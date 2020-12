Megszólalt Merkel is: dolgozunk a magyar-lengyel vétó elhárításán

A kedd esti varsói magyar-lengyel kormányfői egyeztetés után szerdán reggel Angela Merkel német kancellár is küldött egy jelzést a jogállamisági viták miatti költségvetési vétó ügyében.

A Reuters tudósítása szerint azt mondta:

Egy olyan utat vizsgálunk, amely feloldaná a magyar és lengyel kormány vétóját, de egyúttal megőriznénk a jogállamisági mechanizmust is.

Ez teljesen összhangban van a Portfolio ma reggeli helyzetértelmezésével, miszerint a jogállamisági mechanizmus tartalmát és hatályba lépését nem változtatnák meg a magyar és lengyel kormány korábbi határozott követelése ellenére sem, de egyfajta értelmező nyilatkozattal/állásfoglalással leszűkítenék a mechanizmus (egyik pontjának) értelmezési körét. Így tehát például kivennék a migrációs és gender kérdéseket azon feltételek közül, amelyek alapján elindulhatna az EU-pénzek felfüggesztéséhez, vágásához vezető szankciós mechanizmus.



A november végi írásos budapesti nyilatkozatban a magyar és a lengyel kormányfő azt jelezte, hogy csak akkor adná gyorsan áldását a 2021-2027-es uniós költségvetés és a helyreállítási alap ügyére (= akkor állna el a vétótól), ha ettől teljesen különválasztanák a jogállamisági rendelet kérdését és ha majd valamikor a távoli jövőben egy kormányközi konferenciasorozat után átírnák az uniós alapszerződéseket a jogállamisági feltételekre tekintettel (amihez szintén egyhangúság kell). A jelek szerint tehát Merkel nem hajlik a két téma teljes szétválasztására, de kompromisszumos megoldás jegyében hajlik arra, hogy olyan deklaráció szülessen, ami egyértelműsíti, hogy a mechanizmust tényleg az uniós költségvetés védelmével összefüggő jogállamisági ügyekre értik, nem pedig valamiféle homályos feltételekre, ami egy tág jogállamisági mechanizmus "rémképét" vetítette előre Magyarországon és Lengyelországban és emiatt váltott ki minden eddiginél heves ellenállást a kormányok vezetőiből.



Végülis tehát ezzel a megoldással egyértelműsítenék a magyar és lengyel kormány számára, hogy a júliusi EU-s megállapodás szövege (az EU-s költségvetés védelme és a jogállamiság is fontos) és a novemberre kialakult mechanizmus szellemisége egymással összhangban van. Így tehát szó sincs az uniós alapszereződések megsértéséről, mint ahogy annak kockázatára sok helyen felhívta a figyelmet a két kormány és erre hivatkozva lengette be a vétót, hiszen a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárással nem jön létre párhuzamos jogállamisági eljárás, csak egy kiegészíő, költségvetési fókuszú mechanizmus.



Az, hogy tegnap este nagyon optimistán nyilatkozott Orbán Viktor Varsóban, arra utal, hogy a fenti keretek mentén, az Angela Merkeltől kapott jelzések alapján hajlandó elállni a vétótól azzal együtt is, hogy az eddig mereven elutasított, de leszűkített fókuszú mechanizmus hatályba lép.



Mindez tehát afelé mutat, hogy sok kommunikációs zaj mellett alulmaradhat a magyar és lengyel kormány ebben a vitában, hiszen igenis lesz egy jogállamisági mechanizmus az EU-s pénzek védelméért, de ez nem lesz annyira tág hatókörű, mint amire a magyar és lengyel félelmek utaltak. Könnyen lehet az előzőek alapján, hogy a beleegyezés elnyújtása miatt végülis a hivatalos megállapodás majd csak a jövő év elején születik meg, immár a portugál elnökség alatt.

