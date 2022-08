Szájzár van a magyar jogállamisági levél konkrétumairól mindkét oldalon

Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy senki sem beszél kifelé, senki sem szivárogtat a magyar kormány által hétfőn éjjel Brüsszelbe küldött jogállamisági válaszlevél kapcsán, és még az illetékes uniós biztos sem hajlandó a levél tartalmáról részleteket megosztani az őt megválasztó Európai Parlamenttel – rajzolódik ki az elmúlt napok fejleményei alapján. Ez nem teljesen meglepő, mert már az Európai Bizottság által július 22-én Budapestre küldött, a súlyos pénzügyi szankciókat is felvillantó levél tartalma sem szivárgott ki, ugyanis a Portfolio információi szerint a kormány és a Bizottság illetékesei július közepén megállapodtak: nem kommunikálnak kifelé, hogy a tárgyalások bizalmas jellegű légkörét meg lehessen őrizni.

Nem beszélünk róla, de nincs semmi titkolni valónk

Itthon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányinfón érdemi konkrétumok nélkül azt mondta: az elmúlt hetek több, mint tíz videókonferenciás tárgyalása után minden vitás pontban közös álláspontra jutottak az EU-val és minden eddiginél szigorúbb rendszert hoz létre a kormány az uniós pénzek felhasználása és ellenőrzése tekintetében.

Szavai szerint mivel a levél címzettje az Európai Bizottság, így tartalmi kérdésekről nem beszélhetett, de egyébként nincs a levélben olyan szigorítás, ami nekünk fájdalmas lenne, mert nincs semmi titkolni valónk az EU előtt. Hozzátette: olyan intézményi garanciákat is hajlandó megadni a kormány a Bizottságnak, ami más országokra nem jellemző, azaz átfogóbb lépéseket sugallt az EU-s pénzek itthoni felhasználása terén. Azt viszont elárulta, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozás nem merült fel itthon, és ez egyébként sem elvárása az EU-nak a tárgyalások során.

Azt is jelezte, hogy a levélben több, mint tíz felajánlás van és ha ezekre a következő egy hónapos kiértékelés során Brüsszel rábólint, akkor a kormány vállalta, hogy ezeket október végéig itthon a parlament elé terjeszti.

Alaposan tanulmányozzuk a levelet, három dologra nagyon figyelünk

Az Európai Bizottság egyik szóvivője, Ujvári Balázs kedden csak szűkszavú, általános választ adott a sajtó kérdéseire arról, hogy a levél kapcsán mi a Bizottság benyomása. Rögzítette:

Az Európai Bizottság alaposan górcső alá veszi a magyar választ, és a rendelkezésére álló egy hónapos határidőn belül dönt az esetleges további lépésekről.

Azt is hozzátette, hogy a Bizottság nem tekinti lezártnak párbeszédet, az még folytatható a következő napokban is, illetve három olyan területet említett, amelyet különösen szoros figyelemmel kísér majd a Bizottság a levél tanulmányozása során: az állami hatóságok törvénytelen döntései megelőzésének a hiányával kapcsolatos problémákat, az összeférhetetlenség megelőzését biztosító mechanizmusok hiányát és az európai források terhére elkövetett csalások hatékony kivizsgálását és a felelősségre vonást akadályozó korlátok meglétét.

Két út van most

A jogállamisági rendelet szerint most a magyar kormány által Brüsszelbe küldött levél tartalma alapján egy hónapon belül kell döntést hoznia a Bizottságnak, hogy mit tesz. Kétféle út lehetősége áll előtte:

Az egyik út az, hogy a magyar kormány által írásban tett vállalásokat elegendőnek tartja és így az eljárás menetközbeni lezárása felé tesz lépéseket szankciós javaslag megfogalmazása nélkül.

A másik út az, hogy a nem kellő vállalások miatt szankciós javaslatot is tartalmazó levelet küld a tagállamokat tömörítő Tanácsnak a jogállamisági problémákról, az EU-s pénzekkel kellően összefüggő ügyekre hivatkozva, a Tanács pedig egy hónapon belül, vagy különlegesen indokolt esetben – megfuttatva az ügyet az állam- és kormányfői szinten is – három hónapon belül döntést hoz a szankciókról minősített többséggel, azaz elég a tagállamok legalább 55%-ának (15 tagállam), akik együtt az uniós összlakosság legalább 65%-át képviselik, összefognia és azonos módon szavaznia.

Nem beszélünk róla a tárgyalások bizalmas légköre miatt

Mivel nagy a tét budapesti és brüsszeli oldalon is, a kifelé szivárogtatás pedig árthat a kényes egyeztetési folyamatnak, ezért a Portfolio úgy tudja, hogy a két fél megállapodott: nem szivárogtatnak, nem üzennek a sajtón keresztül egymásnak.

Ezért nem szivárgott ki a július 22-i bizottsági levél sem az elmúlt egy hónap során (és annak pár fontos részlete sem) és ezért nem várható az sem, hogy a magyar levél tartalma kiszivárog. Az elmúlt napokban a Politico is megtapasztalta Brüsszelben, hogy mindenki tartja a száját kint is, nem jutott érdemi információkhoz – ahogy arra a ma reggeli hírlevelében utal is. Sőt, azt is megírta, hogy Johannes Hahn uniós költségvetési biztos (aki kiküldte a július 22-i figyelmeztető levelet Budapestnek, tehát tűzközelben van) elutasította egy EP-képviselő és rapportőr kérdését arról, hogy mi van a magyar válaszlevélben, pedig a Hahnt is az EP választotta meg tisztségére.

Daniel Freund eddig is nagyon kemény álláspontot képviselt a magyar jogállamiság, illetve az EU-pénzek folyósítása terén és kérte Hahnt, hogy ossza meg a magyar kormánnyal való levelezgetésének részleteit, de Hahn megtagadta azt arra hivatkozva, hogy a jogszabályok szerint az írásbeli értesítéseknek „bizalmasnak kell maradnia”. Ezt az elutasító válaszlevelet megkapta a Politico, amelyben az is benne van Hahn tollából, hogy

Az adott tagállammal folytatott megbeszélést a kölcsönös bizalom légkörében kell lefolytatni, amelyet az ilyen információk nyilvánosságra hozatala befolyásolhat.

Így tehát most az EP is bosszankodik, hogy miközben uniós adófizetői pénzek tízmilliárdjairól van szó, ők sem tudhatnak érdemi dolgokat arról, hogy pontosan miről tárgyal a Bizottság és a magyar kormány egymással.

A kép várhatóan 2022. szeptember 14-én fog valamennyire tisztulni, mert akkor fog Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb évértékelő beszédet tartani az Európai Parlament plenáris ülése előtt és ott adhat először nyilvánosan jelzést arra, hogy a magyar kormánnyal lefolytatott egyeztetések után a fenti két út közül melyik felé gondolja terelni a folyamatokat.

Címlapkép forrása: Getty Images