Minden uniós tagállamot meglátogat az Európai Bizottság elnöke

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minden tagállamot meglátogat, hogy közösen tekintsék át a koronavírus-járvány okozta károk helyreállításának finanszírozását szolgáló nemzeti terveket - ezt az uniós bizottság elnöke jelentette be szerdán Brüsszelben.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a tagországi kormányokkal folytatott intenzív párbeszédet követően a brüsszeli testület befejezte értékelését a nemzeti helyreállítási tervekről, ezt követően szerdától kezdődően Ursula von der Leyen meglátogatja a tagállamokat, hogy személyesen tárgyaljon e tervekről. A bizottsági elnök ezen a héten Portugáliába, Spanyolországba, Görögországba, Dániába és Luxemburgba látogat.

A Next Generation EU nevű, a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó újjáépítési mentőcsomag 672,5 milliárd eurót (mintegy 229 ezer milliárd forint) biztosít a beruházások és a reformok támogatására 2018-as árakon számolva. Az összeg 312,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 360 milliárd eurókölcsönből tevődik össze.

Az eszköz keretében kidolgozott tervek 40 százalékának az éghajlat-politika és a biológiai sokféleség általános érvényesítéséhez, a források legalább 20 százalékának pedig az európai digitális stratégiához és a digitális egységes piac megvalósításához kell hozzájárulniuk. A források legalább 7 százalékát hat európai prioritáshoz - a zöldpolitikához, a digitális átálláshoz, a gazdasági kohézióhoz, a termelékenységhez és a versenyképességhez, a társadalmi és területi kohézióhoz, valamint az intézményi ellenállóképesség finanszírozásához - kapcsolódó beruházási és reformintézkedésekre kell fordítani.

Ursula von der Leyen szerdai tájékoztatóján bemutatta az okostelefonon működő uniós Covid-igazolványt, és bejelentette: tagállami látogatásai során kipróbálja, hogyan működik a digitális dokumentum. Közölte, noha az igazolvány július 1-től érvényes, a tagállamok már hamarabb is csatlakozhatnak a kezdeményezeshez. Mindenki, aki be van oltva, átesett a fertőzésen, vagy negatív teszttel rendelkezik, szabadon utazhat már most abba a 15 tagországba, amely már elfogadja az igazolványt. A dokumentum birtokában július 1-től pedig megnyílik a szabad utazás lehetősége valamennyi uniós országba - közölte az uniós bizottság elnöke.

Az oltási könyv szerepét betöltő igazolványhoz az EU minden állampolgára hozzájuthat, függetlenül attól, hogy hol oltották be. A dokumentumot azok kaphatják meg, akiket beoltottak a koronavírus ellen, negatív eredménnyel teszteltek, vagy átestek a fertőzésen.

Az ingyenes igazolványt minden tagállam kiállíthatja és elfogadják őket Európa-szerte, hozzájárulva a járvány visszaszorítására bevezetett rendkívüli szabályok feloldásához.

A tagállamoknak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett oltóanyaggal -jelenleg a Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen vakcinákkal-elvégzett védőoltásokról szóló igazolásokat kell elfogadniuk. Az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett, vagy amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel. Egyik ilyen a kínai Sinopharm vakcina.

A tagállamok a koronavírus-járványra válaszul nem vezethetnek be további utazási korlátozásokat, például kötelező otthoni karantént, vagy tesztkötelezettséget az igazolvánnyal rendelkezők esetében, kivéve rendkívül indokolt esetben.

Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mutatja az okostelefonján a koronavírus elleni beoltottságot igazoló uniós tanúsítványt Brüsszelben 2021. június 16-án. Forrás: MTI/EPA/REUTERS/Johanna Geron