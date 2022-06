Navracsics szerint a jogállamisági eljárástól is függ, hogy megkapjuk-e az EU-s helyreállítási pénzeket

Továbbra is tartom magam ahhoz az optimista menetrendhez, miszerint még idén sikerül elfogadtatnunk az újjáépítési alaphoz való hozzáférést lehetővé tevő nemzeti tervet - mondta Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásért felelős miniszter a Magyar Nemzetnek. Ennél azonban egy fokkal sürgősebbnek tartanám a többéves pénzügyi kerettervvel kapcsolatos partnerségi együttműködés aláírását, ami lehetővé teszi az operatív programok finanszírozását - fogalmazott.

"Területfejlesztési miniszterként az egyik legfontosabb feladatom, hogy az uniós források lehetőség szerint minél hamarabb elérhetővé váljanak Magyarország számára, ennek pedig értelemszerűen meg kell teremteni a kommunikációs kereteit. Körülbelül három hete részt vettem a kohéziós politikáért felelős miniszterek luxemburgi tanácskozásán, ahol mások mellett Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős uniós biztossal is egyeztettem a többéves pénzügyi keretről, ahhoz azonban, hogy ezeknek a tárgyalásoknak jobban megágyazzunk, fontos a kapcsolatépítés azokkal a biztosokkal is, akik akár közvetlen, akár közvetett módon kiemelt szerepet töltenek be az Európai Unió és Magyarország közötti tárgyalások politikai környezetében" - mondta Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásért felelős miniszter a Magyar Nemzetnek.

Az egyeztetések egyelőre technikai szinten zajlanak, de előbb-utóbb el fognak érni egy olyan politikai szintet, amikor már fontossá válik, hogy azoknak az embereknek, akik döntést hoznak, legyen egyfajta személyes kapcsolatuk magával az üggyel, és természetesen velem is, aki Magyarországot képviseli a tárgyalóasztalnál - fogalmazott.

Bár hivatalosan ezt nem mondják ki, a nem hivatalos csatornákon tisztán látszik, hogy ennek politikai feltételei is vannak - mondta Navracsics. Ezt bizonyítja például, hogy a hetes cikkely szerinti, tágabb hatályú jogállamisági eljárás mellett áprilisban a bizottság hivatalos jegyzéket küldött a magyar kormánynak arról, hogy elindítják Magyarországgal szemben az uniós forrásokat jogállamisági kritériumokkal összekötő úgynevezett kondicionalitás-rendeletet.

"A magyar kormánynak egyébként június 27-én jár majd le a határideje, hogy válaszoljon az uniós végrehajtó testület levelére… És bár azt mondják, a kettőnek nincs köze egymáshoz, számomra elég világos, hogy az ebben a válaszlevélben megfogalmazott érvek és állítások gyorsíthatják vagy lassíthatják, segíthetik vagy hátráltathatják a nemzeti terv elfogadásával kapcsolatos tárgyalásainkat" - vélekedett a miniszter.

- mondta az interjúban. "Szeretném, ha első lépésként ezt el tudnánk érni, hiszen ez talán kevésbé politikai jellegű, aztán rá lehet fordulni a helyreállítási alappal kapcsolatos tárgyalásokra. ... És igen, itt nyilvánvalóan szükségszerűek lesznek majd a politikai jellegű tárgyalások, és politikai vitákra is számítani lehet."

Azzal kapcsolatban, hogy már csak Magyarország nem állapodott meg a helyreállítási alapról, Navracsics azt mondta: június elejéig a 27 tagállam közül már csak Magyarország és Lengyelország nem rendelkezett a bizottság által elfogadott nemzeti tervvel, és – nem csak a nyilvánosságban vagy a sajtóban, de a bizottság berkein belül is – sokakat meglepetésként ért, hogy a bizottság végül megállapodott Varsóval.

Azóta a lengyel nemzeti tervre már a tanács is rábólintott, tehát halad tovább előre a folyamat, ugyanakkor konkrét pénzügyi kiutalások nem történtek.

A helyreállítási alaphoz való hozzáférés úgynevezett mérföldkövekhez van kötve, ami annyit tesz, hogy a bizottság és Varsó megállapodott egyfajta vitarendezési mechanizmusban, amely szerint Lengyelország – időben elosztva – vállalja a vitás kérdések rendezését – akár jogalkotással, akár a problémás jogi területek értelmezésével, s ezek mentén jut majd hozzá Varsó a konkrét forrásokhoz.

Úgy gondolom, hogy a politikai helyzetből adódóan Magyarország is egy hasonló út előtt állhat.

- mondta Navracsics. "Azért fogalmazok feltételes módban, mert bár a bizottság és Varsó között egyelőre csak egy megállapodás köttetett, közvetlen pénzhez Varsó tehát még nem fért hozzá, az Európai Parlament liberális képviselői máris aláírásgyűjtést kezdeményeztek, hogy a bizottság ellen bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be, amiért rábólintott a lengyel nemzeti tervre. Ez jó indikátora annak, hogy nagyon éles reakció várható az uniós parlamenttől a magyar nemzeti terv kapcsán is."