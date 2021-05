Magas szinten vetették fel Brüsszelben, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez

Gondoljuk át az EPPO kérdését

Az igazságügyi biztos, Didier Reynders a találkozó utáni Twitter-posztjában általánosságban utalt arra, hogy a portugál soros elnökséggel az a szándékuk, hogy megvitassák az EPPO néhány kulcstémáját, de a két említett lap ennél konkrétabb információkat ír.

Az Euronews szerint bár Reynders Tweetjében nem szerepel, de úgy tudják: a biztos azt kérte, hogy Magyarország mérlegelje a csatlakozást az Európai Ügyészséghez, és a miniszter segítségét kérte abban, hogy a magyar igazságügyi szervek jó kapcsolatot alakítsanak ki az Európai Ügyészséggel.

A Népszavának nyilatkozó uniós források szerint a biztos azt is felvetette a találkozón, hogy jó lenne, ha Magyarország – felülvizsgálva korábbi döntését – csatlakozna az Európai Ügyészséghez, vagy legalább igyekezne jó együttműködést kialakítani a közösség új korrupció-ellenes hivatalával.

Amint az Reynders posztjából is kiderült, több más ügy is szóba került, így a júliusban esedékes újabb éves jogállamisági jelentés, a Magyarországgal szemben évek óta zajló 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárás (amelyben a portugál soros elnökség júniusra formális meghallgatást tervez), a magyarországi civil szervezetek átláthatóságára vonatkozó, az Európai Bíróság által elmarasztalt törvény helyzetének rendezése és a bécsi központú alapjogi ügynökség reformja.

Az eseményt követő Facebook-posztjában Varga Judit nem tett említést az EPPO-val kapcsolatos állítólagos Reynders-felvetésről, csupán a jogállamisági ügyekbeli eddigi magyar álláspontot ismételte meg, miszerint alaptalanok a vádak és megvédi magát a magyar kormány. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy „A Bizottság még áprilisban tett ígéretet arra, hogy az idei jelentésük minden tagállamot egyenlő mércével mér majd, kitérve a megítélésük szerint pozitív tagállami fejleményekre is”. Rögzítette: továbbra is elvárja a kormány, hogy „a 2021-es jogállamisági jelentés: pártatlan, valós tényeken alapuló, a magyar kormány álláspontját is magában foglaló beszámoló legyen”.

A magyar kormány eddig rendszerint szuverenitási kérdések miatt utasította el az EPPO-hoz csatlakozást, illetve arra hivatkozott, hogy az alaptörvény a Legfőbb Ügyészségnek adja itthon a nyomozati jogkört. Idén februárban az EPPO felállításáról és működéséről volt Magyarországon egy online konferencia és amint egy hosszabb összefoglalóban megírtuk: a háttérben már éppen zajlott az EPPO és a magyar kormány között egy a technikai együttműködést megalapozó tárgyalás, de ennek részletei nem ismertek. A Reynders-felvetés egyrészt arra utalhat, hogy ennek a szakmai háttérmunkának az elősegítésében legyen támogatóbb a magyar kormány, másrészt arra is, hogy fontolja meg a csatlakozást a magyar kormány, hiszen amint az a februári konferencián kiderült: valójában nagyon úgysem tudja magától eltávolítani az EPPO-t a kormány, hiszen a 27-ből 23 tagállam már úgyis elfogadta annak működését (az íreknek és a dánoknak kimaradási joga van), és a határon átnyúló, magyar cégeket és állapolgárokat is érintő ügyekben egyéként is eljárhat az EPPO.

Amint összefoglaltuk:

bár jogilag kimarad Magyarország az Európai Főügyészségből, de önmagában az uniós tagságunk már eleve sok kötelezettséget ró ránk, így sem aktív, sem passzív módon nem veszélyeztethetjük a megerősített együttműködés sikerét.

Emiatt pedig Magyarországnak egy jó munkamegállapodást kell kötnie az EPPO-val, tehát a kimaradás nem teljes mértékű függetlenedést jelent.

Az Európai Ügyészségről röviden

Az említett februári konferencián az EPPO vezetője, Laura Codruta Kövesi uniós főügyész rámutatott: az EPPO fő feladata segíteni a tagállami hatóságokat a bűnüldözésben és az uniós pénzek visszaszerzésében úgy, hogy közben a gyanúsítottak alapvető emberi jogaira tekintettel vannak.

Elmondása szerint a rendszer úgy épül fel, hogy 22 ügyész Luxemburgból felügyeli a tagállamokban az EPPO által kijelölt akár 140 ügyész által elindított ügyeket (tagállamonként tehát átlagosan 7 ügyész lesz) és 15 állandó ügyészi kamarában vizsgálják meg minden ügyben a szükséges lépéseket. Hangsúlyozta, hogy az EPPO legnagyobb előnye, hogy az ügyészek közvetlenül és gyorsan tudnak együttműködni egymással:

egy telefon és egy utasítás rögzítése az EPPO menedzsment rendszerében elegendő lesz.

A főügyész szerint az EPPO elindulása nagy hatással lesz az egész EU-ban az egész csalásellenes fellépésben, és hatékony együttműködést, adatmegosztást ígért az EU Csalás Elleni Hivatalával (OLAF), az uniós rendőrséggel (Europol) és az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségével (Eurojust). Rámutatott, hogy az Eurojusttal együttműködve a EPPO-nak joga lesz olyan határon átnyúló ügyekben is fellépni, amelyek az EPPO-hoz nem csatlakozott tagállamokban történnek.

Laura Codruta Kövesi előadásában kitért arra is: lelkesítő tudni, hogy mintegy 680 ezer ember fejezte ki az aláírásával a szándékát arra, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO). Rámutatott: számos gyakorlati ok miatt „előnyös lenne, ha minden tagállam csatlakozna” és hozzátette, hogy minden tagállam előtt nyitott az ajtó, de elismerte, hogy

végülis ez egy politikai döntés.

Rámutatott az EPPO három főbb előnyére:

Az új intézmény felállítása növeli az EU pénzügyi érdekvédelmének erősségét, hiszen az EPPO minden csalási esetet (beleértve az EU-s pénzekkel elkövetett ügyeket is) kivizsgál 10 ezer eurós összeghatár felett, és minden olyan esetet is, amikor a határokon átnyúló áfa-csalások meghaladják a 10 millió eurót. Az EPPO elindulásakor az unió pénzügyi érdekeit sértő csalási és korrupciós esetekkel fognak elsődlegesen foglalkozni. Az Európai Ügyészségnek „kötelező kompetenciája van” minden fenti ügyben, amelyeket 2017. november után követtek el (ekkor lépett hatályba az EPPO-ról szóló uniós rendelet) bármely résztvevő tagállamban. Ez azt jelenti, hogy kötelező kivizsgálnia minden ügyet, nemcsak a kimagasló ügyeket. Az EPPO világszinten is példátlanul erős felhatalmazással rendelkező kezdeményezés, és nemcsak egy próbálkozás valami jó elérésére, hanem az európai igazságügyi együttműködés egy új eleme. Hangsúlyozta tehát, hogy az EPPO nemcsak egy kiegészítő elem, hanem egy új elem, ami sok ügyet tud vinni már indulásától kezdve, így a tagállami ügyészségek válláról is le tud venni terheket.

Egyéb ügyek

Amint a Varga-Reynders találkozó utáni magyar tárcavezetői tájékoztatóról az EU-Monitor megírta: Varga Judit üdvözölte azt, hogy Reynders kezdeményezésére az igazságügyi miniszterek júniusi tanácsülése is megvitatja a jogállami dossziét (Reynders szerint az ügyészségek tevékenysége lesz a fő téma). A magyar kormánytag egyenesen úgy véli, hogy a dosszié jobb kezekben lenne a jogi háttérrel rendelkező igazságügyi minisztereknél, mint a szerinte politikusok alkotta általános ügyek tanácsánál.

Varga kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Ursula von der Leyen az Európai Tanács tagjaként vállalt kötelezettséget arra, hogy a jogállami feltételrendszer alkalmazásáról szóló iránymutatásokat csak az európai bírósági eljárás után mutatják majd be. Az alapjogi ügynökség statútumának kibővítését pedig csak megfelelő garanciák birtokában nem blokkolja tovább a magyar kormány arra vonatkozóan, hogy az ügynökség jelentéseiben nem terjeszkedik túl a hatáskörein.

Címlapkép forrása: Varga Judit Facebook-oldala