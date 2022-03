Szép csendben totálisan átírták a lakossági napelemes pályázatot

Miközben mindenki az orosz-ukrán háború fejleményeire figyelt, totálisan átírták a nagy lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat szabályrendszerét március 4-én, de erről valahogy elmaradt az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása, pedig aznap 3 másik témában is kiadtak közleményt, és a most keddi közleményből is kimaradt az igazán fontos változtatás. Mégpedig az, hogy a plusz pontszámok rendszerét teljesen kidobták az ablakon, így visszajutottunk ugyanoda, amilyen feltételekkel még tavaly nyáron tervezték a pályázatot. Ez amellett, hogy nagyon jó hír sokaknak, akik beadták a pályázatot, azt is jelenti, hogy feltehetően sokan lemaradtak a lehetőségről, akik a mostanra átírt feltételekkel már szintén könnyedén nyerhettek volna. Nekik az eddig tervezett további három forduló helyett már csak egy esélyük lesz, idén ősszel.

A tavaly nyáron társadalmi egyeztetésre kitett verzióhoz képest alapvető változás volt november végén, hogy a decemberi megnyitás előtt pár héttel egyszercsak (szintén különösebb hírverés nélkül) behozták a plusz pontszámok rendszerét, azaz aki a felújítással érintett ingatlanban 18 év alatti gyermeket nevel, vagy aki hátrányos helyzetű járásban tervezte a beruházást, az plusz pontokat kaphatott. Ezzel is igyekezett elérni a kiíró a pályázat célzottságát, hogy valóban az inkább rászoruló családok kapják meg a 100%-os támogatást kínáló pénzeket. A plusz pontszámok rendszere közben elbizonytalaníthatott olyanokat, akik kevés gyermekkel/gyermek nélkül, gazdagabb térségben élnek, hogy van-e egyáltalán értelme beadniuk az egyébként elég bonyolult pályázatot, ha úgyis kicsi az esélyük a nyerésre a kevés pontszám miatt.

Most viszont szintén különösebb hírverés nélkül előbb március 4-én megjelent egy totálisan átírt pályázati verzió a hivatalos oldalon (az eddigi 69 odalas felhívás 63 oldalasra változott, a 24 féle tartalmi értékelési szempont hirtelen 5-re rövidült!, de a főbb változások tételes összefoglalása nincs sehol), aztán március 7-én elnagyoltan közzétették azt is, hogy „Tehát nem elért pontszámok, hanem a jogosultsági feltételek teljesítésülése alapján születnek meg a támogatói döntések”. Ezután másnap az ITM is kiadott egy közleményt, amiből viszont már teljesen kimaradt, hogy a pontszámok rendszerét feladták. Csupán azt írták, hogy mivel „a meghirdetett felhívás a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvendett, ezért a kormány megemelte az első ütem keretösszegét, így minden jogosult pályázó támogatáshoz juthat.” Emellett kiemelték, hogy a fejlesztésekre 6-8 hónappal több idő lesz és a szállítói előleg rendszerben is kedvező változások léptek hatályba.

A pályázati felhívás átírt verziójában már tehát mindössze ötféle értékelési szempontnak kell megfelelni (lásd alább), és mivel kidobták a pontszámok rendszerét, ezért mostanra a döntéshozatali eljárás is megváltozott: „a pályázatok azok feldolgozásának sorrendjében, a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban”. A korábbi változatban még az egyes lezárt beadási körök után 30 napon belülre ígérték a döntéshozatalt, most nincs konkrét vállalás, várhatóan a következő hetekben sorozatban születnek meg a támogató/elutasító döntések, amelyekről majd „az érintett Pályázók elektronikus úton a pályázati rendszeren keresztül kerülnek értesítésre."

Mivel tehát a vártnál sokkal többen pályáztak (a belső megoszlásukat, hogy mely térségekben mennyien pályáztak csak napelemre, illetve mennyien a komplex programra, nem árulta el a Portfolio-nak az ITM február elején), azok tartalmát, minőségét megismerve

a kiíró úgy döntött, hogy mindenki nyer, aki a mostanra jócskán átírt feltételrendszernek utólag megfelel, azaz jogosultnak nevezhető.

Éppen ebből következik az is, hogy a most módosított felhívás szerint már nem lesz további három pályázati beadási kör, csupán egy lesz idén szeptember-októberben. Az eddigi terv az volt, hogy az első két ütemben összesen 141 milliárd forintot adnak oda a nyerteseknek a 201-ből, most viszont már az összes 201 milliárdot odaadják az első két körben. Ezzel párhuzamosan érdekes módon az eddig legfeljebb 34920 nyertes pályázóról legfeljebb kerek 45 ezer nyertesre megemelték a potenciális nyertesek számát úgy, hogy a csupán napelemre (legalább 23320 darab helyett legalább 28360 darab), illetve a komplex felújításra sikeresen pályázók (legalább 11600 darab helyett legalább 16640 darab) elméleti felső határát is megemelték.

Aki mindezen pályázati kacskaringók után szeretne belevágni a folyamatba és elindulni a még megmaradó pályázati keretért (egyelőre nem ismert, hogy mely megyében mennyi marad), annak szeptember-októberben lesz újra lehetősége erre, utoljára:

