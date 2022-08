Kiszivárgott egy magyar bírósági irat, ami rosszkor jön az EU-pénzes tárgyalások idején

A brit lap szerint a fejlemény egyrészt azért érdekes, mert így Kovács Helga Mariann politikailag érzékeny ügyekkel is foglalkozhat. Ilyenek például öröklési, kártérítési, személyiségi jogokhoz fűződő, sajtó-helyreigazítási, választási eljárási vagy közérdekből indított perek, de az eljárások elhúzódásával kapcsolatos kifogásokat és a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyeket is a fellebbviteli testület ezen kollégiuma tárgyalja.

Másrészt azért is érdekes a fejlemény a lap szerint, mert például a bíróságok függetlenségébe való politikai beavatkozás körüli aggodalom is fontos ok abban, hogy egyelőre nem érkeznek meg az új ciklus EU-forrásai Magyarországra és éppen most zajlanak azok a tárgyalások, amelyek a helyreállítási és normál felzárkóztatási pénzek kiszabadítását is célozzák. A jogállamisági eljárás pedig kulcskérdésnek tartja a bíróságok független működését, mert ez fontos garancia az uniós pénzek szabályszerű felhasználása szempontjából is.

Az Obervernek egy névtelenséget kérő volt bíró azt is mondta: az ügyek nagy többsége magyar bíróságokon rendben zajlik, de a politikailag érzékeny témákat a legfelsőbb bíróságon olyan

hűséges bírói tanács hallgatja meg, akik a kormány számára kedvező ítéleteket hoznak.

Emellett nyilatkozott a lapnak Vasvári Csaba, az Országos Bírói Tanács szóvivője is, aki korábban 18 évig bíróként is dolgozott és jelezte ő és kollégái évek óta tapasztalnak „külső és belső” nyomásgyakorlást, ami minden oldalról érkezik.

Érdemes megjegyezni, hogy éppen Vasvári Csaba volt az, aki 2019-ben többek között amiatt fordult az Európai Bírósághoz (és később az el is marasztalta a Kúriát az uniós jog súlyos megsértése miatt), mert a bírói tapasztalattal nem rendelkező korábbi alkotmánybírót, Varga Zs. Andrást nevezték ki a Kúria élére úgy, hogy az az Országos Bírói Tanács nem támogatta a jelölését. Varvári többek között arra kért választ a luxemburgi testülettől: összeegyeztethető-e a bírói függetlenség követelményével, ha a bírók előmenetelére és munkakörülményeire jelentős befolyással rendelkező bírósági elnököket önkényesen nevezheti ki egy az Országgyűlés által választott és csak az Országgyűlés által számonkérhető személy.

