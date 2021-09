Gyorsan lezavarja a magyar kormány a Brexit-enyhítő EU-pályázatot – Íme, a részletek

Alig egy hete jelezte Szijjártó Péter, hogy lesz egy olyan EU-s pályázat, ami a Brexitből eredő veszteségek enyhítésére szolgál, szombaton viszont már azt is bejelentette a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon , hogy közzétették a pályázat főbb szabályait és a regisztrációs szakasz után október közepén mindössze öt napjuk lesz a cégeknek, hogy benyújtsák a kérelmeiket a vissza nem térítendő támogatásra. A nagy sietséget a „kanyarban előzés” jelszavával magyarázta a tárcavezető és az egész konstrukciónak az a háttere, hogy az Európai Bizottság 4 évre elhúzva folyósítja majd a 22 milliárdos támogatási keretet Magyarországnak, de a kormány ezt teljes egészében előfinanszírozza a következő hónapokban, hogy az érintett cégeknek hamarabb segítsen.

Íme a részletek és a menetrend

Megjelent szombaton délben a kormány hivatalos uniós pályázati oldalán az a közlemény, ami a magyar vállalkozások pályázati támogatásáról szól és az Európai Bizottság 5 milliárd eurós Brexit kárenyhítő forrásából (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) jön, a Magyarországnak járó keret ebből 22 milliárd forint.

Az egész pályázatnak az a célja, hogy az Egyesült Királyság EU-s vámunióból történt 2020. december 31-i kilépése okán fellépő negatív hatásokat kompenzálják, valamint a gazdasági szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodását segítsék. A támogatást illetően az Európai Bizottság fontos elvárása, hogy

a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem pedig csupán a veszteségeiket fedezni.

Szijjártó Péter a posztjában azt úgy magyarázta, hogy a pályázat azoknak a cégeknek szól, amelyek

a Brexit miatt most nehézségekkel szembesülnek, de készek beruházásokat végrehajtani az exportképesség fenntartása érdekében.

A pályázat célja tehát az, hogy a magyar vállalkozások részére támogatást biztosítson azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el.

A támogatás feltétele a Brexitből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása. A károk Brexithez való közvetlen kapcsolódásának, illetve a jövőbeni veszteségek becslésének igazolási módját a Támogató a regisztrációs időszak lezárultát követően teszi közzé az Európai Bizottság iránymutatása alapján.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy az érintett cégeknek már most érdemes, de nem kötelező regisztrálnia (legkésőbb szeptember 30-ig tehetik meg), hogy majd október elejétől első kézből megtudják az iránymutatás részleteit és ez alapján tudják majd október 11.-15. között beadni a támogatási kérelmüket.

Az érdeklődő vállalkozásoknak ezen a linken keresztül, online van lehetőségük előzetes regisztrációra jelen felhívás közzétételétől 2021. szeptember 30- ig. "Az online regisztrációs adatlap kötelező mezőinek kitöltésével véglegesített regisztráció nem előfeltétele a pályázat-benyújtásnak, azonban a regisztrált szervezetek a pályázatok értékelése során előnyt élveznek" - olvasható a kiírásban.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege: minimum 3.000.000,-Ft, míg a maximum támogatás nem haladhatja meg a pályázó által a Brexit nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült – azok rendelkezésre állásakor dokumentumokkal és hitel érdemlőden igazolt veszteségét. Átmeneti Közlemény illetve csekély összegű (de minimis) támogatások esetén a vonatkozó jogszabályok további korlátozásokat tartalmaznak az igénybe vehető támogatások felső korlátjára vonatkozóan.

Így indokol Szijjártó Péter

A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs ülését követően Szijjártó Péter szeptember 9-én jelezte először, hogy a kormány már idén megelőlegezi a Brexit miatt nehézségekkel küzdő magyar vállalatok támogatását célzó, mintegy 22 milliárd forintnyi európai uniós támogatást. A külgazdasági és külügyminiszter akkor rámutatott, hogy az Európai Unió ezt a forrást csak 4 esztendőn keresztül elhúzva, 2025-ig adná oda, ezért volt szükség a legújabb gazdásági döntésre, ez pedig a pályázati keret teljes előfinanszírozása.

Szombati Facebook-posztját a fentiek tükrében úgy vezeti fel Szijjártó, hogy "Alig egy hete hoztuk meg a döntést miszerint nem várunk az Európai Unióra, és a négy éven keresztül elhúzódó procedúra helyett még idén támogatást nyújtunk a Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak. Az elnyújtott folyósítás most nem megoldás, nincs idő várni, hiszen a világgazdaság rövidesen újra magára talál, nekünk pedig az az érdekünk, hogy a magyar vállalatok tőkeerősek legyenek és már most a lehető legjobb startpozíciót vegyék fel az új gazdasági versenyhez."

A fent is vázolt menetrend (mától regisztráció, október elsejétől 10 napos felkészülés, október 11-15. között pályázat benyújtása) után Szijjártó azt ígérte: "A sikeres pályázókkal év végén szerződünk, és 2022-ben együttesen küzdünk azért, hogy a magyar gazdaság továbbra is Európa-bajnok színvonalon teljesítsen, a hátunk mögött hagyott nehéz időszak ellenére is."

Ezután ezzel zárta a posztot a tárcavezető:

Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások tehát figyelem: most következik a kanyarban előzés!

