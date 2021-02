Fehérgalléros bűnözők gyűjtőhelyévé válhat Magyarország? – Összecsaptak az érvek az Európai Ügyészségből kimaradás miatt

Csak Magyarország és Lengyelország marad ki az Európai Ügyészséget működtető megerősített együttműködésből és „riasztó annak a lehetősége”, hogy a kimaradók „a fehérgalléros bűnözők gyűjtőhelyévé válhatnak, mivel a bűnözők azt az országot választhatják, amelyben enyhébb elbírálásra számíthatnak” – mutatott rá az új uniós intézmény működését, előnyeit és következményeit bemutató mai konferencia felvezetőjében Martin József Péter.

Csatlakozás, szuverenitás, együttműködés

Az eseményt szervező Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója után maga az európai főügyész is előadást tartott, aki válaszolt a Portfolio kérdésére is, a felszólaló neves előadók, köztük jogászprofesszorok döntő többsége pedig egyetértett abban, hogy a néhány hét múlva élesben induló, több ezer üggyel kezdő új uniós intézmény nem lenne csodaszer a magyar problémákra, de a csatlakozás előnyei számottevően meghaladják annak hátrányait.

A konferencia keretében kiderült az is, hogy valójában a háttérben már zajlik egy tárgyalás a magyar hatóságok és az uniós főügyészség között az együttműködés technikai kereteiről, ami remélhetőleg néhány héten belül sikerre vezet.

Kiderült az is, hogy bár jogilag kimarad Magyarország az Európai Főügyészségből, de önmagában az uniós tagságunk már eleve sok kötelezettséget ró ránk, így sem aktív, sem passzív módon nem veszélyeztetjük a megerősített együttműködés sikerét. Emiatt pedig Magyarország egy jó munkamegállapodást fog kötni az EPPO-val, tehát a kimaradás nem teljes mértékű függetlenedést jelent.

Az is elhangzott, hogy milyen esetekben járhat el az Európai Főügyészég magyar cégekkel, vagy állampolgárokkal szemben még azzal együtt is, hogy Magyarország szuverenitási okokra hivatkozva nem csatlakozik a rendszerhez.

Fehérgalléros bűnözők gyűjtőhelye lennénk az uniós pénzeső mellett?

Martin József Péter a felvezetőjében rámutatott, hogy jelenleg az unió 27 tagállamából lényegében csak Magyarország és Lengyelország marad ki ténylegesen az Európai Ügyészséget életre hívó és működtető „megerősített együttműködésből”, hiszen 22 tagállam már csatlakozott, múlt év végén pedig az eddig vonakodó svédek is a csatlakozás mellett döntöttek. A dánok és az írek pedig még korábban kimaradási jogot kaptak az uniós bel- és igazságügyek területén megvalósuló európai uniós együttműködésekben.

Martin József Péter felvezető előadást tart 2021. február 4-én. Kép forrása: Transparency International Magyarország

A TI Magyarország ügyvezetője szerint a kimaradással Magyarország sok mindent kockáztat. Úgy fogalmazott: „Nem tud beleszólni az Európai Ügyészség fejlesztési folyamataiba és kirekeszti magát a vonatkozó joganyag módosítására irányuló munkából. Még riasztóbb annak a lehetősége, hogy az Európai Ügyészségből kimaradó országok a fehérgalléros bűnözők gyűjtőhelyévé válhatnak, mivel a bűnözők azt az országot választhatják, amelyben enyhébb elbírálásra számíthatnak. Ha valami, akkor ez biztosan nem tekinthető magyar nemzeti érdeknek".

Úgy folytatta:

Azt is gondoljuk ugyanakkor, hogy az Európai Ügyészség nem csodaszer. Még csatlakozás esetén sem oldana meg egy csapásra minden korrupciós problémát

és utalt rá, hogy a konferencia apropója egy új tanulmány bemutatása, amelyben a készítő professzor (Karsai Krisztina) sem hallgatta el a kétségeit ezen a téren. Emlékeztetett arra is, hogy a magyarországi korrupció állapotáról éppen egy hete tették közzé legfrissebb jelentésüket, amely szerint Magyarország hármas holtversenyben az uniós tagállami mezőny végén található a korrupcióérzékelési index alapján.

Úgy fogalmazott, hogy az anyagban szóltak többek között arról, hogy „a bűnüldöző és a közpénzek szabályos felhasználásért felelős állami szervek hitelességét hosszú évek óta kikezdte és kikezdi a részrehajló jogalkalmazás és a politikai helyiérték alapján biztosított büntetlenség”.

Amint arra később maga az európai főügyész, a TI Magyarország ügyvezetője is figyelmeztetett, hogy az új Európai Ügyészség elindulásának azért is van most időzítésileg nagy jelentősége, mert a 2021-2027-es uniós ciklusban a koronavírus-válság nyomán felálló NextGenerationEU miatt közel dupla akkora uniós forrás áll majd rendelkezésre, mint az előző ciklusban. Mindez Magyarország esetén mintegy 8,5 milliárd euró többletet jelent nettóban (tagállami befizetéseket levonva), mint az előző ciklusban.

Martin József Péter szerint a fenntartható, befogadó gazdasági növekedést is segítené a jogállami keretek és a fékek és ellensúlyok rendszere, miközben emlékeztetett rá, hogy az EU Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) legutóbbi jelentése szerint 2015-2019 között messze Magyarországon volt a legnagyobb az OLAF által visszafizettetni javasolt uniós támogatások aránya, és a magyar ügyészség vádemelési rátája is relatív alacsony volt, bár javult valamelyest. A 2015 és 2019 közötti időszakban csak 7 esetben emelt vádat a magyar ügyészség az OLAF jelzése alapján, 8 esetben ejtették az ügyet, 18 esetben pedig egyáltalán nem hozott döntést az ügyészség. Ezek alapján megállapította, hogy „Magyarországon az Ügyészség kizárólagos felelősséget visel az elkövetők bíróság elé állításáért. Hosszú évekig azonban rendre futni hagyták a kormány számára kényes ügyek elkövetőit”.

Felolvasott egy részt az Igazságügyi Minisztériumtól kapott levélből, amely szerint Magyarország szuverenitási okok miatt nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez és amely rögzítette, hogy „A magyar hatóságok a bűnüldözési tevékenység hatékonyságának maximalizálása érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a már létező és jól működő ügynökségekkel (Eurojust, OLAF) folytatott együttműködésre.”

Martin József Péter reményét fejezte ki, hogy „egyszer majd a magyar kormány is megváltoztatja az álláspontját, és csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ez bizonyosan egy nagy lépés lesz a jogállamisághoz vezető úton”.

Sok magyar elégedetlen, de van azért előrelépés is

Rövid felvezetőjében Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője többek között leszögezte, hogy

a korrupció, a csalás, és az összeférhetetlenség hátráltatja a gazdasági növekedést,

gazdaságilag ígéretes projektektől von el forrásokat, rontja a fenntarthatóságot, növeli az államadósságot, és uniós szinten évente a korrupció mintegy 120-150 milliárd eurós kárt okoz, azaz hasonló mértékűt, mint ami az EU egy-egy évi költségvetése.

A téma kapcsán jelzése szerint a legtöbb probléma Magyarországon az indokolatlan előnyben részesítéssel, a visszaélések bejelentésével, a vagyonnyilatkozati rendszerrel az igazságszolgáltatás határozott fellépésének korlátaival, illetve a közérdekű információkhoz való hozzáférés nehézségeivel van. Megjegyezte azonban azt is, hogy van előrelépés a hétköznapi korrupció, illetve feketegazdaság elleni küzdelemben például az online számlarendszer, a számlaadási kötelezettség miatt, illetve legutóbb a hálapénz büntetőjogi tényezővé tételével.

Emlékeztetett egy 2020-as Eurobarométer felmérésre, ami az uniós állampolgárok korrupciós és csalási ügyekhez való hozzáállását firtatta és utalt rá, hogy idehaza a megkérdezettek 87%-a, az uniós átlagnál jóval több ember látja széleskörű problémának a korrupciót, és ezzel párhuzamosan az emberek 80%-a nem tartja kielégítőnek a magasszintű korrupciós ügyek kivizsgálását.

Utalt rá, hogy bár Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de „talán hetek múlva” a kimaradókkal is létrejön egy együttműködési megállapodás (ld. lejjebb), és bizakodásának adott hangot, hogy végül a tapasztalatok majd Magyarországot is meggyőzik arról, hogy érdemes csatlakozni.

Három főbb előnye van a világszinten is példátlan projektnek

Rövid előadása kezdetén Laura Condruta-Kövesi uniós főügyész – aki korábban Romániában 6 évig volt főügyész, majd 5 évig vezette a különleges román korrupcióellenes ügyészséget is – úgy fogalmazott: lelkesítő tudni, hogy mintegy 680 ezer ember fejezte ki az aláírásával a szándékát arra, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO). Megjegyezte: az a legnehezebb, hogy megszerezzék az emberek bizalmát, és az, hogy elhiggyék: a jog mindenkire vonatkozik és mindez tényleg kézzelfogható.

Rámutatott az EPPO három főbb előnyére:

Az új intézmény felállítása növeli az EU pénzügyi érdekvédelmének erősségét, hiszen az EPPO minden csalási esetet (beleértve az EU-s pénzekkel elkövetett ügyeket is) kivizsgál 10 ezer eurós összeghatár felett, és minden olyan esetet is, amikor a határokon átnyúló áfa-csalások meghaladják a 10 millió eurót. Az EPPO elindulásakor az unió pénzügyi érdekeit sértő csalási és korrupciós esetekkel fognak elsődlegesen foglalkozni . Az Európai Ügyészségnek „kötelező kompetenciája van” minden fenti ügyben, amelyeket 2017. november után követtek el (ekkor lépett hatályba az EPPO-ról szóló uniós rendelet) bármely résztvevő tagállamban. Ez azt jelenti, hogy kötelező kivizsgálnia minden ügyet, nemcsak a kimagasló ügyeket (a konferencia későbbi szakaszában az Európai Bizottság jogi főigazgatóságnak helyettes vezetője azt mondta, hogy emiatt várhatóan több ezer üggyel kezd majd az EPPO). Az EPPO világszinten is példátlanul erős felhatalmazással rendelkező kezdeményezés, és nemcsak egy próbálkozás valami jó elérésére, hanem az európai igazságügyi együttműködés egy új eleme. Hangsúlyozta tehát, hogy az EPPO nemcsak egy kiegészítő elem, hanem egy új elem, ami sok ügyet tud vinni már indulásától kezdve, így a tagállami ügyészségek válláról is le tud venni terheket.

Így fog működni az EPPO

A főügyész rámutatott: számos gyakorlati ok miatt is „előnyös lenne, ha minden tagállam csatlakozna” és hozzátette, hogy minden tagállam előtt nyitott az ajtó, de elismerte, hogy „végülis ez egy politikai döntés”.

Az EPPO fő feladata segíteni a tagállami hatóságokat a bűnüldözésben és a pénzek visszaszerzésében úgy, hogy közben a gyanúsítottak alapvető emberi jogaira tekintettel vannak. Azt is elismerte Laura-Condruta Kövesi, hogy az EPPO 22-féle különböző tagállami bírósági rendszer és eljárási keret mellett kell, hogy működjön és ezzel együtt kell egy egységes irodát alkotnia luxemburgi irányítással.

Laura Condrua-Kövesi, az Európai Főügyészség vezetője előadást tart 2021. február 4-én. Kép forrása: Transparency International Magyarország

Laura-Condruta Kövesi elmondása szerint a rendszer úgy épül fel, hogy 22 ügyész Luxemburgból felügyeli a tagállamokban az EPPO által kijelölt akár 140 ügyész által elindított ügyeket (tagállamonként tehát átlagosan 7 ügyész lesz) és 15 állandó ügyészi kamarában vizsgálják meg minden ügyben a szükséges lépéseket.

Az EPPO legnagyobb előnye, hogy az ügyészek közvetlenül és gyorsan tudnak együttműködni egymással:

egy telefon és egy utasítás rögzítése az EPPO menedzsment rendszerében elegendő lesz.

A főügyész szerint az EPPO elindulása nagy hatással lesz az egész EU-ban az egész csalásellenes fellépésben, és hatékony együttműködést, adatmegosztást ígért az EU Csalás Elleni Hivatalával (OLAF), az uniós rendőrséggel (Europol) és az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségével (Eurojust). Rámutatott, hogy az Eurojusttal együttműködve a EPPO-nak joga lesz olyan határon átnyúló ügyekben is fellépni, amelyek az EPPO-hoz nem csatlakozott tagállamokban történnek.

Azt is jelezte, hogy az OLAF és az EPPO közötti munkamegosztás úgy néz ki, hogy ha az EPPO egy ügyben elkezdte az ügyészi vizsgálatot, akkor az OLAF már nem kezdhet szintén vizsgálatba ugyanabban az ügyben és nagy különbség, hogy míg az OLAF csak adminisztratív vizsgálatokat végezhet, addig az EPPO valódi nyomozati jogkörrel rendelkezik. Hozzátette: ezzel együtt az OLAF-nak továbbra is fontos szerepe lesz abban, hogy segít jobban feltérképezni az EPPO számára is az ügyészségi együttműködésből kimaradó országokban az EU-pénzekkel kapcsolatos csalási technikákat.

Laura Condruta-Kövesi hangsúlyozta, hogy nagyon fontos időben indul el az EPPO, mivel a koronavírus-járvány miatt létrejövő NextGenerationEU nyomán csaknem duplázódik az EU-pénzek összege a 20212027-es időszakban, így a nagyobb pénztömeg mellett a csalási és korrupciós kockázatok is erősödnek. Leszögezte: az EPPO egyik fő célja annak elérése, hogy a jog előtt tényleg mindenki egyenlő legyen és senki lehessen érinthetetlen.

EPPO és Magyarország – Mik a keretek?

Egy újságírói kérdés azt firtatta, hogy vajon Magyarország, mint az EPPO-ból kimaradó tag elfogadja-e majd az EPPO által kibocsátott elfogató parancsot, a főügyész úgy reagált: megkezdték már egy munkamegállapodás megkötésének tárgyalásait Magyarországgal és ebben részt vesz az Európai Bizottság is és arra számít, hogy ez egy jó együttműködés lesz (a munkamegállapodás részleteit lásd alább).

A Portfolio azon kérdésére, hogy az EPPO bármilyen formában szerepet játszik-e az idén januártól élessé vált uniós jogállamisági mechanizmus alkalmazásának kidolgozásában, amely EU-pénzes szankciókhoz is elvezethet, Laura Condruta-Kövesi úgy válaszolt: az EPPO teljesen független intézmény és nem feladata a jogállami mechanizmus jó működésében közreműködni. Az intézmény azonban általánosságban igenis hozzájárul a jogállami keretek erősítéséhez önmagában azzal, hogy minden pénzügyi visszaélési és csalási ügyet kivizsgál és bíróság elé állítja az elkövetőket.

Hozzátette: az EPPO-nak a vizsgálatai során a bírósági rendszer függetlenségére is figyelnie kell, majd leszögezte:

számomra ez kulcskérdés, a bíróságok függetlensége nélkül nem beszélhetünk jogállamiságról és nem mondhatjuk, hogy mindenki egyenlő a jog előtt.

Egy harmadik kérdés azt firtatta, hogy a tagállami ügyészségeken dolgozó uniós ügyészek a valóságban mennyire tudnak függetlenek lenni az adott tagállamtól, Condruta-Kövesi leszögezte: mindig is azért harcolt és most is, hogy a tagállamokba delegált uniós ügyészek a teljes munkaidejükben kizárólag az EPPO-nak dolgozzanak, mert ez segíti a függetlenséget.

Jelezte, hogy most úgy látja: a legfeljebb 140 tagállami ügyész többsége teljesíteni is fogja ezt az elvárást, de elárulta, hogy például nagy vitáik vannak, mert ott arra hivatkozva nem akarnak az ügyészek csak az EPPO-nak dolgozni, hogy úgyis kevés az ügy. Condruta-Kövesi viszont jelezte, hogy bekérte az elmúlt évek statisztikáit és kiderült, hogy az összes ügy mintegy 10%-a ciprusi, tehát nem igaz, hogy kevés ügyről lenne szó.

Azt is jelezte, hogy éves jelentéseket fog majd kiadni az EPPO statisztikákkal, példákkal és azzal, hogy milyen gyakorlati nehézségekbe ütköznek azzal, hogy 22 tagállam eltérő igazságszolgáltatási keretei között kell működniük.

Egy utolsó újságírói kérdés azt firtatta, hogy például ha egy Ausztriában elkövetett határon átnyúló bűncselekményben nyomozni kezd az EPPO, akkor van-e hatáskör magyar magánszemély, vagy cég ellen is nyomozni, igennel felelt a főügyész. A konferencián később elhangzott az is, hogy egy ilyen elméleti esettel párhuzamosan ha egy magyar magánszemély, vagy cég az EPPO-hoz csatlakozott tagállamok valamelyikében követ el az EPPO hatáskörébe tartozó bűncselekményt, akkor ott szintén nyomozásba kezdhet az új intézmény függetlenül attól, hogy Magyarország nem csatlakozott az EPPO-hoz.

Ezzel együtt a főügyész megjegyezte: minden uniós állampolgár függetlenül attól, hogy a saját hazája tag-e az EPPO-ban, vagy sem, bejelentést tehet az EPPO-nál, ha olyan ügyben vannak információi, amelyben az EPPO nyomozhat.

Megúszás – vs. valós érvek vannak a kimaradás mellett?

Míg Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi szakértője az egyik panelbeszélgetés során megjegyezte, hogy a szervezet álláspontja szerint a magyar kormány inkább csak azért nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, mert ürügyként használja a szuverenitás kérdését, hogy megússza az EPPO által jelentett hatékonyabb fellépést, több más szakértő azért megjegyzett legitim szakmai érveket is a lehetséges politikai motivációk mellett.

Így tett például Hack Péter, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője is. Szerinte a legitim szakmai szempontok között merül fel például az, hogy az államnak régóta van büntetési igénye, amit az EPPO-val átad egy uniós rendszernek, illetve az is belátható, hogy az uniós tagállami joghatóságok potenciálisan hatásköri konfliktusba fognak keveredni egymással emellett bizonytalan, hogy ha az egyik ügyészség (tagállami, vagy EPPO) megállapodást ajánl az elkövetőnek, akkor az a másikra mit jelent.

Karsai Krisztina professzor, Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK, Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője „Az Európai Ügyészség és Magyarország – kihívás vagy elszalasztott lehetőség?” című tanulmány bemutatása során azonban összességében azt mondta: bár elvileg lehetnek szakmai érvek is, a szuverenitási kifogás mögött, de közben levezette, hogy a büntetőjogi, anyagi jogi, eljárásjogi és együttműködési jogi szempontok egyike sem támaszt valós szakmai akadályokat a belépéssel szemben, és a magyar alkotmányos korlát sem valós korlát, így valójában „nem szakmai kérdés a csatlakozás, hanem politikai”.

Ő egyébként azt a várakozását is megfogalmazta, hogy Magyarország kapcsán

be fog következni a nem is olyan távoli jövőben a megerősített együttműködés.

Mennyire tud kimaradni valójában Magyarország az együttműködésből?

A konferencián hangsúlyos kérdés volt az, hogy bár jogilag nem csatlakozik Magyarország az EPPO-hoz, de a gyakorlatban mennyire tudja magát kivonni a megerősített együttműködés keretei alól, azaz mennyire tud független lenni. Ennek kapcsán két jogászprofesszor is megvilágította a kilátásokat és

valójában azt érzékeltették, hogy nem tud teljesen kimaradni Magyarország a rendszerből.

Ligeti Katalin, a Luxemburgi Egyetem Jogi Karának dékánja előadásában többek között arra mutatott rá, hogy az EPPO-ról szóló uniós rendelet lehetőséget ad arra, hogy az Európai Bizottság javaslatot tegyen arra, hogy az EPPO-ból kimaradó tagállam és az EPPO között szülessen meg egy munkamegállapodás. Ennek tárgyalása éppen ezekben a hetekben zajlik, ami elmondása szerint az együttműködésnek csak technikai részleteit szabályozza, azaz például azt, hogy ki lehet a kapcsolattartó hatóság Magyarországon.

Leszögezte: „ez a munkamegállapodás nem alkalmas arra, hogy az együttműködés szabályrendszerét rögzítsék”, de ezzel együtt is

megkérdőjelezhetetlen, hogy Magyarország köteles az Európai Ügyészséggel együttműködni,

akárcsak a lojalitás elve miatt. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy ennek a konkrétumai, keretei nem egyértelműen megfogalmazottak, ezért egy külön jogszabályra lenne szükség az EPPO-ban részes és a nem részes tagállamok közötti kérdések rendezésére a jogbiztonság érdekében. Azt is megjegyezte, hogy úgy látja: maga a Bizottság a jelek szerint nem látja ennek egyelőre szükségét, mert a bűnügyi együttműködésre vonatkozó keretrendszer elegendő.

Ezt egyébként maga Csonka Péter, az Európai Bizottság jogi főigazgatóságának osztályvezetője meg is erősítette, mert ha egy nem részes tagállam kommunikálja, hogy elfogadja a többi állam által elismert joghatóságként kijelölt EPPO-t, „akkor az elég”, így ugyanis megszületik a kölcsönös elismerés, azaz a tagállamok kijelölik a végrehajtó szervként az EPPO-t a nyomozati és elfogatóparancsnál. Csonka megerősítette, hogy valóban előkészítés alatt állnak az együttműködések az EPPO-tagok és a nem-részes tagállamok között, és ezek „valóban techikaiak lesznek”, nem pedig jogi szerződésre kell gondolni. Tartalmában olyanokra kell gondolni, hogy a személyes adatok kicserélése hogyan zajlik, illetve az EPPO mellé kit rendeljenek ki kapcsolattartó személyekként Luxemburgba.

Csonka megjegyezte, hogy a Bizottság számára a március a határidő az EPPO éles indulására, tehát néhány hét múlva megindul a gyakorlati munka, és jelezte, hogy az EPPO-ra vonatkozó rendelet módosítása 1-2 éves távon felmerülhet, akkor megvizsgálják majd a gyakorlati tapasztalatokat és azt, hogy kiterjesszék-e az EPPO hatásköré a terrorizmus, pénzügyi bűncselekmények (határon átnyúló) körére is. A szuverenitás miatt elutasított EPPO-csatlakozásra pedig csak annyit jegyzett meg, hogy aki vállalta az EU-belépést, az elismerte, hogy az EU különböző integrációs lépcsőkön

keresztül fog menni, tehát elvileg erre nem hivatkozhat.

Karsai Krisztina egyébként az EPPO-ból való magyar kimaradás gyakorlati következményeként rámutatott: mivel 22 tagállam az EPPO-t fogja megjelölni együttműködési hatóságként, így a kimaradó tagállamok felé nem kérdés, hogy az EPPO-val kell együttműködni. Hozzátette: "így akik kimaradnak, nincs más lehetőségük, minthogy elfogadják ezt a kijelölést".

Ezzel együtt arra is felhívta a figyelmet, hogy uniós tagállamként hiába akarunk kimaradni a megerősített együttműködésből, az alapszerződés kötelezettségeket ró minden tagállamra, például a lojalitási kötelezettséget. Így

sem aktív, sem passzív módon nem veszélyeztetjük a megerősített együttműködés sikerét.

Emiatt fog szerinte Magyarország jó munkamegállapodást kötni az EPPO-val. Tehát a kimaradás nem teljes mértékű függetlenedést jelent, hiszen EU-tagok vagyunk, azaz irreleváns, hogy mi kimaradunk-e, hiszen tagokként sok kötelezettségünk van. Szerinte mindezek miatt inkább az a kérdés, hogy például a joghatósági konfliktusos ügyekre is tekintettel az itthoni ügyészség gyakorlata mit követ, azaz

a magyar joghatósági joggyakorlás az EPPO kárára fog-e megvalósulni, vagy sem.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images