Mégis lesz foga az EU-nak a korrupció ellen?

A Bíróság először is megállapította, hogy a rendelet szerinti eljárás csak akkor indítható meg, ha a jogállamiság elveinek megsértése kellően közvetlenül érinti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, illetve ennek a kockázata komolyan fennáll.

A rendelet alapján hozható intézkedések továbbá kizárólag az uniós költségvetés végrehajtásával függnek össze, tehát nem önmagában véve a jogállamisági elvek megsértését szankcionálja. Ezt a mechanizmus elfogadása idején sokan korlátozó tényezőnek tekintették, de ez volt a feltétele annak, hogy a magyar és lengyel költségvetési vétót feloldják és a mechanizmust megszavazzák. Életbe léptetésének pedig a bírósági eljárás kedvező lezárása is feltétele volt. Ez most teljesült.

Nagyon fontos megállapítás, hogy a közös értékek – köztük a jogállamiság és a szolidaritás – az Unió jogrendjének alapját képezik és ezen értékeknek a tagállamok általi tiszteletben tartása a tagállamok között fennálló kölcsönös bizalomhoz szükséges.

„Ezen értékek tiszteletben tartása így tehát a Szerződések tagállamra való alkalmazásából eredő valamennyi jog gyakorlásának a feltételét képezi, az Uniónak pedig a hatáskörein belül képesnek kell lennie arra, hogy megvédje ezeket az értékeket” - írja a Bíróság.

Mint költségvetési szabály, az eljárás a költségvetési szabályok körébe tartozik és ezáltal az EU jogkörébe tartozik, és nem is kerüli meg az EUSZ 7. cikk szerinti eljárást, valamint tiszteletben tartja az Unióra ruházott hatáskörök korlátait, mert a két eljárás célja és tárgya is egyértelműen különböző.

Elutasították a két kormány azon érveit is, hogy a jogállamiság fogalma nem meghatározott. Az EUB ítélkezési gyakorlata, azok a tagállamok jogrendjében elismertek és alkalmazottak, ezért a „tagállamok kellő pontossággal meg tudják határozni az egyes elvek lényeges tartalmát és az azokból eredő követelményeket”.

Végül a taláros testület visszatér arra, hogy a rendelet alkalmazásának konkrét feltételei, vagyis a közvetlen kapcsolat a jogállamisági problémák és az uniós költségvetésnek – az EU pénzügyi szabályozásában meghatározott – kockázata között, valamint az arányosság követelménye és az előírt a konzultációs eljárás mind alátámasztják azt a következtetést, hogy a jogbiztonság nem sérül.

A labda most az uniós intézményeknél van, hogy a megkapott új eszközzel valóban megvédjék a költségvetést a rendszerszerű korrupciótól.

Címlapkép forrása: az Európai Unió Bírósága