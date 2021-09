A határidő után, de még ősszel összejöhet a megállapodás a helyreállítási tervünkről

A Népszava csütörtök reggeli cikke azt emeli ki, hogy derűlátó uniós forrásai szerint hat héten belül, tehát november közepéig összejöhet a megállapodás a magyar programról a kormány és az Európai Bizottság között. Ha ezt követően a tagállami pénzügyminiszterek is rábólintanak a magyar anyagra, akkor reális esély van rá, hogy Magyarország az év végén vagy legkésőbb a jövő év elején hozzájut a támogatás 13 százalékát kitevő előleghez, ami 326 milliárd forint. A lap megjegyzi: Lengyelországgal szintén elhúzódtak a megbeszélések, de forrásaik szerint Varsó is heteken belül számíthat a bizottsági jóváhagyásra.

Az EU-Monitor szerint egyelőre láthatóan egyik félnek sem sürgős a megállapodás (a magyar kormány nagy összegben hitelhez jutott a tőkepiacokról, a Bizottság pedig demonstrálni tudja, hogy kemény kézzel bánik a magyarokkal és lengyelekkel, megvédi az EU-s forrásokat), de ez az év végéhez közeledve változhat.

A lap úgy tudja, hogy a szeptember 17-i politikai egyeztetések után a magyar kormány szerda estig még mindig nem küldte el a válaszait a Bizottság által frissített és új elemeket is tartalmazó kívánságlistájára, de ahogy telik az idő, mindkét félnek sürgős lehet a megállapodás. Felhívja a figyelmet arra a szabályra, hogy ha idén nincs megállapodás és 13%-os előleg kifizetés egy adott tagállam számára, akkor jövőre már nem lehet előleget fizetni, hanem a helyreállítási tervben vázolt menetrend és indikátorok alapján, tehát a mérföldkövek teljesítése alapján lehet csak forráshoz jutni, ez pedig nyilvánvalóan elhúzódó forrásszerzést jelentene a magyar kormánynak a programból.

A cikk kétszer is rögzíti, hogy mindkét félnek jó oka lehet arra, hogy az év vége előtt megegyezzen a magyar (és lengyel) helyreállítási terv részleteiről, mert különben félmunkát végezne a Bizottság (most már 20 tervet elfogadott, addigra a többiben is megszülethet a megállapodás) és így még jobban elidegenítené a két tagállamot.

Amint azt a minap megírtuk: a helyreállítási terv tartalmi elemeiben már gyakorlatilag megegyezett egymással a magyar kormány és a Bizottság, most a végrehajtáshoz kapcsolt vállalások, garanciák terén zajlanak az egyeztetések (korrupciós kockázatok csökkentése, bizonyos adatok nyilvánossága, közbeszerzési verseny növelése). Ugyanezt írja az EU-Monitor is, miszerint a helyreállítási források visszaélésmentes felhasználását szavatoló intézkedések állnak a tárgyalások középpontjában és forrásai nem látnak áthidalhatatlan ellentéteket az álláspontok között, ezért úgy vélik, hogy politikai akarat megléte esetén viszonylag gyorsan le lehetne zárni a tárgyalásokat.

A lap megjegyzi, hogy bár a Bizottság illetékes tagjai is nyíltan céloztak arra, hogy a magyar terv elfogadását jogállamisági kérdések hátráltatják, úgy tudja, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése – jóllehet országspecifikus ajánlás – nem része közvetlenül a tárgyalásoknak. Ezzel együtt is megjegyzi a lap azt a dilemmát, miszerint a helyreállítási terv jóváhagyása és az EU-költségvetést védelmezni hivatott jogállami feltételrendszer is összefügg egymással. Ursula von der Leyen szeptember 15-i évértékelő beszédében megerősítette, hogy a testület heteken belül (október közepe körül) megindítja az első jogállami eljárásokat.

Általános várakozás szerint Magyarország is rajta lesz a „címlistán”, márpedig ha ez a helyzet, akkor

nem tűnne konzisztensnek előbb aláírni a magyar tervet, majd benyújtani a számlát a hiányosságok miatt

– mutatnak rá megfigyelők a lapnak. Ez tehát a magyar helyreállítási terv későbbre csúszó elfogadása felé mutat, de amint azt Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós forrásokért felelős államtitkára a minapi panelbeszélgetésben rögzítette: a Bizottságnak a magyar terv elfogadása után is meg volna az eszköze arra (az elinduló jogállamisági mechanizmusban), hogy ha problémát lát, akkor visszatartsa az uniós kifizetéseinket. Így tehát önmagában a magyar terv elfogadását még nem kellene hátráltatnia, később is lenne eszköze a Bizottságnak, hogy "számon kérje a magyar kormányt" - hangsúlyozta.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala