Rövidesen összejöhet a megállapodás a magyar helyreállítási tervről, de ha mégsem, akkor is van pénz

„Én nagyon pozitívan nézek a jövőbe, és teljesen racionálisnak látom azt, hogy akár szeptember 30-áig, akár az azt követő hetekben a megállapodásra sor kerülhessen” – jelentette ki a Közgazdász-vándorgyűlésen rendezett fejlesztéspolitikai panelbeszélgetés keretében Ágostházy Szabolcs a 2511 milliárd forintos magyar helyreállítási terv brüsszeli elfogadásának várható időzítése kapcsán. A Miniszterelnökség uniós forrásokért felelős államtitkára a minapi devizakötvény-kibocsátásokra is utalva megjegyezte, hogy „van pénz” a költségvetésben és különösebb gond nélkül már el is indult a brüsszeli vitáktól függetlenül is a helyreállítási tervünk, illetve a 2021-2027-es fejlesztési ciklus végrehajtása. A panelbeszélgetésben az Európai Bizottság magyarországi képviseletvezetője, Zupkó Gábor is részt vett, aki megerősítette, hogy folyamatosak és konstruktívak a tárgyalások a magyar kormány és a Bizottság között a helyreállítási tervről, és a közelmúltban volt is előrelépés. Ezért az államtitkár által is jelzett pozitív kilátás kapcsán úgy fogalmazott, hogy „az optimizmus indokolt lehet, és nyilvánvalóan mindenkinek az az érdeke, hogy eredményesek legyenek ezek a tárgyalások.”

Heteken belül összejöhet a megállapodás

A pénteki panelbeszélgetés elején Ágostházy Szabolcs a magyar helyreállítási terv várható brüsszeli elfogadásának menetredje és az itthoni program végrehajtás kapcsán kijelentette: „Arra a kérdésre, hogy lesz-e pénz: van pénz és lesz pénz."

Pusztán idő kérdése, hogy a helyreállítási alapról mikor tudjuk tető alá hozni a megállapodást az Európai Bizottsággal, ugyanígy a 2021-27-es Operatív Programoknál szintén arra számítunk, hogy még idén meglesznek a megállapodások.

Az államtitkár rámutatott: gyakorlatilag megkezdte a kormány mindkét finanszírozási program végrehajtását Magyarországon, hiszen július 12-én hirdették meg az első kkv-pályázatot 200 milliárd forintos keretösszeggel (ez az ún. technológiaváltó pályázat, amire mintegy 480 milliárdos támogatási igény özönlött be sok ezer cég felől) és augusztus elején megtörtént az első kifizetés a helyreállítási alap terhére is. Hangsúlyozta: a hazai költségvetés felkészült arra, hogy a korábbi ciklusokhoz hasonlóan most is finanszírozza az összes uniós zászló alatt lévő kiadást, azaz az uniós programokat.

Megjegyezte: a sajtóból mindenki tudja követni, hogy „nem teljes az összhang az uniós intézmények és a magyar kormány között”. Úgy folytatta: „az Operatív Programok kapcsán még néhány szakmai kérdés nyitva van, a helyreállítási alapnál már a terv beltartalmát illetően vitás pontok egyáltalán nincsenek. A végrehajtás során várnak még tőlünk további garanciákat, amikről tárgyalunk.”

Arra a felvetésre, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság szeptember 30-ig adott időt a tárgyalásokra, kijelentette:

Megjegyezte, hogy a két héttel ezelőtti nagy összegű devizakötvény-kibocsátás „nagyon sikeres termék”, mert az uniós intézményekkel való viták ellenére a befektetők bizalma erős a magyar adósság finanszírozása irányába és még a mostani kibocsátásokkal együtt is reális, hogy év végére csökkenjen a GDP-arányos adósságráta a tavaly év végihez képest.

Az államtitkár kiemelte: "Összességében én nagyon bizakodó vagyok, a programjaink jól indulnak és van esély arra, hogy racionális keretek között, amennyiben a politikai vádaskodást ki tudjuk zárni a tárgyalásokból, akkor rövid úton meg tudjunk egyezni a helyreállítási alapról és év végéig az Operatív Programokról."

Arra a kérdésre, hogy melyek azok az okok, amelyek jelenleg visszatartják a helyreállítási tervünk brüsszeli elfogadását, Ágostházy Szabolcs rögzítette: az egyik fő téma, hogy

a korrupciós kockázatoknak a hatékonyabb kezelését várja el tőlünk az Európai Unió,

és megjegyezte, hogy „ha a tényeket nézzünk, akkor kifejezetten jól állunk a korrupció elleni harcban Magyarországon”. Megjegyezte azonban, hogy szokatlan módon itt az unós intézmények nem a tényekre, hanem sajtóhírekre, véleményekre támaszkodnak.

Megjegyezte, hogy ez a problémakör egyébként nem volt már része június vége felé a tárgyalásoknak, de az akkoriban elfogadott magyar gyermekvédelmi törvény vízválasztó volt, amely megváltoztatta a tárgyalások dinamikáját. Szerinte ezen a téren az uniós intézmények, köztük a kötelezettségszegési eljárást is indító Európai Bizottság a kedvezőtlen sajtóhírek áldozatává vált, súlyosan félreérti a gyermekvédelmi törvény tartalmát, célját. Megjegyezte: ő arra törekszik a tárgyalásokon, hogy a gyermekvédelmi törvény miatti eljárás ne keveredjen össze a helyreállítási alap késedelmes brüsszeli jóváhagyásának ügyével, a kettő egymástól teljesen különálló ügy.

Hozzátette: ezen a téren érez némi nyitottságot a Bizottság részéről, de ettől még a viták nem oldódnak meg. A beszélgetésben visszautalt arra, hogy a gyermekvédelmi törvény és az Alapjogi Charta kapcsán mi a magyar és a Bizottság álláspontja (21. cikk vs. 14. cikk, egyes cikkek közötti differenciálás), amelyről bővebben is beszélt már a Portfolio-nak adott nyári interjúban. Ezek kapcsán újra leszögezte: „ha a jog talaján maradunk, akkor az Európai Bizottság nem tehet mást, minthogy elfogadja az érveinket”.

Ágostházy Szabolcs rámutatott, hogy ha a Bizottság az uniós pénzkifizetések felfüggesztése irányából akar nyomást gyakorolni bármely tagállamra, amelyben jogállamisági problémát lát, akkor „a kondicionalitási rendelet is alkalmazható, abban az esetben, ha várhatóan november végefelé az Európai Bíróság megállapítja, hogy egyébként ez egy alkalmazható rendelet”. Hozzátette: éppen ezért nem látják az értelmét annak, hogy a Bizottság még a helyreállítási tervünk elfogadását is visszatartja, mert ha később bármilyen probléma felmerül, akkor számon kérhető a magyar kormány és a kifizetések terén is lenne eszköze a Bizottságnak.

Indokolt az optimizmus, mindenki érdeke a tárgyalások lezárása

A koronavírus-válságra adott válasz nagyban meghatározza a következő évtizedek sikereit is, és ebben kulcsfontosságú a NextGenerationEU részét képező Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv is – mutatott rá hozzászólásában Zupkó Gábor. Az Európai Bizottság magyarországi képviseletvezetője Ágostházy szavaira reagálva megjegyezte:

Meg tudom erősíteni, hogy folyamatos a konzultáció, mi úgy gondoljuk, hogy konstruktív a konzultáció.

Megjegyezte, hogy a Bizottság a Magyarországgal kapcsolatos kifogásait az éves országjelentésben és az ahhoz kapcsolódó országspeficikus ajánlásokban közzétette, illetve a gyermekvédelmi törvény kapcsán indított kötelezettségszegési eljárás indokait, érveit is közzétette.

A magyar helyreállítási program kapcsán a 11 kritérium körül zajlanak az egyeztetések, hogy tartalmilag hogyan válaszol a magyar terv a kihívásokra (pl. zöld és digitális átállás), „megvannak-e tehát a tartalmi feltételek, a szükséges audit és kontroll feltételek és válaszol-e a különböző országspecifikus ajánlásokra”. Ennek kapcsán

jöhetnek fel olyan témák, mint akár a korrupciós kockázatok, bizonyos adatok nyilvánossága, közbeszerzésben a verseny növelésének lehetősége

és megjegyezte, hogy ezek megfogalmazása kapcsán azért újságcikkeken túli hátterű ajánlásokat tett az anyagokban.

Jelezte, hogy szeptember 17-én volt az utolsó egyeztetés a magyar kormány és a Bizottság között, és úgy tudja, hogy "bizonyos területeken volt előrelépés",

tehát az optimizmus indokolt lehet, és nyilvánvalóan mindenkinek az az érdeke, hogy eredményesek legyenek ezek a tárgyalások.

Megerősítette, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás teljesen különálló procedúra a magyar helyreállítási terv brüsszeli elfogadásától, és ebben az eljárásban most értékeli a Bizottság a magyar kormány válaszát.

Címlapkép forrása: Getty Images