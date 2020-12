Mindenki nagyon ideges: döntő pillanathoz ért a Brexit-tárgyalás, de a tagállamok sem mindenben értenek egyet

Az ablak a brexitt-tárgyalások előtt rendkívül gyorsan zárul, és ha csütörtökre nem látunk tisztábban, akkor fel kell készülni egy vészhelyzeti forgatókönyvre - mondta szerdán az uniós nagykövetnek Michel Barnier, az EU brexit-ügyi főtárgyalója.

Az üzenet nem különbözik azoktól, amit Barnier korábban megfogalmazott, azonban az időtényező most különösen fontos - mondta a teremben helyet foglaló egyik résztvevő, írja a Politico. Ugyanis még a legrugalmasabb megközelítés mellett is az EU országoknak időre van szüksége, hogy áttekintsék a kialkudott feltételeket, mielőtt zöld utat adnak a megállapodás előtt.

Nagyon gyorsan közelítünk egy vízválasztóhoz (make or break) a Brexit-tárgyalásokban, amelyek továbbra is intenzíven zajlanak Londonban

- mondta a lapnak egy EU-s diplomata.

Azonban még ma sem világos, hogy a tárgyalások át tudják-e hidalni azokat a kényes kérdéseket, amelyek eddig akadályát képezték a megállapodásnak (például az állami támogatások rendszerét, vagy a halászatot) - mondta a diplomata.

Barnier szerint még mindig nem lehet pontosan megmondani, hogy létrehozható-e a megállapodás. Világosan elmondta, hogy amennyiben csütörtök estig nincs előrelépés, akkor a vészhelyzeti megoldások kidolgozása elkerülhetetlen lesz.

Franciaország, Belgium és Hollandia már hetek óta győzködi a Bizottságot, hogy tegye nyilvánossá a készenléti tervét, amelyet a megállapodás nélküli Brexit idején alkalmaznának. A Bizottság azonban kivárt, arra hivatkozva, hogy egy ilyen lépés azt a jelzést küldeni a britek felé, hogy a Bizottság elveszítette a reményt a megállapodással kapcsolatban. Angela Merkel szintén úgy nyilatkozott:

Addig várnék (a készenléti tervvel), ameddig csak lehetséges. Ehelyett minden energiát a tárgyalásokra fordítanék.

Egy másik EU-diplomata viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyéb országokból érkező nyomás idővel elkerülhetetlenné teszi, hogy a Bizottság a nyilvánosság elé tárja a tervet. Az átmeneti időszakig kevesebb, mint egy hónap van hátra, és ezalatt az idő alatt még a tagállamoknak is jóvá kell hagynia a megállapodást. Emmanuell Macron francia elnök például nyilvánvalóvá tette, hogy Franciaország nem fogad el olyan megállapodást, amely a hosszú távú érdekeit figyelmen kívül hagyja - ez megköti az EU tárgyalódelegációjának kezét is.

A megállapodást az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, amelyik szintén nyomást gyakorolt emiatt Barnierre, sürgetve a megállapodást.

Több tagállam ezzel szemben épp azt kérte a beszélgetés során Barniertől, hogy ne siesse el a megállapodást, és inkább húzza el azokat az átmeneti időszak végéig, mintsem rossz megállapodást hozzon tető alá - írja a Reuters.

London azt nyilvánvalóvá tette, hogy nem szándékozik meghosszabbítani az átmeneti időszakot, és az EU-t tette felelőssé abban, hogy a tárgyalások ilyen sokáig elhúzodtak, és még nincs eredménye.

Mivel a kétoldalú gazdasági együttműködésben inkább a britek a kiszolgáltatottak az EU-felé, mint fordítva, így az elhúzódó tárgyalások és a megállapodás hiánya inkább a britek felelőssége. A jelek szerint inkább a britek szabtak olyan feltételeket a tárgyalások során, amelyekből semmilyen módon nem akarnak engedni, de közben az EU-tagként korábban élvezett előnyeik egy részét meg akarnák tartani, mindennek elfogadását pedig az EU-tól várják. Tisztán gazdasági szempontból a britek számára fontosabb lenne (lett volna) a megállapodás, már csak a méretbeli különbségek miatt is, de a jelek szerint az időnyomás sem volt képes kellően felpuhítani a brit álláspontot. Ez arra utal, hogy valójában a megállapodás nélküli kiesés forgatókönyvét is elfogadja a brit kormányfő, nem látja ezt olyan tragikusnak, mint ahogy azt egyébként az utóbbi hónapokban többször is érzékeltette.

