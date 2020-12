Bréking! Megvan a megállapodás, elállt a vétótól Magyarország és Lengyelország

Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel röviddel ezelőtt posztolta a Twitterre azt, hogy megvan a 2021-2027-es uniós keretköltségvetésről (MFF) és a helyreállítási alapnak mondott konstrukcióról (NextGenerationEU) szóló megállapodás az állam- és kormányfők között. Ez azt jelenti, hogy mind a magyar, mind a lengyel kormány elállt a vétófenyegetésétől azért, mert cserébe előzetesen elfogadta a többi 25 tagállam azt a német soros elnökség által kidolgozott 4 oldalas kompromisszumos szöveget, ami jelentősen felpuhítja a jogállamiságinak mondott rendeletet és így valójában egy költségvetési fókuszú mechanizmussá szelidítette.

Deal on the and Recovery Package Now we can start with the implementation and build back our economies. Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #MFF