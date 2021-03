Megkezdi működését az Európai Innovációs Tanács: az áttörést hozó innovációkra fókuszálnak

A „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogram keretében megvalósított kísérleti program sikerére építve a Bizottság azért hozta létre az Európai Innovációs Tanácsot, hogy előmozdítsa az áttörést hozó innovatív megoldások kifejlesztését és térnyerését. Az EIC egyedülálló a világon: a kialakulóban lévő technológiákra irányuló kutatás mellett akcelerátorprogramot és egy külön erre a célra létrehozott tőkealapot („EIC Fund”) működtet az innovatív induló vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) felfuttatása érdekében. Költségvetéséből mintegy 3 milliárd eurót fog a tőkealap működtetésére fordítani.

A Bizottság csütrtökön az EIC első éves munkaprogramját is közzétette, amely 1,5 milliárd eurót meghaladó összegben kínál finanszírozási lehetőségeket. A munkaprogram arra is kitér, hogy mostantól két díjra – a Női Innovátorok Európai Uniós Díjára és az Európa Innovációs Fővárosa díjra – is pályázni lehet az EIC jóvoltából.

Az EIC munkaprogramjában ma bejelentett finanszírozási lehetőségek közül az ún. EIC Akcelerátor program kínálja a legtöbb forrást a pályázóknak. A program 1 milliárd euró összegben nyújt finanszírozást induló vállalkozások és kkv-k számára olyan, nagy hatású innovatív megoldások kifejlesztéséhez és tömeges előállításához, amelyek új piacokat hívhatnak életre, illetve teljesen átrendezhetik a már létező piacokat.

Az EIC Akcelerátor különböző finanszírozási eszközök egyedi ötvözetét biztosítja: az EIC-tőkealapon keresztül 0,5–15 millió euró összegben saját tőkét (vagy kvázi-sajáttőkét, például átváltható hiteleket), 2,5 millió eurót meg nem haladó összegben pedig vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az EIC Akcelerátor 1 milliárd euró összegű idei költségvetéséből 495 millió euró arra lett elkülönítve, hogy az európai zöld megállapodás, valamint a stratégiai fontosságú digitális és egészségügyi technológiák terén támogassa áttörést jelentő innovatív megoldások létrejöttét.Az innovációs szakadék áthidalása, azaz az innovációs teljesítményben jelentkező számottevő eltérések mérséklése érdekében a tehetséges női innovátorok, valamint a kevésbé ismert régiókban működő innovatív kkv-k támogatásban fognak részesülni annak érdekében, hogy minél nagyobb számban és eséllyel vegyenek részt a pályázati eljárásokban.