Lengyel és magyar közgazdászok tiltakoznak a vétó ellen

A lengyel tiltakozáshoz csatlakozva magyar közgazdászok is felemelték a szavukat az uniós források blokkolásával járó vétóval szemben. Mint írják, a magyar kormány magatartása rendkívül káros az európai kohéziós politika, és legfőképpen saját polgárai gazdasági helyzetének stabilizálása szempontjából.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A lengyel Közgazdasági Társaság vezetősége, alapos közgazdasági érvek alapján, felemelte hangját az Európai Unió következő 7 éves költségvetésének elfogadását és a válságenyhítő közös hitelfelvételt veszélyeztető lengyel és magyar kormányzati vétó ellen - írják a közgazdászok a közleményükben, amely így folytatódik:

"A vétóval a lengyel és a magyar kormány azt kívánja megakadályozni, hogy az Európai Unió intézményei ellenőrizhessék a jogállamiság feltételeinek érvényesülését a két érintett országban.

Lengyel kollégáinkhoz hasonlóan, magunk is úgy látjuk, hogy a lengyel és a magyar kormány magatartása rendkívül káros az európai kohéziós politika, és legfőképpen saját polgárai gazdasági helyzetének stabilizálása szempontjából. Amikor a magyar kormány azért küzd, hogy ne kelljen a joguralom és a jogbiztonság feltételeit betartania, azzal nem csak az Európai Uniónak a jelenlegi világhelyzetben életbevágóan fontos szolidaritási akcióját akadályozza meg, hanem a magyar gazdaság hosszú távú fejlődése ellen is dolgozik. A lengyel és a magyar vétó ugyanis kétszeresen is sújtja állampolgárait. Egyrészt, a magyar gazdasági élet eleshet uniós támogatásoktól. Másrészt, ami még fontosabb: a jogállami normák sérüléséből hosszú távú gazdasági károk keletkezhetnek azáltal, hogy nem érvényesülnek a tisztességes versenyfeltételek, a magyar vállalkozók nem számíthatnak a jogbiztonságra, tág tere marad a korrupt gyakorlatnak.

Bihari Péter, Bod Péter Ákos, Chikán Attila, Csanádi Mária, Felcsuti Péter, Győrffy Dóra, Király Júlia, Laki Mihály, Mellár Tamás, Nagy Zoltán, Oblath Gábor, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Prinz Dániel, Riecke Werner, Scharle Ágota, Vértes András"

A további csatlakozók listája itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images