Gázzal hátramenetben – elfelejtett klímacélok

A 2021-2027-es uniós költségvetési tárgyalások során a minap többek között arról is döntés született Brüsszelben, hogy a földgázt, mint energiahordozót kivételként kezelik, azaz meghatározott célokra engedélyeznek fölgáz alapú beruházásokat amellett is, hogy 2050-re éghajlat-semlegességet céloz meg a közösség. Ezzel a döntéssel kapcsolatban Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport környezetkutatója küldött a Portfolio számára vélemény cikket, amelyet az alábbiakban közlünk.

Az Európai Tanács német elnöksége és az Európai Parlament politikai megállapodást kötött két strukturális alapról, amelyek együttesen több mint 240 milliárd euró uniós beruházást jelentenek a 2021–2027 közötti időszakban. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap a következő többéves pénzügyi keret részét képezi, a most elfogadott rendelettervezet egyszerűsíti a két alap szabályait, és meghatározza támogatásuk körét a következő hét évre. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból minden tagállam finanszírozni tudja a digitális és a zöld átállást, a Kohéziós Alapból pedig a kevésbé jól teljesítő gazdaságú országok (amelyek az EU bruttó nemzeti jövedelme egy főre jutó átlagának 90%-ával rendelkeznek) a minőségi foglalkoztatáshoz, a minőségi oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés javítására, valamint a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítására fordíthatnak jelentős összeget. Mindkét alap hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célzó intézkedésekhez, összhangban az EU 2050-ig megcélzott éghajlat-semlegességi céljával.

A jogalkotók azonban a földgáz használatával kapcsolatos beruházásokat kivételként kezelték a jogalkotás során, így a megállapodás értelmében támogatható a két alapból a földgáz a szénalapú fűtési rendszerek helyettesítésére és a földgáz elosztására, szállítására, valamint a szén helyettesítésére mint áthidaló technológiákra irányuló tevékenység.

A gáz fosszilis üzemanyag, így a támogatása szembe megy a 2050-es klímacéllal, a nettó zéró üvegházhatású gázkibocsátást elérni szándékozó Európával.

Az tény, hogy a szénerőművek a legpusztítóbbak az éghajlatra, és azonnali kiváltásra szorulnak. Ám nem mindegy, hogy egy olyan beruházás váltja-e ki a szenet, aminek a megtérülési ideje legalább 15-20 év, így ennyi ideig kellene ahhoz a gázzal működő erőműnek üzemelnie, hogy a beruházót ne érje nagy veszteség, miközben a valós megoldás egyrészt az energiahatékonyság javítása és így az energiafogyasztás csökkentése, másrészt a klímabarát energiatermelés. Ez utóbbi pedig kizárólag megújuló forrásból valósulhat meg, és ráadásul a technológia rohamos fejlődése lehetővé teszi a megújuló energiával történő egyre szélesebb körű ellátást.

Nehezen magyarázható az is, hogy miért kellene közpénzből támogatni a földgáz-fogyasztást és így tisztességtelen versenyelőnyt biztosítani ennek az energiahordozónak az energiahatékonysági és megújuló energiás beruházásokkal szemben.

Ez annál is inkább aggályos, mert a földgáz támogatása egy úgynevezett belakatolási hatással jár, vagyis hosszú évekig nehezíti az új technológiák térnyerését, hiszen előtte meg kell térüljön a – nem kicsi – befektetett összeg. A magyarországi zöld szakmai szervezetek már többször hangoztatták, hogy a fosszilis üzemanyagok teljes kivezetésére van szükség, e nélkül nem tarthatóak a Párizsi Megállapodásban lefektetett célok.

A földgáz-infrastruktúra támogatása helyett egy átfogó, hosszú távú és tervezhető, hatékony ösztönző és támogatási rendszerre épülő lakossági épületenergetikai program szükséges,

amely a jelentős energiamegtakarítással járó komplex energetikai korszerűsítések felé tereli a beruházásokat, és eléri az alacsony jövedelmű háztartásokat is, valamint hangsúlyt kell fektetni a közösségi energia támogatására. Ez csak akkor működhet jól, ha mindegyik típusú energiaközösségre vonatkozik, és teljes körű jogokat biztosít ahhoz, hogy a termelők méltányos keretek között eladhassák, szolgáltathassák vagy épp tárolhassák az általuk megtermelt megújuló energiát.

Egy ilyen átalakítás egyrészt tartósan csökkentené a háztartások fűtési költségeit, másrészt télen és nyáron egyaránt élhetőbb körülményeket biztosítana milliók számára. Ez pedig sokak számára szó szerint létkérdés. A magyar lakosság 26 százalékának az otthona ugyanis alkalmatlan arra, hogy megfelelő komfortérzetet nyújtson a nyári hőhullámok idején, és az elmúlt években a hőhullámok idején Magyarországon a napi halálozás országos átlagban körülbelül 15 százalékkal emelkedett meg. Ez a helyzet a hőségnapok számának és súlyosságának növekedésével pedig várhatóan egyre rosszabb lesz. Továbbá a téli időszakban a lakosság közel 20 százalékának otthona nem nyújt elegendő meleget. Mindez nemcsak azt indokolná, hogy ne támogassuk a földgázba történő beruházásokat, hanem azt is, hogy állítsunk le, illetve halasszunk el minden olyan nagyberuházást, amely most nem feltétlenül szükséges, és az így felszabaduló forrásokat és szakembereket a lakóépületek korszerűsítésére irányítsuk át.

