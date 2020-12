Hadat üzent az EP - Veszélyben a magyar-lengyel ihletésre született jogállamisági alku?

„Az Európai Bizottságra a törvény mindig és minden körülmények között kötelező, mert ez a törvény” – hangsúlyozza az az európai parlamenti négypárti állásfoglalás tervezet, amelyet a BruxInfo közölt és amelyet a szerdai ülésén tervez elfogadni az EP. A lépés erős nyomást igyekszik kifejteni az Európai Bizottságra, hogy hagyja figyelmen kívül a múlt csütörtöki EU-csúcson a jogállamisági mechanizmus kapcsán született politikai alkut. Az EP az állásfoglalása nyomatékosítására kilátásba helyezte, hogy számos jogi eszköz áll a rendelkezésére az uniós jog érvényesítésének kikényszerítésére. Mindez abba az irányba mutat, hogy a magyar és lengyel ihletésre született 4 oldalas német kompromisszumos papír, ami végül átment a 25 másik tagállamon is és leszűkítette a jogállamisági mechanizmus időbeli és témabeli hatályát, veszélyben van. Minden azon múlik, hogy az Európai Bizottság elnöke tartja-e magát ahhoz a politikai vállalásához (amit szóban és írásban is megígért, de jogkövetkezmény nélkül eltérhet tőle), miszerint a tanácsi következtetésekkel összhangban az Európai Bíróság döntéséig nem alkalmazza a mechanizmust, illetve a 2014-2020-as EU-pénzek folyósítását sem állítja meg.

Mi is volt az alku lényege röviden?

A múlt heti EU-csúcson az lett az alku tárgya, hogy mivel a szigorúra sikeredett jogállamsági rendelet szövegéhez már nem lehetett hozzányúlni az EP kemény ellenállása miatt, ezért az állam- és kormányfők testülete kiadott egy 4 oldalas következtetést, hogy mit is kell érteni a rendelet tartalma alatt (szűkítő, pontosító feltételek) és azt mikortól alkalmazza a Bizottság az EU-pénzes szankciók terén. Amint leírtuk: a 4 oldalas anyagot lényegében a magyar kormányfő legszűkebb környezetében írták, szoros egyeztetésben a lengyel kormányfővel és a német soros elnökséggel.

Ezután Angela Merkel német kancellár egyengette a papír útját, ami azért ment át egészen gyorsan az EU-csúcson, mert egyrészt a rendelet bíróságra küldését többen is támogatták, másrészt a Tanács Jogi Szolgálatának véleménye is befutott, miszerint a 4 oldalas tanácsi következtetéssel jogilag nincsen semmi baj, jogi értelemben nem korlátozza, módosítja az elfogadás alatt álló jogállamisági mechanizmust. Utóbbi kitétel megnyugtatta az addig vonakodó hollandokat is, így gyorsan megszületett az egyhangú állam- és kormányfői jóváhagyás.

A politikai alkunak fontos része volt az is, hogy a mechanizmust alkalmazó Európai Bizottság vállalja (ezt Ursula von der Leyen elnök a csúcs utáni sajtótájékoztatón is megerősítette): addig nem véglegesíti a mechanizmus alkalmazásához szükséges módszertanát és kézikönyvét, amíg az Európai Bíróság ítélete megszületik. Ezzel gyakorlatilag időt adtak a költségvetési vétófenyegetéstől elálló magyar és lengyel kormánynak, hogy az otthoni EU-s pénzosztási gyakorlatukon módosítsanak, ha szükségesnek látják és ha a szigorú mechanizmus miatt veszélyben érzik a majdani brüsszeli kifizetéseket. Emellett nagy engedmény volt a magyar és lengyel kormány felé, hogy a tanácsi következtetés kivette a 2014-2020-as uniós pénzek folyósításának kérdését a képből, noha a rendeletnek a 2021. január elsejei hatályba lépése után elvileg azonnal kellene ezekre a kötelezettségvállalással még nem terhelt, vagy még nem folyósított pénzekre is vonatkoznia, ami magyar esetben kb. 11 milliárd euró.

A fentiek tehát azt jelentik, hogy az EP és a Tanács között született jogállamisági rendelet, illetve az állam- és kormányfők által kiadott magyarázó, értelmező anyag összefeszült és most az EP emiatt üzent hadat.

Mit mond ki az EP állásfoglalása?

A brüsszeli lap a készülő, jogi kötőerővel NEM bíró négypárti állásfoglalás tervezet alapján az alábbiakat emeli ki:

Már az Európai Tanács jogszabályok értelmezéséhez való jogát is elvitatja a szövegtervezet, tartalmi szempontból feleslegesnek nevezi a nyilatkozatot, és arra figyelmezteti a másik két intézményt, hogy számos jogi eszköz áll a rendelkezésére az uniós jog érvényesítésének kikényszerítésére.

Elvárja a Bizottságtól, hogy a rendeletet a két jogalkotó által meghatározott időponttól (2021. január 1.) maradéktalanul alkalmazza, és egyúttal emlékeztet rá, hogy egyesegyedül az Európai Bíróság semmisítheti meg a rendeletet vagy annak egyes részeit.

A négypárti szövegtervezet felhívja a figyelmet arra, hogy „a jogállami rendelet” alkalmazását, célját és tárgyi hatályát egyértelműen meghatározza a szóban forgó rendelet jogi szövege, és „az Európai Tanács rendeletről elfogadott következtetéseinek tartalma felesleges”.

Arra is emlékeztet, hogy az uniós alapszerződés 15(1) cikével összhangban az Európai Tanács nem gyakorolhat törvényhozói funkciókat. „Ezért az Európai Tanács által elfogadott bármilyen politikai nyilatkozat nem szolgálhat jogszabály értelmezésére, miután annak értelmezése egyedül az Európai Bíróságra tartozik”.

A képviselők sokat mondóan arra is emlékeztetnek, hogy a Bizottságot és annak elnökét az Európai Parlament választja, és a Bizottságnak kell biztosítania a szerződések alkalmazását, továbbá azokat az intézmények által elfogadott intézkedéseket, amelyek ezekből következnek. „Ezért aláhúzza, hogy a Bizottságra a törvény mindig és minden körülmények között kötelező, mert ez a törvény” (dura lex sed lex).

Az állásfoglalás szövegtervezete azt is külön pontban kiemeli, hogy az Európai Bizottság „teljesen független”. A képviselők mintegy figyelmeztetésként arra emlékeztetnek, hogy a Parlamentnek „számos eszköz áll a rendelkezésére annak biztosítására, hogy a Bizottság tiszteletben tartsa a szerződéses kötelezettségeit, és „számos jogi és politikai eszköz van a birtokában a jog és a törvény mindenki és valamennyi EU-intézmény által történő érvényesítésének a biztosítására”. A szerdán szavazásra bocsátandó állásfoglalás tervezete azt is kiemeli, hogy „az Európai Tanács következtetései nem kötelezők a Bizottságra nézve, amikor az a jogszabályokat a gyakorlatban alkalmazza”.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy a jogalkotók megállapodása értelmében az uniós költségvetés védelmére vonatkozó általános feltételrendszerről szóló rendeletet 2021. január 1-től alkalmazni kell, mégpedig valamennyi pénzügyi kötelezettségvállalásra és a kifizetésekre egyaránt. (Az EiT által elfogadott „értelmező” következtetések a kötelezettségvállalásokra vonatkoztatják a rendelet alkalmazását, de ezek alól kiveszik a 2014-2020-as kötelezettségvállalások kérdését és mivel itthon már a 7 évre szóló keret lényegében 100%-a le van kötve kötelezettségvállalásokkal, így a gyakorlatban is kivette a tanácsi következtetés ezt a 11 milliárd eurós tételt a rendelet alkalmazása alól és ezt a jelek szerint a Bizottság folyósítani fogja Magyarországnak 2024-ig a vitáktól függetlenül).

A négypárti tervezet szerint a rendelet alkalmazása nem köthető semmiféle iránymutatás elfogadásához, „miután a kitárgyalt szöveg kellően egyértélmű, és nem irányoz elő végrehajtási eszközöket”. Az EU27-ek nyilatkozata ehhez képest olyan iránymutatások elfogadásához köti a rendelet alkalmazását, amelyek tagállami értelmezések szerint a csütörtökön elfogadott, a rendelettel több ponton is ütköző állam- és kormányfői konklúziókon alapulnak majd, és amelyek kidolgozásába a kormányokat is bevonja majd a Bizottság, miközben a másik jogalkotót, az Európai Parlamentet nem.

Az EP a fentiek miatt – ha megszavazza az állásfoglalást – elvárja a Bizottságtól, hogy a rendeletet a két jogalkotó által meghatározott időponttól maradéktalanul alkalmazza, és egyúttal emlékeztet rá, hogy egyesegyedül az Európai Bíróság semmisítheti meg a rendeletet vagy annak egyes részeit.

Az EP az állásfoglalásban azt is meg fogja erősíteni, hogy amennyiben egy tagállam keresetet nyújt be az Európai Bírósághoz (a magyar és a lengyel kormány már bejelentette, hogy erre készül), „a Parlament védelmébe veszi majd annak érvényességét a bíróság előtt és elvárja, hogy a Bizottság a Parlament álláspontja mellett lépjen fel támogatólag”. Ebben az esetben – fogalmaz a szövegtervezet – az EP sürgősségi eljárást fog kérni az Európai Bíróságtól.

Akkor most hogyan tovább?

A lap rámutat, hogy a Tanács Jogi Szolgálata által a tanácsi következtetésekhez kiadott jogi állásfoglalás szerint nincs itt semmi látnivaló, a két dokumentum (jogállamisági rendelet és tanácsi következtetés) között összhang van, és senki sem lépett túl a hatáskörén. Az EP véleménye úgy tűnik, homlokegyenest ellentétes ezzel. Éppen emiatt a lap úgy látja, hogy az EP kemény reakciója a magyar és lengyel ihletésre elfogadott európai tanácsi következtetésekre megerősíti azt a benyomást, hogy a jogállamisági feltételrendszerről szóló vita nem zárult le. A polémia mostantól nagyrészt a rendelet és az azt az alkalmazás során több szempontból átértelmező és leszűkítő EiT-nyilatkozat közötti jogi alá- és fölérendeltségi viszonyról, illetve az ebből fakadó következményekről szól majd.

Általában véve a BruxInfo által megkérdezett szakjogászok úgy vélték, hogy az állam- és kormányfők által elfogadott következtetések a rendelettől eltérően közvetlen joghatállyal nem rendelkeznek, és éppen ezért a bíróság előtt sem kikényszeríthetők. Magyarán: ha az Európai Bizottság eltérne a rendelet alkalmazása során a „gentleman agreement”-nek számító politikai vállalásától (miszerint a Bíróság döntéséig nem alkalmazza a jogszabályt), jogi eszközökkel nem lehetne számon kérni rajta.

Ez tehát azt jelenti, hogy valójában Ursula von der Leyen kezében van a döntés arra, hogy az EP nyomására esetleg eltér a tanácsi következtetésekben foglaltaktól,

igaz már az EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón és egy külön bizottsági anyagban is jelezte, hogy be fogja azokat tartani (a politikai alku keretében).

Hétfő este egyébként az Európai Parlament két illetékes szakbizottsága nagy többséggel (56:10 arányban) jóváhagyta a jogállamisági rendeletet – írja a Népszava, így nagy az esélye, hogy a szerdai plenárison is nagy többséggel átmegy a jogszabály. Emellett a 2021-2027-es keretköltsgévetési rendelet egyszerű többség melletti elfogadása is nagy eséllyel megtörténik majd szerdán.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára