Az összes tagállam rábólintott: indulhat végre az uniós helyreállítási alap

Az osztrák és a lengyel parlament friss döntésével eljutottunk odáig, hogy mind a 27 tagállam jóváhagyta az uniós helyreállítási alap felállításához elengedhetetlenül szükséges jogszabályt, így az alap már júniusban működőképes lesz – jelentette be csütörtökön este a Twitteren Johannes Hahn uniós biztos.

Ez azt jelenti, hogy mind a 27 tagállami parlament elfogadta az ún. saját forrás határozatot (Own Resources Decision). A magyar parlament a múlt héten bólintott erre rá. A jogszabály felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy az eddigi 1,4% helyett legfeljebb a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 2%-áig terjedően befizetésekre kötelezze a tagállamokat. A többlet befizetések pedig konkrét új adónemek megteremtését is jelentik, ilyen például a nem újrahasznosított műanyagok után idén januártól már létező adónem, de csőben van még több további adónem is (pl. pénzügyi tranzakciós illeték, repülőgépekre és hajók közlekedésére kivetendő adó, az EU-n kívüli importot drágító, környezetvédelmi jellegű adó, stb.).

A többlet befizetéssel a tagállamok megteremtették az alapot arra, hogy a koronavírus-válság miatt felállítandó helyreállítási alapnak hosszabb távon meg legyenek a bevételi forrásai, azaz legyen majd miből visszafizetnie a befektetőknek azokat a kötvényeket, amelyeket rövidesen elkezd kibocsátani. A kötvényekből bevont forrás egy részét a tagállamoknak vissza nem térítendő támogatásként fogja odaadni az Európai Bizottság (ez 2018-as árak mellett 390 milliárd euró), és emiatt van szükség a többlet tagállami adóbefizetésekre. Egy másik részét pedig hitelként adja oda a tagállamoknak, azaz ezt a részt majd 2027-től el kell kezdeniük visszafizetni a Bizottság felé, a testület pedig a pénzt a kötvénybefektetőknek is vissza tudja fizetni.

A legutóbbi információk alapján a tagállamok közül csak néhány fogja kérni a helyreállítási pénzek hitel lábát (Magyarország se kéri egyelőre a neki maximálisan megítélhető 3382 milliárd forintot), így az eredetileg 360 milliárd eurósra tervezett hitel lábnak csak a töredékét kell egyelőre bevonnia a piacról a Bizottságnak.

Johannes Hahn jelzése szerint az osztrák és lengyel parlamenti döntés nyomán még néhány technikai ügyet elintéznek májusban az alap körül és júniustól már el tud indulni a kötvények kibocsátása a tőkepiacokon. A bevont forrásból először a 13%-nyi előleget folyósítják a tagállamoknak, azaz az általuk igényelt források arányában, ami Magyarország esetén 326 milliárd forint lesz (a 2511 milliárd forintnyi támogatás alapján). A pénz augusztus-szeptember körül érkezhet meg a magyar büdzsébe azután, hogy a Bizottság elfogadja a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet, amelyet a múlt héten hozott nyilvánosságra a magyar kormány. Ezt követően még a tagállami pénzügyminisztereknek is jóvá kell hagynia a tervet és utána indulhat meg az előlegek folyósítása.

A Bizottság által kibocsátott kötvények futamideje legfeljebb 2058-ig tarthat, addigra minden bevont pénzt vissza kell fizetnie a Bizottságnak a kötvénytulajdonosok felé és a jelenleg elfogadott szabályok szerint az egész helyreállítási alap csak egyszeri konstrukció, tehát nem egy permanens intézkedés. Ezt egyébként a német alkotmánybíróság minapi döntése is rögzítette, hogy csak azért nem lát alkotmányossági problémát a helyreállítási alapnál (hiszen a német állam adóbevételekről mond le az EU javára, miközben a költségvetési politikát az alkotmány szerint a német kormánynak kell gyakorolnia), mert az csak egyszeri, a rendkívüli helyzetre hivatkozik. Ezzel együtt azért vannak, akik szerint ezt állandósítani kellene, mert így az EU közös költségvetése már egyre inkább „értelmezhető” méretű lesz (az együttes GNI legfeljebb 2%-a), bár ha valóban még inkább föderális jellegűvé válna az EU, akkor ennek a közös büdzsének a méretét még tovább kellene növelni.

