Bepanaszolnák Karácsony Gergelyék a kormányt az EU-s helyreállítási források ügyében

Ha az Orbán-kormány továbbra sem hajlandó az egyeztetésre az uniós Helyreállítási Terv forrásainak elosztása során „és arra készül, hogy nem megfelelően költi el a forrásokat, élünk az uniós jog biztosította lehetőségünkkel, hivatalos panasszal élünk az Európai Bizottság felé, amely dönthet úgy, hogy a tervek átdolgozására és egyeztetésre kötelezi a kormányt” – vázolta vasárnapi Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester mindezt annak kapcsán írta, hogy az Európa-nap alkalmából bemutatták a Magyar Önkormányzatok Szövetségének alternatív javaslatát a 6000 milliárdos keretösszeg javasolt elköltéséről, amelyből a kormány egyelőre csak a támogatási lábat kérné (2511 milliárd forint), a hitelkeretről (3384 milliárd forint) egyelőre lemondana.

A posztban Karácsony hangsúlyozza egy széleskörű valódi társadalmi egyeztetés szükségességét és azt, hogy „a Helyreállítási Alap okos és felelős felhasználásán nem kevesebb, mint az ország jövője múlik”. Véleménye szerint mivel a kormány új terveiről hivatalosan semmit sem tudni, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elkészítette a maga javaslatait a Magyarországnak járó teljes összeg, 6000 milliárd forint okos, felelős és érzékeny felhasználásáról. Ezt ebben a prezentációban mutatták be vasárnap.

A főpolgármester rámutatott, hogy a MÖSZ alternatív javaslata "a megélhetési problémák kezeléséről, a gazdaság talpra állításáról, a lakhatási költségek csökkentéséről, az élhető környezet megteremtéséről, a társadalmi igazságosság megerősítéséről, a korrupció csökkentéséről, a klímaválság kezeléséről és a szociális ellátórendszer megújításáról" szól. A MÖSZ javaslata négy pillérre épül:

Szociális és egészségügyi intézkedések (2705 milliárd forint): Gazdaság talpra állítása (500 milliárd forint): Fellépés az éghajlatváltozással szemben (2070 milliárd forint): Modern, digitális és átlátható Magyarország (725 milliárd forint)

A fenti információk alapján kereken 6000 milliárdos keretösszeg jön ki, ami kicsit több, mint a jelen tudásunk alapján biztosan elérhető keretösszeg (5895 milliárd) és feltűnő, hogy dedikáltan digitalizációs intézkedésre csak a javasolt források 12%-át szánnák (725 milliárd), miközben a minimális uniós követelmény 21%. Az is lehet persze, hogy a többi három pillérben is lennének olyan intézkedések, amelyek betudhatók majd a digitalizációs célok teljesítésébe.

A kormány által április közepén nyilvánosságra hozott RRF-terv a klímavédelmi célok jelentős túlteljesülését vázolta, igaz feltűnő volt benne az is, hogy a fejlesztési komponensek közül kizárólag a fenntartható, zöld közlekedési komponenshez írták be, hogy majd kérnék az összes hitelkeretet, ami utólag nézve inkább csak azért születhetett, hogy papíron kijöjjön a teljes közel 6 ezer milliárdos keret lekötése.

Karácsony a posztjában rámutat, hogy a magyar kormány által gyakran hivatkozott lengyel utat érdemes lenne követni itthon is, ahol az önkormányzatokon keresztül használják fel az uniós támogatás egyharmadát, így ezt itthon is kezdeményezték. Emellett pedig azt a lengyel példát is követendő példának tartja, hogy a Helyreállítási Alap ottani pénzfelhasználását, korrupciómentességét ellenőrzi egy testület, amelyben javaslatuk szerint a szakszervezetek, az üzleti szféra, a civil szervezetek mellett az önkormányzati szövetségek és az Országgyűlés költségvetési bizottságának ellenzéki elnöke is részt vehetne.

Ezek után írta a posztban a főpolgármester azt, hogy ha idehaza az Orbán-kormány továbbra sem egyeztet érdemben a helyreállítási pénzek felhasználásáról, akkor panaszt fognak tenni az Európai Bizottságnál, amely kötelezheti a források áttervezésére is a kormányt.

Amint megírtuk: a kormány látszólag hirtelen elengedte az RRF-pénzek hitel lábát arra hivatkozva, hogy az államadósság pályát csökkenteni akarja, de valójában a szigorúbb pénzfelhasználási megkötések, adminisztratív akadályok és a gazdaság túlfűtésének részbeni enyhítése is szerepet játszhatott a döntésben. Arra is rámutattunk, hogy a 2022-es költségvetésben ezzel együtt felbukkanhatnak olyan elemek, amelyek az RRF-ből tervezett intézkedések egy (nagy) részét tisztán magyar költségvetési forrásokból hajtanék végre és arra is rámutattunk konkrét számokkal, hogy jelentős kamattöbbletet okozna az, ha a kormány az RFF-hitelről teljesen és véglegesen lemondana.

Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a hitelekről most csak átmenetileg mondott le a kormány, hogy legyen ideje alaposabban végiggondolni a tervezett projekteket, azok forrásigényét és amikor a GDP-adatok miatt mind a 27 tagállamban véglegesen felosztják majd 2022-ben a teljes helyreállítási alapot, akkor úgyis hozzá kell majd nyúlni az RRF-tervekhez minden tagállamban és vagy akkor, vagy egészen 2023 augusztusáig van még ideje kérni a hitelkeretet. Ennek szándékára egyébként utalt is a kormány, hogy projekt alapon majd igenis hozzá fog nyúlni a kerethez.

A kormány oldalán egyelőre még továbbra is a teljes, átdolgozás nélküli közel 6 ezer milliárdos RRF-terv érhető el, de hírek szerint május közepéig az átdolgozott tervet is leadja a kormány az Európai Bizottságnak.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala