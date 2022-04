Cáfol Brüsszel: vannak még akadályok helyreállítási programról szóló megállapodás előtt

Bár Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a jogállamisági eljárást elindító levél kapcsán úgy fogalmazott , hogy az alapján „semmi akadálya nincs a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírásának”, mert csaknem minden vitás kérdésben megállapodtak, így már csak az Európai Bizottságon múlik a program aláírása, a testület szóvivője azt jelezte a Népszavának , hogy még számos nyitott kérdés van. Mindez persze nem zárja ki, hogy a magyar kormány úgy látja: a felrótt problémák orvosolhatók és majd például a jövő hétfő-keddi brüsszeli egyeztetéseken tett felajánlásokkal el is simíthatók. Mindenesetre bizottsági oldalról a jelek szerint annyira azért még nem tekintik nagyon közelinek a megállapodás lehetőségét és egyébként is arra figyelmeztetett a szóvivő, hogy a jogállamisági levél és a helyreállítási programról szóló tárgyalások két külön dolog.

Amint részletesen megírtuk: a megállapodás lehetőségét, a magyar kormány kompromisszumkészségét sugallták Gulyás Gergely szavai a tegnapi Kormányinfón azután, hogy tanulmányozta az Európai Bizottság szerdán megküldött levelét, ami elindította a jogállamisági eljárást. A levél egyébként a 24.hu információi szerint 44 oldalas és számos konkrét visszás uniós pénzfelhasználásos ügyet is tartalmaz a rendszerszintű kritikák mellett.

Gulyás például a tájékoztatón azt mondta: az elmúlt időszaki tárgyalásokon már minden olyan ügy felvetődött, ami belekerült a jogállamisági levélbe is és szerinte már számos területen „közös megoldásokat találtunk”. Azt is mondta, hogy „nincs olyan pont, ahol ne lenne nézetazonosság, vagy ne lehetne megoldás”, így megismételte, hogy a most küldött levél alapján a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírásának „semmi akadálya nincsen” és szerinte már csak Bizottságon múlik, hogy ez mikor tud megtörténni. Emellett jelzett olyan konkrét témákat is, amelyekben hajlandó engedni/megfelelni az elvárásoknak a kormány (pl. bírói kirendelés, egyszereplős közbeszerzések 15% alá csökkentése, stb.)

Mindez határozott pozitív szignált küldött a magyar kormány kompromisszumkészségéről, ami feltehetően részben azzal függhet össze, hogy a kormány illetékese jövő hétfő-kedden a megegyezéshez szükséges mandátummal utazik ki Brüsszelbe. Igaz az Orbán Viktor kormányfő által levélben kért helyreállítási hitellehetőség konkrét, kidolgozott itthoni programja (pontosabban a támogatási lábbal összedolgozott programja) elvileg még nincs is a Bizottság asztalán, tehát még meg sem tudna róla egyezni a testület. Emellett az is lényeges, és ezt a Bizottság szóvivője a Népszavának is érzékeltette: két teljesen különálló dolog a csak most elindított jogállamisági eljárás, illetve a helyreállítási programról hónapok óta folyó tárgyalás.

Azt pedig lényegében cáfolta Veerle Nuyts a lap megkeresésére, hogy a helyreállítási terv esetében már mindenben megállapodtak volna:

Az elmúlt hónapokban számos kérdésben haladást értünk el, de számos kérdés még nyitott, ezek közé tartoznak például a korrupcióellenes intézkedések és az oktatással kapcsolatos ügyek

– mondta.

Az átfogó antikorrupciós keretrendszer hiányát a jogállamisági eljárást elindító bizottsági háttértájékoztatón is felrótták a bizottsági szakértők, amint arról a Portfolio beszámolt, és most azt a Népszava és a 24.hu által is látott jogállamisági levél is feszegeti például, hogy a felsőoktatási intézmények kapcsán létrehozott alapítványi struktúrát kivonták az ellenőrzési és összeférhetetlenségi keretek alól.

A magyar kormánynak június 27-ig van lehetősége a jogállamisági eljárásban megjelölt problémákra elküldeni írásban az első visszajelzéseit, illetve felajánlásait, és közben persze folytatódnak majd a helyreállítási programról, illetve a 2021-2027-es Partnerségi Megállapodásról és Operatív Programokról szóló egyeztetések is. Így leghamarabb majd a nyári hónapokban lehet ezekben megállapodás. Egyelőre nem világos, hogy a hivatalosan külön futó jogállamisági eljárás és az említett programokbeli tárgyalások pontosan hogyan hatnak egymásra (hatnak-e). Emellett az is nagy kérdés, hogy ha az említett programokban meg is születne nyáron-ősszel a megállapodás, az jelenti-e azt, hogy a programokból még ősz körül elindulhatnak az első nagyobb kifizetések (vagy ezeket a jogállamisági eljárás szankció felé haladó része elodázza).

