Vétóvita: egy hét maradt az alkura, a portugálok is mellettünk lehetnek, holnap fontos döntés születhet a hollandoknál

Ha december 7-ig nincs megállapodás az uniós költségvetés ügyében, akkor súlyos zavarokra lehet felkészülni 2021 elejétől az EU működésében, és mindez az EU jövőjéről is sok kérdést kinyit – írja a Bloomberg saját információi alapján. Egy portugál lap közben diplomáciai információk alapján azt állítja, hogy Portugália is váratlanul Magyarországot és Lengyelországot támogatja az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló vitában. Közben a Politico azt írja egy uniós diplomata alapján, hogy a jelek szerint hátat fordított az EU-nak Magyarország és Lengyelország és ha ez a költségvetési blokkolás tényleg így halad tovább, akkor nem is fognak hiányozni a többieknek, ezért a lap 3-3 pontban összeszedte azt, hogy mi szól a lengyel EU-kilépés mellett és ellen. A feszült helyzetet jól jelzi az is, hogy egy holland jogászprofesszor közlése szerint kedden a holland parlamentben szavazás lesz arról a beadványról, hogy más uniós tagállamokkal összefogva indítsanak-e eljárást Lengyelország ellen az Európai Bíróságon a jogállamiság megsértése miatt. Az alábbi hírfolyamunkban folyamatosan beszámolunk a téma legfontosabb hazai és nemzetközi fejleményeiről.