Nagyon fájna a briteknek a keményfejűség: de az alku is csak kárenyhítésre lenne jó

A végéhez közelednek a szabadkereskedelmi tárgyalások a britek és az EU között, és továbbra sem látszik előrelépés. A britek ragaszkodnak a saját szabályozáshoz, elvetik az Európai Bíróság fennhatóságát, és nincs egyetértés a halászati jogokról sem. Pedig ezek a követelések messze nem kecsegtetnek akkora haszonnal a brit gazdaság számára, mint amekkora kárral a megállapodás nélküli kilépés járna. A brit gazdaság évtizedeket veszítene azzal, ha a kormány nem adná be a derekát. Magasabb munkanélküliség, kisebb termelékenység, elmaradó beruházások, nagyobb infláció - kérdés, megéri-e ezeket bevállalnia a briteknek azért, hogy nagyobb szabadságuk legyen az állami támogatások terén.

Ezer szálon kötődnek egymáshoz

Az Egyesült Királyság és az EU rendkívül intenzív kereskedelmet folytatnak, ami érthető, hiszen a földrajzilag elszigetelt britek a szárazföldi kontinens tőszomszédságában terülnek el, és egyetlen szárazföldi szomszédjuk is az Európai Unió része. A briteknek az EU a legfőbb kereskedelmi partnere, a kettejük közti forgalom a brit külkereskedelem csaknem felét teszi ki a brit parlament alsóházának jelentése szerint.

A fenti táblázat tartalmazza az árucsere mellett a szolgáltatások kereskedelmét, és mint az látszik, a briteknek jelentős külkereskedelmi hiánya van az európai országokkal szemben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a britek számára kedvezőtlen az kontinenssel folytatott kereskedelem, hiszen annak előnyeit nem lehet csak a külkereskedelmi egyenlegen keresztül mérni, a brit gazdaság számára rendkívül fontos termékek érkeznek Európából, főleg az autók kereskedelme számottevő.

A termékkategóriák szerint az EU-ba irányuló brit exportban fontos szerepet játszanak a nyersanyagok, gépek, de itt is megtaláljuk az autók és gyógyászati termékek árucseréjét. Ezek a termékek mindkét kontinensen drágulnának, ha a felek végül nem tudnak megegyezni a szabadkereskedelmi megállapodásról.

Az EU és a britek kereskedelme az elmúlt években nominálisan nőtt, a Brexit ebben nem okozott különösebb fennakadást – bár minden bizonnyal a volumenbővülés sokkal jelentősebb lehetett volna, ha a britek nem lépnek ki, a Brexit ugyanis mérhető károkat okozott az Egyesült Királyság gazdaságának, ahogy azt később látni fogjuk.

A kilencvenes évekre viszont jellemző volt, hogy az Unió egyre kisebb szerepet játszik a brit külkereskedelemben, és a brexit utáni években ismét csökkent a súlya. Természetesen még mindig a legnagyobb külkereskedelmi partnernek számít az EU, hiszen a brit árucsere közel fele az EU relációjában zajlik, de óvatos hangsúlyeltolódást már látunk.

Az EU részaránya a brit külkereskedelemben (Forrás: brit parlament alsóházának jelentése).

Mivel a britek majdnem minden második terméket az EU-ból importálják és oda exportálják, a brit gazdaság jelentős ütést fog szenvedni azzal, ha nem tud kereskedelmi egyezményt kialakítani.

Ha nincs megállapodás, akkor mához képest alig két hét múlva, az átmeneti időszak lejártával a brit-EU kereskedelemben egyik napról a másikra visszaépülnek a vámok, azaz a termékek azonnal jelentős mértékben, 10-30%-kal drágulhatnak vámtételektől függően. Ez már magában vissza fogja vetni a kereskedelmet – az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) számításai szerint a felek kereskedelme 14%-kal esne vissza, ha nem lenne megállapodás.

Ez azonban csak a kisebb baj, további problémát jelentenek a nem vámjellegű akadályok, a szabályozási standardok, a piachoz és a közbeszerzésekhez való hozzáférések. Ezek jelentették eddig a fő akadályt a kereskedelmi megállapodás előtt. Amennyiben nem jutnak dűlőre a felek, akkor a csatorna feletti tőkeáramlás jelentős része is elapadhat, ennek pedig a potenciális GDP-re, azaz az országok jövőbeli fejlődésére is hatása lenne. Ez főleg a briteknek fájna, hiszen ők a kiszolgáltatottabbak (míg a brit külkereskedelem fele az EU-val történik, az EU külkereskedelmi forgalmában a britek csak nagyjából 10%-ot tesznek ki).

Ne is csak a hosszú távú károkat vegyük figyelembe (mint az általánosa magas árak), hanem azt a káoszt, amit a vámok és szabályozási akadályok egyik napról a másikra történő visszaállítása jelent. A vállalatoknak likviditási tervükbe mindezt bele kell építeniük, és egyben a szabályozás-változások könyvviteli-adminisztratív változásaira is fel kell készülniük. A brit vállalatok közel harmada nincs erre felkészülve egy szeptemberi felmérés szerint, és sokuk idén még visszalépést is tapasztalt a felkészülési folyamatban (nyilvánvalóan a koronavírus-járvány miatt).

Jelentős gazdasági áldozatot hoznának a britek a no deallel

Amennyiben nem születik megállapodás a felek között, és a WTO kereskedelmi szabályai szerint üzletelnének a felek (erre hivatkozik Boris Johnson brit miniszterelnök ausztrál modellként, ami gyakorlatilag egyezmény nélküli kereskedelmet jelent, magas vámokkal és szabályozási akadályokkal), az a brit-EU kereskedelmet jelentősen visszavetné. Ennek egyértelmű reálgazdasági következményei lennének az Egyesült Királyságban, hiszen számos vállalat az EU felvevőpiacaira termel, az ott elapadó kereslet pedig rontja a jövedelmezőségüket.

Különösen aggasztó a britek számára, hogy a koronavírus és a no deal brexit együttesen kettős ütést vinne be a gazdaságnak.

Andrew Bailey, a Bank of England elnöke szerint a megállapodás nélküli kilépésnek mélyebb hatásai lennének a gazdaságra hosszú távon, mint a koronavírusnak (pedig utóbbi sem kímélte őket, az idei várható visszaesésük 11% körül lesz, amivel a legrosszabbak között vannak Európában). Az Office of Budget Responsability (OBR) nevű kormányzati szerv összesítése szerint az tűnik a legnagyobb gondnak, hogy a brexit olyan ágazatokat érint majd, amelyeket a koronavírus-járvány relatíve megkímélt.

Míg a járvány inkább a szolgáltatószektort vetette vissza jelentős mértékben, addig a brexit az értékláncokra támaszkodó feldolgozóiparnak visz majd be nagy ütést. A brit gazdaságot így gyakorlatilag két sokk éri egy időben, és az eltérő természetű válságok így a teljes brit gazdaságot lefedik. Ez természetesen a GDP-ben is lecsapódik. Az alapforgatókönyv szerint az OBR az idei évre 11% feletti visszaesést vár, jövőre a növekedés 5,5, 2022-ben 6,6% lehet, vagyis 3 évig helyben jár a brit gazdaság.

Forrás: OBR.

Ha azonban kereskedelmi megállapodás nélkül lépnek ki a britek az EU-ból, akkor az OBR számításai szerint ez 2%-kal is visszavetheti a brit gazdaságot hosszú távon. A visszaesést rövid távon a határ menti kereskedelmi zavarok és egy rövid távú zavarok, hosszú távon viszont már tőkeellátottsági problémák és a beruházások visszaesése, azaz következtetésképp a termelékenység csökkenése táplálná.

Azaz a brit gazdaság potenciális kibocsátása is csökkenne, és olyan károk érnék az Egyesült Királyságot, amelyeket hosszú évtizedek alatt sem biztos, hogy le tud majd dolgozni.

Jól illusztrálja ezt az OBR ábrája, ahol a WTO-forgatókönvy (azaz a no deal) hatását veti össze az alapforgatókönyvvel (optimista és pesszimista szcenáriókkal). Számításaik szerint a brit gazdaság 2022 második negyedévében érhetné el a pandémia előtt szintet, ha születik átfogó megállapodás, a no deal ezt egy egész évvel kitolná.

Forrás: ONS, OBR.

A magas vámterhek és egyéb akadályok miatt zuhanó kereslet a vállalatok jövedelmezőségén keresztül lecsapódna a munkanélküliségben is – a ráta az OBR szerint majdnem 1%-ponttal magasabb lehet 2021 harmadik negyedévében az alapforgatókönyvhöz (azaz a szabad kereskedelemhez) képest, ha nincs megállapodás.

További kockázat, hogy a vámtételek miatt megnő majd az infláció – és itt nem az egészséges, bővülő kereslet táplált inflációról, hanem a szabályozási környezet változása miatti áremelkedésről beszélünk. A lakosság terhei tehát csökkenő kereslet mellett nőnének meg. Az OBR számításai szerint a no deal brexit nagyjából 1%-ponttal növelheti a brit inflációt jövőre, hosszú távon pedig a brit font gyengülése fűtheti az inflációt (a font leértékelődése szintén a no deal eredménye).

Természetesen a fenti károk nagy részét az EU gazdaságai is elszenvednék, de messze nem olyan mértékben, mint a britek, a két piac gazdasági viszonyrendszere ugyanis erősen aszimmetrikus. A brit autóipar már mélyen érzi a brexit hatásait, és az egyes vállalatokat tömörítő ágazati szervek is aktívan lobbiznak a brit kormánynál a megállapodásért. A sokkal kisebb briteknek esszenciális érdeke lenne a megállapodás, az EU relatíve alacsony költségekkel úszná meg a teljes szakítást.

A baj már bekövetkezett a brexittel – most csak a kárenyhítésről tárgyalnak

Fontos tudni, hogy a britek a gazdaság számára a legnagyobb ütést a 2016-os brexit-népszavazással, majd az idén január 31-én bekövetkező kilépéssel vitték be. A sokkszerű döntést piaci pánik követte, és a vállalatok nagy része nem várt arra, hogy kitisztuljanak a brit kilépés feltételei: sokuk elhagyta a szigetországot, vagy elindította ezt a folyamatot (egy 2019. februári felmérés szerint a vállalatok 16%-a telepítette ki a termelésének legalább egy részét, és akkor további 13% tervezte még ezt, a pénzügyi szektorban pedig 7500 munkavállaló hagyta el a szigetországot, és az alapkezelők, bankok 1200 milliárd font tőkét vittek át Európába). Sok elemzés felhívja rá a figyelmet rá, hogy a brit gazdaság 2016 után szemmel láthatóan levált a G7 országok növekedési görbéjéről, amelyet korábban követett, és amelyet előtte általában felülmúlt.

A brexitnek önmagában sokkal nagyobb költsége volt, mint amennyi a no dealnek lenne egy átfogó kereskedelmi megállapodáshoz képest.

A brit kilépés drága manőver volt, az eddig közvetlen költségeit 4-5 milliárd fontra becsülik (itt főleg a szakapparátus kialakítása jelentette a gondot, a kilépés előtt 22 ezer kormányzati tisztviselő dolgozott a brexit utáni szabályok kialakításán). Természetesen ez csak a közvetlen kormányzati költség, amely nem tartalmazza az elmúlt 4 év gazdasági kárait, amit a vállalati kitelepülések, csődök, vagyonkivonások okoztak – ezeket a károkat az elemzők 100 és 200 milliárd font közé teszik az elmúlt 4 évben összesen (a pontos számot lehetetlen megmondani). Az UNCTAD úgy gondolja, hogy bár a no deal 14%-kal vetné vissza a kereskedelmet, még a szabadkereskedelmi egyezmény mellett is zuhanna a kétoldalú kereskedelem 9%-kal.

Létezik egy portál, ami a brexit költségeit mutatja, és folyamatosan frissül. Az üzemeltetők konzervatív becslése kicsit kevesebb mint 103 milliárd fontra teszi a brexit eddig költségét. Szemléltetésként bemutatják, hogy a brit kormány ebből az összegből további majdnem 4 és fél millió nővért, 5,3 millió rendőrt alkalmazhatott volna, betömhetett volna 1,1 millió darab kátyut, vehettet volna 6850 vonatot, vagy építhetett volna 57 kórházat. Ugyanilyen szemléletes példa, hogy sokan a Brexit eddigi, nagyjából 130-200 milliárd fontos költségét összevetik az EU-kasszába 47 év alatt befizetett összeggel, 216 milliárd fonttal. Ezek a fenti összehasonlítások természetesen csak szemléltetésre jók, nyilvánvalóan nem konvertálható a brexit kára közvetlen kiadási tételekbe, mindenesetre szemléltetésre kiválóak.

Az OBR összesítése viszont valóban érdekes, amelyben az elmúlt években megjelent becsléseket gyűjti össze, amelyek azt mutatják, hogy mennyire vetette vissza a gazdasági növekedést maga a brexit, és a no deal mekkora további károkat okozna. Ezek átlaga azt mutatja, hogy

a brexit még szabadkereskedelmi egyezménnyel is 4% felett veti vissza a gazdaságot, ha pedig nincs megállapodás, akkor hosszú távon a brit gazdaság 6%-kal marad el az EU-tagként potenciálisan elért kibocsátásától.

Az OBR nem fejti ki, milyen horizontot ért hosszú táv alatt, de 5-10 éves időtávot tartunk valószínűnek. A brit gazdaság tehát önmagában a brexittel többet bukott, mint a kereskedelmi egyezmény nélküli viszonnyal a továbbiakban bukna.

A másik fontos tényező, amelyet a brexit kárára szoktak írni, a jelentős elvándorlás. A brexit után 30%-kal megugrott azoknak a brit állampolgároknak a száma, akik EU-s állampolgárságot kaptak (főleg németet és spanyolt). A brit migrációs statisztikákban azonban ez elhanyagolható tényezőnek tűnik, bár valóban látszik a kivándorlásnál egy trendforduló 2016 után. Szignifikáns népességfogyás viszont nem veszélyezteti az országot a kilépés miatt (bár az könnyen lehet, hogy az EU-s bevándorlók nem olyan mértékben érkeznek majd az országba az átmeneti periódus után, és megnő az egykori gyarmatokról bevándorlók száma).

Nem szaporítva tovább a tényezőket, amelyek a kereskedelmi megállapodás nélküli brexit ellen szólnak, egy újabb tényezőt említünk már csak: ez a terhek nem egyenlő földrajzi eloszlása. Az EU-Egyesült Királyság kereskedelem részesedése nem egyenletesen oszlik meg az országban, egyes régiók (például Észak-Kelet-Anglia) például nagyobb ütést kapnának. Ez növelné az egyenlőtlenséget a gazdaságban. Fontos az is, hogy Észak-Írország és Wales is felülreprezentált a külkereskedelemben, a kieső kereslet miatti elégedetlenség pedig felszíthatná a szeparatista törekvéseket (ez általános kockázata a brexitnek, de főleg a skótokkal kapcsolatban).

Az EU részesedése a brit régiók külkereskedelméből (Forrás: a brit parlament alsóházának jelentése).

A gazdasági racionalitás a megállapodás mellett szól

Gazdasági szempontból tehát nem sok dolog indokolja, hogy a britek ne kössenek szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val – gazdasági szempontból viszont magát a brit kilépést sem indokolta semmi. Sőt, közjogi értelemben sem volt sok értelme, a britek ugyanis a népszavazás előtt kiharcoltak egy újabb opt-outot, amelyre hivatkozva egyszerűen kimaradhattak az EU további mélyítésétől, azaz semmiképp nem váltak volna egy föderális EU részévé, ha nem akarnak.

A szabadkereskedelmi egyezménnyel a briteknek jelenleg is szuverenitási gondjaik vannak – nem akarnak az EU bíróságának fennhatósága alá tartozni, szabadon akarnak állami támogatásban részesíteni brit vállalatokat, és nem akarják beengedni az európai halászhajókat a brit vizekre. A növekvő vámbevételek is kompenzálnák valamennyire a kereskedelmi forgalom kiesését, igaz, messze nem teljes mértékben.

Forrás: OBR.

Hosszú távon pedig az államadósságban is megjelenne a brit megállapodás nélküli kilépés hatása - bár ez a hatás nem lenne olyan számottevő az OBR számítása szerint.

Az a brexit-kampányban gyakori érvelés viszont nem állja meg a helyét, hogy a britek egyedül sokkal kedvezőbb szabadkereskedelmi egyezményeket hozhatnak tető alá, mint EU-tagként. Az EU sokkal nagyobb piac, össze sem lehet vetni a britek kereskedelmi és tárgyalóerejét az unióéval. Az Egyesült Államok Joe Biden megválasztásával is vélhetően előbb tárgyal majd az EU-val, mint a britekkel. Ráadásul a britek számára épp az EU-val megkötött kereskedelmi egyezmény lenne a legfontosabb, az összes többi másodlagos, az eddig elfogadott kereskedelmi megállapodások (Japán, Dél-Korea, Kanada, Izrael, Marokkó) szintén az EU által kitárgyalt feltételekre épülnek, és hatásuk a brit gazdaságra elenyésző lesz.

Mi végre akkor a brexit?

A fentiek alapján aligha érhető, hogy miért is jó az Egyesült Királyságnak a kilépés. Kétségtelen, a szakításhoz egy sor tragikomikus politikai ügyetlenkedés vezetett el, ám ha ennek egyáltalán nem lenne racionalitása, most szóba sem kerülne brit oldalról a no deal forgatókönyv. A brexit társadalmi támogatottsága akkor sem csappant meg végzetesen, amikor a gazdasági hatásokat illetően meglehetősen egységes gyászos képet festettek fel a szakértők.

Az érvek egy része nem gazdasági természetű (vagy csak közvetve az), de azért a Brexit-pártiaknak összeállt egy olyan narratívája, ami mentén - vitára ingerlően ugyan - érthetővé válik a kilépés mögötti gazdasági mozgatórugó. A fő gondolat, hogy a brit gazdaság egyedül hatékonyabban tudná képviselni az érdekeit, mint a bukdácsoló, lassú bürokratizmusa, és egyhangúsági elven alapuló konszenzusos döntéshozatala mellett szerény sikereket elérő Európai Unió.

Az EU kereskedelmi előnyeinek (részbeni) elvesztésével szemben a mérleg másik serpenyőjében ott van a megnövekedett mozgástér és a nettó befizetői pozíciótól való megszabadulás.

Természetesen az áhított cél, a közös piachoz való hozzáférés nélkül ez a mérleg egyáltalán nem tűnik kiegyensúlyozottnak. Azt azonban, hogy a britek nem rohannak be feltétel nélkül egy EU által diktált kereskedelmi egyezménybe, pont az magyarázza, hogy ezzel az önállóság csorbulna, teljesen aláásva ezzel a brexit melletti fő érv érvényességét.

A britek azzal, hogy nem kötik a szabályozási eljárásaikat az EU-s irányvonalhoz, gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni a gazdaságban felmerülő változásokra, és végső soron versenyelőnyt tudnak elérni a termékeik számára sok külföldi termékkel szemben. A teljesen szabad szabályozási környezettel egyes iparágakba is irányíthatnak forrásokat, a gazdaságpolitikai stratégiájukat sokkal szabadabban határozhatják meg, mint az EU-s szabályoknak megfelelni kénytelen tagállamok. Ezek rövid távon nem tudják ellensúlyozni a kereskedelmi egyezmény nélküli kilépés kárait, de hosszú távon - ha sikeres stratégiát követnek a britek - előnyükre válhat a nagyobb mozgástér. Ehhez persze az kell, hogy hosszabb távon, az EU-ból való kiszabadulás haszna nagyobb legyen a költségeinél - ha ez így lenne, akkor kellően hosszú időhorizonton elfogadható lenne a jelentős rövid távú költség lenyelése.

