Új EU-pályázat nyílik élelmiszeripari középvállalatok beruházásainak támogatására

A magyar élelmiszeripari vállalkozások a járványhelyzet legnehezebb hónapjaiban is biztosítani tudták az ország élelmiszer ellátását, sőt még exportjukat is bővíteni tudták - hangsúlyozta. Mint mondta, az élelmiszeripar stratégiai ágazat, ezért a kormány ezen a téren is erősíteni kívánja az önellátást.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) legújabb kiírásán a közepes méretű vállalkozások fejlesztései kaphatnak támogatást, a cégek modern gépeket vásárolhatnak, bővíthetik telephelyüket és képezhetik munkavállalóikat - ismertette a pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy a megítélt összeg 30 millió és 500 millió forint között lehet cégenként. A pályázati felhívás szövege szerint a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db.

Varga Mihály kiemelte: a cél az, hogy a vállalkozások a lehető leghatékonyabban használják fel ezeket a forrásokat, ezért a támogatások mértékét is ehhez igazítják. Ha a fejlesztés meghozza a várt eredményeket, a vállalkozások akár a teljes összeg visszafizetése alól is mentességet kaphatnak - hívta fel a figyelmet. A pályázat részletei itt érhetők el.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor. Debrecen, 2020. november 25. Címkézés és egységrakat kialakítása a csomagoló üzemben. December 10-ig tart a meghosszabbított feldolgozó szezon a debreceni GLOBUS Konzervipari Zrt-ben. 2020-ban 25 százalékkal több dolgozónak adtak munkát mint az előző évben.