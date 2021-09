Lakossági napelemes pályázat 3-11 milliós támogatással: példátlanul sok embert megmozgatott a nagy terv

Még az utolsó pillanatokban, vasárnap éjjel is voltak szakmai hozzászólások a 3-11 milliós lakossági napelemes uniós pályázati tervezethez, így összesen 219 hozzászólást regisztrált a rendszer, ami az uniós pályázatok körében példátlannak mondható.

Két hétre társadalmi egyeztetésre bocsátották az uniós helyreállítási program keretében tervezett, több mint 200 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes támogatási programot, amely időablak vasárnap éjjel 23:45-kor zárult be. Idáig összesen 219 hozzászólást regisztráltak a rendszerben, ami nemcsak a most induló 2021-2027-es uniós ciklusban, hanem emlékeink szerint az összes eddigi uniós pályázat társadalmi egyeztetései közül a legtöbbnek mondható. Ezzel párhuzamosan a kivitelezőknek szóló regisztrációs pályázat társadalmi egyeztetésére 21 hozzászólás érkezett.

Az augusztus végén társadalmi egyeztetésre kitett lakossági pályázat célja, hogy az országos átlagjövedelem alatti családok 100%-os vissza nem térítendő támogatásból napelemet tudjanak telepíteni a tetőre, illetve napelem telepítése mellett a nyílászárókat is ki tudják cserélni, továbbá a fűtési rendszert is tudják elektrifikálni (infra/fűtőpanelekkel, vagy hőszivattyúval). A kiírásról bővebben ebben a cikkben írtunk.

Már a társadalmi egyeztetés indulását követő első 48 óra alapján megírtuk, hogy ez érdemi egyeztetésnek látszik, mert már addig is ömlöttek a különböző szakmai hozzászólások. Azóta ez folytatódott, de látva a hozzászólások tartalmát: nagyon sok volt a hasonló/ismétlődő jellegű felvetés a két hét során. Ezt úgy értjük, hogy sokan szeretnék pontosíttatni/növelni az elvégezhető beruházás méretét és az elszámolható költségek körét, az egy főre eső jövedelmi korlátot többen érdemben csökkentenék, vagy finomhangolnák a jogosultsági kritériumokat, továbbá a beruházás különféle technikai-műszaki paramétereiben is fontos módosításokat/pontosításokat javasolnak. Jól látszik a hozzászólásokból, azok hangvételéből, hogy sok lakossági magánszemély is hozzászólt a tervezethez, akárcsak számos civil, illetve szakmai szervezet is.

Mindezek alapján kíváncsian várjuk, hogy a felvetésekből a kiíró miket vesz figyelembe és hogyan építi be a pályázat végső szabályrendszerébe. Amint szeptember elején már előrevetítettük, a sok releváns szakmai hozzászólás alapján könnyen elképzelhetőnek tartjuk, hogy akár érdemben, fontos paraméterekben is módosul a pályázati kiírás, amely a tervezet szerint november 15-én reggel 8-tól már meg is nyílna Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyei pályázók számára. Aztán az első pályázati ütem keretében a következő 3 hét során az összes többi megye és Budapest számára is megnyílna majd a pályázatok beadásának lehetősége.

