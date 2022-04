Uniós fejlesztési miniszter lehet Navracsics Tibor

A lap információi szerint Navracsics vezetésével egy olyan uniós fejlesztési tárca jöhet létre, amely egybefoghatja a források elosztásának és felhasználásának felügyeletét. Ez azt jelentené, hogy a volt közigazgatási és igazságügyi miniszter, majd rövid időre külügyminiszter, azután uniós biztos Navracsics új minisztériumához kerülhetne a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely (korábban pedig Palkovics László innovációs és technológiai miniszter) által felügyelt uniós terület, valamint a Belügyminisztériumtól az önkormányzatok felügyelete is.

Navracsics az elmúlt években az uniós biztosi posztjáról történt hazatérése után a Veszprém 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra való felkészülését felügyelő kormánybiztos lett, majd az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztését is rábízták szintén kormánybiztosként. Tavaly márciusban pedig megkapta a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöki posztját is. Ezek után elvállalta, hogy elindul a Veszprém megyei 3-as választókerületben a képviselői mandátumért, amit több mint 51 százalékos eredménnyel meg is nyert – emlékeztet a lap.

A tegnap kiszivárgott további kormányalakítási információk arról szóltak, hogy Lázár János volt kancelláriaminiszter is új tárcát kaphat (agrárium, élelmiszeripari fejlesztések, kiskereskedelem), így a jelek szerint Navracsics és Lázár egyszerre térne vissza a kormányba azután, hogy korábban Navracsics volt a kancelláriaminiszter, majd azt a posztot Lázár kapta meg.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 - Európa Kulturális Fővárosa program megvalósításáért felelős kormánybiztos a programsorozat keretében megújuló veszprémi vár felújításának részleteiről tartott sajtótájékoztatón 2022. február 4-én.