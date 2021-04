Kiderült, mire mennyi EU-s pénzt szán az új ciklusban a magyar kormány

Dányi Gábor prezentációjának egyik diáján az eddigi Operatív Programok kibővített neve mellett az is felbukkant, hogy a 7 évre szóló teljes felzárkóztatási keret hány százalékát allokálja az egyes programokra a kormány. Eszerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Plusz névre hallgató konstrukció a várhatóan 9200 milliárd forint körüli keretösszeg 25%-át kaphatja majd, a második legnagyobb allokációs aránnyal pedig az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz rendelkezik majd (19%). Aztán a harmadik helyen a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz látható 18%-kal, majd negyedik helyen 17%-kal a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Plusz látható.

Az már ismert volt az elmúlt hetekben a kormány pályázati oldalának társadalmi egyeztetési felületére feltöltött anyagokból, hogy a kormány konkrétan mely 9 célterületekre szánja az 5900 milliárd forintnyi uniós helyreállítási és ellenállóképességi program (RRF) forrásait, de az új információ, hogy ezen belül milyen arányokban gondolkodik. Korábban egyedül az egyetemfejlesztési program keretösszegére hangzott el egy tervezett összeg (1503 milliárd forint), ehhez képest most a 20,9%-os arány 1233 milliárdos keretet ad ki. Még ennél is nagyobb, 21,7%-os arányt tervez a kormány az egészségügyi komponensre, de érdemes hozzátenni, hogy az 1280 milliárdos keretből önmagában a Dél-budai Centrumkórház (DBC) tervezett projektje akár 700 milliárdot is elvihet. Amint a minap megírtuk: gyakorlatilag az egészségügyi RRF-tervbe egy kórházi reformot is elrejtett a kormány amellett, hogy a DBC projektjét végülis belecsomagolja az RRF-be.

A legnagyobb, 23,9%-os forrásarányt (1410 milliárd forint) a fenntartható, zöld közlekedés megteremtésére szánja a kormány, amelyben a közlekedési eszközök (pl. HÉV-kocsik, elektromos buszok, vasúti kocsik, stb.) mellett bizonyára a töltőpont hálózat és egyéb kapcsolódó beruházások szerepelnek majd.

Végül az is érdekes még, hogy a tervezett 7 Operatív Program, illetve maga a Partnerségi Megállapodás tervezet Brüsszeli egyeztetése hogyan áll. Amint az alábbi helyzetjelentésből kiderül, egyedül a Digitális Megújulás Operatív Programja nincs még kiküldve az Európai Bizottságnak és mindegyikről zajlik már a társadalmi egyeztetés ezen a felületen.

