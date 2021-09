EU-pénzek: betölti fegyverét Brüsszel és rövidesen elkezdheti használni Magyarország ellen is

A legfrissebb jelek szerint az Európai Bizottság elkezdte „betölteni fegyverét” és rövidesen használni is fogja, azaz egyre közelebb kerül a jogállamisági mechanizmus alkalmazásához és valószínűleg ezzel párhuzamosan a jogállamisági vitákra mutogatva egyelőre nem fogadja el a magyar és lengyel helyreállítási tervet. Így tehát összekapcsolódhat a jogállamisági viták ügye a helyreállítási tervek elfogadásának ügyével és így érdemi esélye van annak, hogy – az eddigi ígérettel szemben – mégsem zárul le szeptember végén a magyar helyreállítási tervvel kapcsolatos egyeztetés a magyar kormány és az Európai Bizottság között, hanem átcsúszik akár 2022 nyarára.

Miután tegnap pénzbírság kiszabását kezdeményezte az Európai Bizottság az Európai Bíróságon Lengyelországgal szemben és egy új eljárást is kezdeményezett a lengyel bírósági fegyelmi kamara ügyében (részletek az EU-Monitor összefoglalójában), interjút adott a Politico-nak Vera Jourová, a Bizottság értékekért és transzparenciáért felelős alelnöke.

Ebben rámutatott arra, hogy közelmúltbeli lengyelországi tárgyalásai során persze megígérte neki személyesen is a lengyel miniszterelnök, hogy a fegyelmi kamarát átalakítják, de azóta sem derült ki, hogy ezt hogyan teszik, másrészt lett volna már idő a fegyelmi ügyeket felfüggeszteni, illetve egyéb lépésekkel is jelezhette volna a lengyel kormány, hogy kész a megállapodásra. Ez tehát nem történt meg, sőt további frontokat is nyitott a lengyel kormány, így elfogyott Brüsszelben a türelem és ezért lépett a Bizottság úgy, hogy napi pénzbírság kiszabását kérte az Európai Bíróságon (az összegről majd a bíróság határoz és azt mindaddig fizetnie kell a lengyel kormánynak, amíg a bíróság ítéletének maradéktalanul nem felel meg).

A harc tehát távolról sem ért még véget, sőt egyre inkább úgy tűnik, hogy eszkalálódni fog.

A lap ugyanis azt írja a bizottsági felsővezetőktől kapott információk alapján, hogy a Bizottság elkezdte csőre tölteni a fegyverét, ami azt jelenti, hogy felkészül a jogállamisági mechanizmus elindítására és mindez a Magyarországnak és Lengyelországnak szánt EU-pénzek visszatartásával, a helyreállítási programok elfogadásának késleltetésével is összefügg.

Ezt egyébként két napja a Bizottság másik alelnöke, Valdis Dombrovskis nyilvánosan is kijelentette, hiszen úgy fogalmazott, hogy a két ország helyreállítási tervének brüsszeli elfogadását részben a két országgal kapcsolatos jogállamisági aggályok is késleltetik. Dombrovskis azt is jelezte, hogy az a lengyel vita, hogy az uniós jog felsőbbrendűséget élvez-e a nemzeti joggal szemben, igenis kihathat a lengyel helyreállítási terv elfogadásának időzítésére.

Ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz az, hogy mit mond a lengyel alkotmánybíróság szeptember 22-én arról, hogy bizonyos ügyekben az ország alaptörvénye vagy az európai uniós jog élvez-e elsőbbséget. Ez az alkotmánybírósági döntés tehát irányadó lehet a Bizottság-lengyel kormány közötti viták kimenetelére és így a helyreállítási tervre is.

Közben arra is figyelni kell, hogy az idén január óta hatályos jogállamisági rendelettel kapcsolatos, Magyarország és Lengyelország által kezdeményezett per első uniós bírósági meghallgatása október közepén lesz. Így ítélet leghamarabb télen várható, de a Politico-nak bizottsági illetékesek magabiztosan azt mondták, hogy a Bíróság várhatóan helyben hagyja a jogállamisági rendeletet, azaz a magyar és a lengyel kormány elveszíti a pert és erre készülve a Bizottság már el is kezdte házon belül a felkészülést a jogállamisági mechanizmus elindítására.

Ennek egyik lépése az lesz, hogy a Bizottság szeptember végén, október elején leveleket fog küldeni a jogállamisági problémákat mutató tagállamoknak – mint ahogy arról tegnap a Népszava brüsszeli tudósítója a Twitteren írt Johannes Hahn uniós költségvetési biztos jelzésére hivatkozva.

Ezek az első (jogállamisági problémára rávilágító) levelek valószínűleg még jelentik magának a jogállamisági mechanizmusnak a hivatalos elindítását, hiszen a tavaly decemberi európai tanácsi alku szerint a mechanizmust csak azután indíthatja el a Bizottság, hogy az Európai Bíróság meghozta ítéletét magáról a jogállamisági rendeletről. Így tehát a Bizottság pár héten belül kiküldendő levelei inkább csak előkészítik a mechanizmus alkalmazását, lényegében hivatalos válaszadásra késztethetik az érintett tagállamokat azokban az ügyekben, amelyeket a Bizottság a jogállamiság szempontjából problémásnak lát. Ezzel időt nyer a Bizottság, azaz nem (csak) azután kap írásos válaszokat a tagállamoktól, hogy elindítja a 7-9 hónapig tartó mechanizmust, hanem már most október-novemberben. Így miután meglesz a bírósági ítélet a téli hónapokban, már rögtön fel tudja használni a tagállami válaszokat a hivatalos jogállamisági eljárás megindításánál hivatkozási alapként.

A fentiek tehát összességében afelé mutatnak, hogy összecsúszik a jogállamisági mechanizmus elindítására való felkészülés ügye a magyar és lengyel helyreállítási alap brüsszeli elfogadásának ügyével és könnyen lehet, hogy a feltárt jogállamisági problémákra mutogatva akarja akár hosszabb ideig is késleltetni a Bizottság a magyar és lengyel helyreállítási tervek elfogadását.

