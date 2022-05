Gigantikus brüsszeli csomagot jelentettek be, ami Magyarországnak is sok pénzt hozhat

A csomagban egy 2 milliárd eurós rész az olajalapú függőség leépítésére szolgáló beruházásokat finanszíroz majd, amiből valószínűleg Magyarország is kap majd a Mol finomítói infrastruktúrájának az átalakítására. További összesen 10 milliárd eurónyi forrás áll majd rendelkezésre földgázzal, cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos beruházásokra. Az összes többi rész pedig a megújuló energiás és energiahatékonysági projektekre megy majd. Emiatt megemelik a megújuló energiás 2030-as célkitűzést 40%-ról 45%-ra.

Fontos, hogy amint az előzetesben megírtuk: a hitelalapú források a helyreállítási program keretéből eddig nem lekötött pénzekből érkeznének és csak a támogatási láb lenne új forrás, ami ezek szerint az utolsó pillanatban 20 milliárd euróról 75 milliárdra ugrott. Mindezeken felül a tagállamok saját kohéziós politikai programjaiban is lehet majd forrásokat átirányítani a fenti célokkal összefüggésben.

A Bizottság elnöke nyilatkozatának főbb pontjai

További részletek hamarosan.

Az Ursula von der Leyen által tett sajtónyilatkozat itt nézhető vissza teljes egészében:

Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy. We can. https://t.co/SF640dlGl6