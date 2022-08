Kölcsönös kényszerből jöhet a magyar EU-pénzes alku, három emberre nagyon kell figyelni

A lap szerint ha év végéig nem születne meg az említett alku, akkor azzal Magyarország lényegében búcsút mondhatna a teljes 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási támogatási keretnek, de ez a döntés később az egész EU szintjén károkat okozna. Ennek az lenne a gyökere, hogy a koronavírus miatti helyreállítási alapot közös kötvénykibocsátásokkal finanszírozza az EU, és ahhoz, hogy a bevont forrásokat 2027-től kezdve 2058-ig terjedően vissza tudja fizetni a befektetőknek az EU (és mögötte a tagállamok), meg kell emelni az EU saját forrásait, a közös uniós kasszába befizetendő tételek növelését rögzítő ún. saját forrás rendeletnek az elfogadása viszont egyhangúságot igényel.

Így tehát ha a magyar kormány, illetve magyar választópolgárok elesnének az említett helyreállítási programtól, később esélyes, hogy azzal büntetnék a közösséget, hogy nem járulnak hozzá a saját forrásokról szóló rendelet elfogadásához, az pedig súlyos tovagyűrűző következményekkel járna, éppen ezért ez kényszerű egyezséghez kell, hogy elvezessen – rögzíti a cikk.

Érdekes információ még, hogy az egyik forrás szerint a magyar kormányfő tusnádfürdői beszéde után a liberálisabb beállítottságú Frans Timmermans és Margrethe Vestager biztosokra kell nagyon figyelni, mert ők ellenszegülhetnek annak, hogy a Bizottság lezárja Magyarországgal a vitát és így rábólintson a helyreállítási programra.

Szintén érdekes adalék, hogy az egyik forrás szerint az orosz invázió miatt a magyar és a lengyel kormány közötti, kifelé nyíltnak tűnő szakítás ellenére a színfalak mögött azért a magyar kormány továbbra is számíthat még a lengyelek támogatására, így ha a magyar kormánytól megtagadnák a helyreállítási pénzeket, az tényleg komoly későbbi károkhoz vezetne. Éppen ezért az egyik forrás bizakodásának adott hangot, hogy az állam- és kormányfőket tömörítő Tanács elnöke, Charles Michel majd remélhetőleg össze tud hozni egy kompromisszumot.

A lengyel-magyar szövetség kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Teneo éppen ma kiküldött befektetői hírlevele arra mutat rá: a fokozódó lengyel gazdasági problémák (pl. infláció, fogyasztói hangulatromlás, rezsi) és a közelgő 2023-as lengyel választások lényeges mozgatórugók abban, hogy a lengyel kormány miért vett fel az elmúlt hetekben kemény EU-ellenes retorikát. Ez is afelé mutat, mintha továbbra is tudna együttműködni a két kormány, de a Teneo szerint a bírósági reform kapcsán tanúsított friss lengyel hozzáállás (nincs további engedmény) egyúttal esélytelenné is teszi azt, hogy még idén bármiféle pénzt kapjanak a Brüsszel által egyébként elfogadott lengyel helyreállítási programból. Mindez pedig tovább fokozhatja a lengyel gazdasági problémákat úgy, hogy közben már a lengyelek 70%-a elégedetlen Mateusz Morawieczki kormányfő teljesítményével. Hivatalosan persze nincs szó kormányfőcseréről, de a Jog és Igazságosság soraiban már látszik a mozgolódás a helyére - jegyzik meg.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala