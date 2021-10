Tiszta energiával foglalkozó projektekre ad 1,5 milliárd eurót az EU

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé a 1,5 milliárd eurós költségvetésű uniós Innovációs Alap keretében. A testület olyan innovatív projekteket részesít majd támogatásban, amelyek áttörést hozó technológiákat mozdítanak elő a megújuló energia, az energiaigényes iparágak, az energiatárolás, valamint a szén-dioxid-leválasztás, -felhasználás és -tárolás területén - olvasható a brüsszeli szervezet keddi sajtóközleményében.

A projektek elbírálása, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás elkerülésére való alkalmasságuk, innovációs potenciáljuk, pénzügyi és műszaki kiforrottságuk, valamint terjeszthetőségük és költséghatékonyságuk alapján történik. A pályázati felhívásra az uniós tagállamokban, Izlandon és Norvégiában megvalósuló projektekkel 2022. március 3-ig lehet jelentkezni az Európai Bizottság honlapján.

Az ígéretes, de a támogatás elnyeréséhez nem kellően kiforrott projektek esetében az Európai Beruházási Bank projektfejlesztési támogatást nyújt.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében folytatott kibocsátásiegység-árverések bevételeiből finanszírozott Innovációs Alap költségvetése jelentősen nőni fog a jövőben az európai Zöld megállapodás megvalósítására irányuló legutóbbi uniós javaslatok értelmében. Az alap célja, hogy megfelelő pénzügyi ösztönzőket teremtsen a vállalkozások és az állami szervek számára ahhoz, hogy már most befektessenek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák következő generációjába. Emellett, az uniós vállalkozásokat hivatott lépéselőnyhöz juttatni, hogy azok világszinten is vezető szerepet tölthessenek be a technológia területén.

