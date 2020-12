Kiderült: tényleg megvan a nagy brüsszeli költségvetési és jogállamisági alku

Amint hétfő reggel a Portfolio már megírta: egyhangúan elfogadta mind a 27 tagállam a 2021-2027-es uniós költségvetéssel és a helyreállítási alappal kapcsolatos rendeleteket a Tanácsban és a jogállamisági rendeletet is elfogadták minősített többséggel – derült ki a Tanács hétfő délelőtti hivatalos közleményéből. Utóbbiban nincs benne, de amint megírtuk: a jogállamisági rendeletet a Tanácsban a magyar és a lengyel kormány nem szavazta meg, de így is hatályba lép, miután várhatóan szerdán majd az Európai Parlament is áldását adja rá, illetve elfogadja a 2021-2027-es keretköltségvetési rendeletet.

Hétfőn délelőtt azt közölte az Európai Tanács hivatalos oldala, hogy egy nagy költségvetési csomag minden eleméről döntés született, így a múlt heti EU-csúcs eredményei alapján:

megvan az egyhangú jóváhagyás a 2021-2027-es keretköltségvetési rendeletről (ennek évenkénti és fejezeti bontását, illetve az ezekből elhozható összes magyarországi pénzt lásd alább)

megvan az egyhangú jóváhagyás a helyreállítási alap felállításáról, illetve az annak jövőbeli finanszírozásához szükséges saját forrás rendeletről is, így most a tagállami parlamenteken a sor (kb. 20 tagállamban kell szavazni), hogy ratifikálják azt, hogy az EU a következő évtizedekben a GNI 1,2%-a helyett legfeljebb évente 2%-át szedheti be tőlük.

megvan a minősített többség a jogállamisági rendelet elfogadása mögött, amely tehát szövegszerűen nem módosította az Európai Parlamenttel már megkötött tanácsi alkut, de az EU-csúcson mellé elfogadtak egyhangúan egy olyan 4 oldalas papírt, ami pontosítja és lényegében szűkíti is a rendelet alkalmazhatóságának kezdetét és terjedelmét.

Az EP e hét szerdán foglalkozik majd a plenáris ülésén a 2021-2027-es költségvetési tervvel, ott egy egyszerű jóváhagyást kell adnia (sima minősített többség), az biztosan összejön majd és mellette a jogállamisági rendelettervezetet is el kell végsőként fogadnia. Ez is várhatóan meg lesz, de emellé az EP várhatóan kiad majd egy saját értelmezést is arról, hogy az EU-csúcson megszületett 4 oldalas konkretizáló papírt élesen kritizálja és rögzíti, hogy ha a rendeletet valaki megtámadja az Európai Bíróságon, akkor az EP gyorsított eljárást fog kérni.

Az alábbiakban tehát nézzük a 2021-2027-es uniós költségvetés évenkénti allokációit és annak a 11 milliárdos kiegészítő fejezet-emelésnek a részleteit, amit az EP harcolt ki. Mindez a ma közzétett tanácsi dokumentumok egyikének mellékleteként van összerendezve:

Magyarország a fenti számtengerből az alábbi számtenger szerinti összegeket várhatja majd:

