Új eszközökkel növelné innovációs potenciálját a Műegyetem

Nemzetközi szakmai programot szervez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Balatonfüredi Tudáscentrumba. A június 17-i eseményen Kompetenciavásárt tartanak azzal a céllal, hogy nemzetközi megjelenési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítsanak kezdő és tapasztaltabb kutatócsoportok, magyar és külföldi cégek és az akadémiai szereplők részére, valamint segítsék a tudományos együttműködéseket, illetve a Horizon Europe kutatási pályázatokban való sikeres részvételt.

Az új európai kutatási témák új partnerkeresési stratégiákat is igényelnek, a pályázatokra szerveződő nemzetközi konzorciumok több tudományág és szakterület együttműködését igénylik és nemcsak kutatók, hanem céges partnerek, kis- és középvállalatok, szakmai szervezetek vagy akár önkormányzatok részvételére is szükség van. A pályázati részvételben kulcskérdés a nemzetközi láthatóság és az együttműködő partnerek megtalálása, ezért a Műegyetem a pályázati partnerkeresés új stratégiájának szükségességét felismerve, számos módon támogatja kutatói nemzetközi láthatóságát és az ipari szereplőkkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolatteremtést. Ez a célja az első alkalommal szervezett nemzetközi partnerkereső rendezvényének, a BME Competence Fairnek is - olvasható az egyetem közleményében.

Amiben a Műegyetem Competence Fair/Kompetenciavásár rendezvénye különleges - amellett, hogy magyar egyetem elsőként szervez nemzetközi matchmaking rendezvényt - az az, hogy jelentősen megkönnyíti a partnerkeresés egyébként nehéz műfaját a résztvevők számára, legyen szó gyakorlott pályázókról, karrierjük elején álló kutatókról vagy nemzetközi színtéren kevés tapasztalatot szerzett vállalati szereplőkről.

Az online kapcsolatteremtést elősegítő innovatív networking mobilapplikáció használata lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők között a közös érdeklődés alapján szakmai beszélgetések induljanak el és a különböző kutatási területek, szakterületek összekapcsolódhassanak.

Mindemellett a BME kutatói láthatóságának kiemelt támogatására az Egyetem létrehozta a competence.bme.hu oldalról angol nyelven elérhető Kompetenciatérképet. A Kompetenciatérkép a műegyetemi kutatók és kutatócsoportok szakértelmét és eredményeit teszi közzé potenciális pályázati és ipari partnerek számára és számos funkcióval, köztük Horizon Europe kulcsszavas kereséssel, jelentősen megkönnyíti a megfelelő pályázati konzorciumokhoz való kapcsolódást.

A Műegyetem az előző keretprogramban (2014-2020) működő Horizon 2020 alkalmával 67 pályázatot nyert el és több, mint 18 millió euro értékben kapott támogatást kutatási projektjei megvalósítására. A BME az elnyert támogatásokat tekintve a második, az elnyert pályázatok számát tekintve pedig az első legsikeresebb magyar pályázó volt.

Kiemelt cél, hogy a Horizon Europe kutatási pályázatokban való sikeres részvétel erősödjön, melynek alapköve a nemzetközi hálózatosodás elősegítése és a BME kompetenciáinak láttatása.

Az online networkinget a szakmai eseményre történő regisztrációt követően egy mobiltelefonon és táblagépen is elérhető applikáció segíti, mely lehetővé teszi a résztvevők számára virtuális business cardok kicserélését, közvetlen üzenetváltást más résztvevőkkel, kutatói csoportok alkotását, vagy spontán online találkozók (meetupok) szervezését is. Az app aloldalain folyamatosan megjelennek és frissülnek a rendezvénnyel kapcsolatos hírek és információk. A nap folyamán kerekasztal-beszélgetések is hallhatóak lesznek az európai kutatásfejlesztés fontos irányairól és trendjeiről.