Bréking! - Készek feladni a lengyelek a költségvetési vétójukat

Kész feladni a költségvetési vétóját Lengyelország, ha az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendeletről kiad egy jogilag kötelező érvényű értelmező anyagot az Európai Bizottság és azt az állam- és kormányfők is támogatják a jövő heti EU-csúcson – jelentette be unós illetékesekkel folytatott csütörtök esti tanácskozása után a lengyel miniszterelnök-helyettes.

Jaroslaw Gowin az Európai Bizottság illetékeseivel folytatott megbeszélés után a Reuters tudósítása szerint azt mondta: belátják, hogy a költségvetési vétó a szándékokkal ellentétesen mind Lengyelországnak, mind az EU többi országának anyagilag is kárt okozna és ezt nem szeretnék. Azt is mondta: ha már tényleg nem lehetséges megváltoztatni az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendelettervezetet (márpedig a jelek szerint nem lehet), akkor megelégszenek egy olyan jogilag kötelező érvényű deklarációval a Bizottságtól, ami rögzíti, hogy csak az EU-s pénzekkel összefüggésben és csak objektíven lehet használni a mechanizmust és elvárják azt is, hogy ezt a deklarációt erősítsék meg az állam- és kormányfők is a jövő heti EU-csúcson.

Egyelőre ennyi ismert a bejelentésből, és nem tudni, hogy ez most melyik oldal számára jelent (érdemi, vagy nagyobb) engedményt a vétóvitában, mert a bizottsági magyarázó deklaráció tartalma és annak konkrét hatása pontosan mit tartalmaz és magának a szigorúra sikeredett rendelettervezetnek az alkalmazhatóságát mennyiben korlátozza már 2021 elejétől.

Mivel a múlt csütörtöki budapesti nyilatkozat alapján magyar és a lengyel kormány szorosan együttmozog a vétó kérdésében, és bármelyikük elutasít olyan megoldást, ami a másiknak nem megfelelő, így a fenti határozott lengyel jelzésből az következik, hogy a magyar kormány is megváltoztatja a vétóbeli álláspontját.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő (j) megbeszélést folytat Varsóban 2020. november 30-án. Egy héten belül immár másodszor egyeztet egymással személyesen a két kormányfő, a mai kétoldalú megbeszélés célja további intézkedések megvitatása az EU-s költségvetési tárgyalások és a soron következő uniós csúcstalálkozó kapcsán.