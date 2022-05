Figyelmeztet az EU biztosa: az unió pénzügyi érdekei veszélyben vannak Magyarországon

Mivel nem születtek intézkedések Magyarországon az Európai Bizottságnak a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmainak orvoslására, az uniós bizottság úgy véli, hogy az Európai Unió költségvetése, pénzügyi érdekei veszélyben vannak - jelentette ki az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Strasbourgban kedden.

"Nem tudok pozitív fejleményekről beszámolni a jogállamiság helyzetével kapcsolatban sem Magyarország, sem Lengyelország esetében" - fogalmazott Didier Reynders az Európai Parlament plenáris ülésének a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről folytatott vitáján.

Kijelentette: az Európai Bizottság nem habozik használni a rendelkezésére álló eszközöket az unió alapértékeinek és pénzügyi érdekeinek megvédésére és nem késlekedik eljárást indítani sem, ha jogállamiságot veszély fenyegeti.

Emlékeztetett arra, hogy a brüsszeli bizottság a múlt héten indított eljárást Magyarországgal szemben a jogállamisághoz kötődő mechanizmus keretében, amelyet - mondta - "a korrupció szintje tett indokolttá". Az eljárásban felvetett ügyek közvetlenül és súlyosan veszélyeztethetik az európai uniós költségvetést és az EU pénzügyi érdekeit - fogalmazott a belga biztos.

Lengyelországgal kapcsolatban Reynders azt közölte, az Európai Bizottság továbbra is aggasztónak tartja azokat a lengyel intézkedéseket, melyek tanúsága szerint Varsó megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségét. Aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségének lengyelországi helyzete is, valamint a bírák kinevezésével kapcsolatos intézkedések. Reynders kijelentette: az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító mindenfajta tagállami jogszabálynak meg kell felelnie az uniós jognak, továbbá figyelembe kell venni az Európai Unió Bíróságának döntéseit is.

Amennyiben Lengyelország nem teljesíti az uniós elvárásokat, napi ötmillió eurós büntetés sújtja - emlékeztetett.

Reynders kijelentette: az Európai Bizottság szerint fontos napirenden tartani az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, az uniós alapértékek csorbulásának veszélyét vizsgáló eljárásokat Magyarország és Lengyelország esetében.

Az igazságügyi biztos reményét fejezte ki, hogy a megkezdett eljárások lehetővé teszik a két ország számára, hogy választ adjanak az uniós végrehajtó testület aggodalmaira.

Címlapkép: Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja a Magyarországgal, illetve Lengyelországgal szemben zajló, hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárásokról beszél az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2022. május 3-án. Forrás: MTI/EPA/Julien Warnand