélyítésének irányába. Gazdasági értelemben az EU egyes tagállamai nem meghatározó nemzetközi szereplők, míg az egységes EU a kereskedelempolitikában a világ második legmeghatározóbb entitása, és egyelőre az egyetlen, amely érdemben felveheti a versenyt az Egyesült Államokkal. Az EU a kereskedelempolitika területén sokkal jelentősebb alkukat tud elérni, mint a tagállamok külön, ezen tárgyalások során kedvezőbb feltételeket tud kialkudni minden tagállama számára. Ennek jelentős költségcsökkentő szerepe is van, hiszen az EU külkereskedelmi apparátusa 27 tagállam külkereskedelmi apparátusát váltotta fel részben. Ebből következik az EU egyik legfontosabb előnye, a méretgazdaságosság: az egyes tagállamok a nagy technológiai vállalatok és a klímaváltozás területén sem tudnak olyan hatékonyan fellépni, mint a közösségi szint. Ezek a kihívások csak nőni fognak, ahogy a technológiai verseny kiéleződik az egyes országok, földrészek között – gazdasági-technológiai értelemben még az EU-s nagyok (németek, franciák) sem tudnának egyedül labdába rúgni, nem még a kicsik.

Ez az elv a gazdasági integráció felgyorsulását elkerülhetetlenné teszi – a kérdés csak az, ez mennyire jelenik meg az intézményrendszer reformjában.

Az EU viszont kifelé sem tud kellően hatásosan fellépni, ha a belső gazdasági szerkezete nem egészséges – márpedig jelenleg nem az. A gazdasági harmonizáció (amit az RRF megkísérel) ennek csak első lépése, a valóban optimális valuta- és a gazdasági övezet megköveteli a közös európai politikai felügyeletet is. Idővel alighanem elkerülhetetlen lesz az eddig elvetett európai pénzügyminiszter intézménye, főleg abban az esetben, ha az EU-s államadósság állandósul. A politikai reformokra (bármilyen irányban) egyébként is nagy szükség van, mert az EU intézményrendszere egyszerűen túlságosan bonyolult (ez épp a tagállami, föderális-kormányközi adok-kapok eredménye).

Természetesen az EU-s intézményekhez hozzányúlni rendkívül kényes dolog, de a hétéves költségvetés vitája is jól mutatja, hogy ez a rendszer mennyire fenntarthatatlan: a Bizottság közreműködésével, a csak tagállami konszenzussal elfogadható rendeleteket tartalmilag összekötötték egy ezekre vonatkozó, de elfogadása során ezektől független harmadik rendelettel, amelyet az Európai Tanácsban az ellenzők a szavazási mechanizmus során nem tudtak megakadályozni, ezért a másik két rendeletet vétózták meg. Ha a többség enged az egyik kisebbségnek (magyar-lengyel), akkor a másik kisebbség (fukarok) és az Európai Parlament vétózza meg (amelynek szintén jóvá kell hagynia), ha megkerülik a szavazás során a kisebbséget (azaz a magyar-lengyel párost), akkor azok nemzeti parlamentje blokkolja az elfogadást, amelynek a jóváhagyása szintén szükséges.

Ez a rendszer a laikus, európai állampolgárok számára teljesen átláthatatlan.

Az európai integráció geopolitikai szükségszerűségéről is szólni kell, az öreg kontinens ugyanis katonapolitikai értelemben majdhogynem cselekvőképtelen. Az Egyesült Államok 6 évtizedes bábáskodása kényelmessé tette az európai kormányokat, ennek pedig az lett az eredménye, hogy Európa egy globális konfliktusban átjáróház lenne az Egyesült Államok és Ázsia között. Az európai hadi kapacitás fejlesztése megindult, de kérdéses, hogy közös koordináció hiányában ez mire elég. A nemzeti hadseregek koordinálatlan fejlesztése ráadásul pazarló és nem hatékony (nincsenek összehangolt haderőnemek, elveszik a specializáció adta előny stb.), ezen a területen sokkal racionálisabb lenne a felülről szervezett építkezés. Érdekes, hogy a tagállami szuverenitást mélyen korlátozó”európai hadsereg” ideáját sokkal többen támogatják még a hagyományosan euroszkeptikus országokban is (a kormányok és a lakosság egyaránt), mint egy-egy adónem európai szintre emelését.

Együtt állnak a csillagok

A kontinens geopolitikai, gazdasági súlya jelentősen csökken, leginkább a belső strukturális gondok, a demográfiai válság és technológiai versenyben mutatott lemaradása miatt. Nem véletlen, hogy a kontinensen sok döntéshozó felismerte ezt, és más lehetőséget nem látva, előre menekülne az integrációban. Az EU egységesedése általában válságokhoz kötődik, és ez nincs másképp most sem. Az újjáépítési alap és az ezzel járó hatáskör-bővítés elfogadása viszont egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy azt az alku megszületése után gondolhattuk. Pedig az integrációs lépcső előtt most vannak nyitva a kapuk: ha még hónapokat csúszna az elfogadás, akkor elveszhet az a momentum, amelyet a koronavírus-válság szolgáltatott.

Arról nem is beszélve, hogy vonakodó politikusok nehezen megszülető kompromisszumáról van szó, és ez a helyzet törékennyé teszi az alkut.

Angela Merkel német kancellár például sokáig elvetette az európai kötvények ötletét, de a koronavírus-válságban túl nagy volt a vállán a nyomás. A német kancellár hivatali ideje hamarosan lejár, és szemlátomást örökül akarta hagyni az EU számára az újabb jelentős lépést – ha utódaira maradna mindez, egyáltalán nem garantálható a hasonló kimenetel, Németország ugyanis sosem volt egységes a kérdésben. Ha a németek kihátrálnak mögüle, akkor borítékolható, hogy a svédek, finnek, osztrákok és hollandok is ki fognak.

Jelentős politikai kockázatot jelent az olasz jobboldali euroszkeptikus populisták támogatottságának emelkedése is – ha a jelenlegi trend kitart, akkor a következő választáson a Lega – Fratelli d’Italia szövetség veheti át a kormányrudat a jobboldali populista Forza Italiával kiegészülve. A jobboldali blokk alapvetően szintén az EU-s hatáskör-bővítés ellen foglalna állást.

Az EU a nagyvonalú Next Generation EU programmal és az olaszoknak járó forrásokkal némileg kihúzhatná a talajt az euroszkeptikus erők alól. Természetesen a program esetleges bukása ellentétes hatást keltene, és rombolná a közösség jelentőségét az olaszok szemében (akik rendszeresen azzal érveltek az uniós kötvények elutasításának időszakában, hogy a közösség cserben hagyta őket).

További politikai kockázat, hogy Franciaországban 2022 tavaszán elnökválasztás lesz, ahol bár a híresen eurofil Emmanuel Macron támogatottsága alacsony, de a francia elnökválasztási rendszer sajátossága miatt mégis neki van a legnagyobb esélye a győzelemre (a centrista jelöltek közül ugyanis vélhetően ő szerzi meg a legtöbb szavazatot az első fordulóban, a második körben így ő áll majd szemben az első fordulóban vélhetően győztes szélsőjobboldali-euroszkeptikus Marine Le Pennel, aki messze nem élvezi a többség támogatottságát). A 2021-es év második fele így már az elnökválasztási kampány jegyében telik majd Franciaországban.

Most van tehát az a helyzet, amikor a tagállamok számára minden feltétel adott a next generation elfogadásához.

Összességében mivel a vita nem a két eszköz összetételéről, hanem a jogállamisági feltételekről szól, végeredményben nagyon kicsi az esélye, hogy bármelyik eszköz feltételeit újratárgyalják, vagy akár el is vetik, de kétségkívül valós opció ez is (a kormányközi alapon újratárgyalt Next Generation EU például biztosan semmissé tenné az eszköz egyes vívmányait). Ha a Next Generation (azon belül főleg az RRF) jelenlegi formájában kárát látná a jogállamisági vitának, az egy hatalmas kihagyott lehetőség lenne az európai integráció történetében.

Címlapkép: Getty Images