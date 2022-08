Késhet a magyar EU-pénzes alku, 4 ezer milliárd forint lehet veszélyben

Az elmúlt hónapokban több ügyben előrelépés történt a magyar hatóságokkal, de még mindig maradtak nyitott kérdések, így a korrupcióelleni küzdelem, a megfelelő audit és kontroll rendszerek, sőt oktatási kérdések is – jelezte az Európai Bizottság egyik szóvivője az EUobserver kérdésére azzal kapcsolatban, hogy mi áll a magyar helyreállítási program elfogadásának útjában a jogállamisági vita kapcsán. Közben a cseh Európa-ügyi miniszter éles hangú Reuters-interjúban üzente, hogy a magyar kormánynak előbb változtatnia kell a jogállamisági kereteken ahhoz, hogy pénzhez jusson; a napi.hu összefoglalója pedig azt vázolta, hogy a különböző területeken a viták még hetekig-hónapig elhúzódhatnak az Európai Bizottsággal, így leghamarabb csak jövő tavasszal érkezhetnek EU-pénzek Magyarországra. Azt is leírták, hogy információik szerint a jogállamisági viták kapcsán a helyreállítási források nagyjából 35 százaléka, a kohéziós forrásoknak pedig nagyjából a 40 százaléka lehet valódi veszélyben, ami kalkulációink szerint mintegy 4 ezer milliárd forintot jelentene. Közben a Portfolio brüsszeli háttérinformációi szerint ezekben a napokban kellene megérkeznie az első olyan jelzéseknek a Bizottság elnöki kabinetjéből, hogy a szakértői stábok például a jogállamisági eljárásban a megállapodás felé haladhatnak-e, vagy nem. Utóbbi azt jelentené, hogy szeptember 22-ig a Bizottság a tagállamokat tömörítő Tanács elé viszi a vitát, megjelölve, hogy mely területeken konkrétan mi a probléma a magyar pénzosztási keretekkel és ezért milyen pénzügyi szankciókat javasol. Úgy tudjuk, hogy még nem dőlt el, melyik irányba haladnak a folyamatok, feltehetően Ursula von der Leyen bizottsági elnök a szeptember 14-i, az Európai Parlament előtt tartandó évértékelő beszédében küld majd kifelé szignált az EP-képviselőknek, a közvéleménynek, és a piacoknak.

Sietünk, amennyire csak tudunk, de vannak még nyitott kérdések

Az EUobserver megszólaltatta az Európai Bizottság vezető szóvivőjét, Eric Mamert arról, amit már az EU-pénzekről szóló nyári forgatókönyv elemzéseinkben is megírtunk (itt és itt), hogy miközben a helyreállítási programot még el se fogadta az Európai Bizottság, idehaza a különböző fejlesztésekre már jelentős összegben kiírt pályázatokat a kormány és valamennyi pénzt már ki is fizetett rájuk.

Mamer azt hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlemények - a magyar kormány előfinanszírozási stratégiája, ami magabiztosságot sugall arról, hogy úgyis meglesz majd a megállapodás Brüsszellel és jönni fognak a pénzek – "semmiképpen nem befolyásolják azt, ahogyan Magyarországgal megvitatjuk a kérdéseket".

Egy másik, nem nevesített, szóvivő pedig azzal egészítette ki a még mindig zajló egyeztetéseket a magyar kormány és a Bizottság között, illetve konkrétan a helyreállítási program elfogadásáról, hogy

Bár az elmúlt hónapokban számos kérdésben előrelépést értünk el, még mindig van néhány nyitott kérdés, többek között a korrupció elleni küzdelem, és ami szintén nagyon fontos, a megfelelő ellenőrzési és kontroll intézkedések, valamint az oktatási intézkedések. Azon dolgozunk, hogy az értékelésünket a lehető leggyorsabban befejezzük.

Erős üzenet a csehektől

Közben a soros elnökséget vivő Csehország EU-ügyi minisztere meglepően erős hangvételű interjút adott a Reutersnek, amelyben gyakorlatilag azt hangsúlyozta, hogy nem elég a magyar kormány felőli ígéret a jogállamisági keretek kiigazítására, hanem ezeket előbb meg kell tenni, jogszabályokba kell foglalni ahhoz, hogy majd ezt követően EU-pénzekhez juthasson (illetve feltehetően előtte egyáltalán megszülethessen a megállapodás kint Brüsszelben).

Mikulas Bek szerint nem nagyon van arra nyitottság se a Bizottság, se a tagállamok körében, hogy elfogadja a magyar ígéreteket a konkrét cselekvés nélkül.

Ezzel arra utalt, amit a magyar kormány múlt héten is jelzett, hogy ha megvan Brüsszelben a jogállamisági vállalásokról a szóbeli alku, akkor utána a magyar parlament majd október végéig elfogadja azt a tíznél több törvényt, amely a vállalások jogi keretét rögzíti.

Feltehetően a cseh elnökség, illetve a Bizottság is szeretné elkerülni azt, ami a lengyeleknél történt, hogy ígéretekre, részbeni teljesítésre hivatkozva fogadta el a Bizottság júniusban a lengyel helyreállítási tervet, majd azt követően a további vállalások teljesítése nem haladt lengyel oldalon, így a Bizottság is bekeményített, most pedig 4 bírósági szervezet a tagállamokat tömörítő Tanácsot is beperelte, hogy nem kellett volna még elfogadnia a lengyel helyreállítási tervet, hiszen nem volt meg a kellő lengyel teljesítés hozzá, ráadásul az Európai Bíróság korábbi ítéletét sem vette teljesen figyelembe a döntés.

Mindezen háttér mellett úgy fogalmazott a cseh miniszter a magyar jogállamisági vállalások kapcsán:

Nem vagyok benne biztos, hogy a párbeszéd még bármit előre tud mozdítani ebben az ügyben.

Az is megjegyezte Mikulas Bek a hírügynökségnek, hogy míg Lengyelország a jelek szerint elkezdett dolgozni a megoldásokon (pl. fegyelmi kamara lebontása, igaz közben egy hasonló testületet létrehozott és éppen ezért akadtak el a kifizetések), addig Magyarország hitelességének ártott az, hogy bizonyos uniós ügyekben nem szolidáris, így például ragaszkodott ahhoz, hogy Kirill Pátriárkát húzzák le az olajembargós szankciós körben a személyeket listázó szankciókról.

Sok ügy van, elhúzódhatnak a tárgyalások és akár 4 ezer milliárd is veszélyben lehet

A fentiek mellett a napi.hu összefoglalójában arra mutatott rá brüsszeli forrásai alapján, hogy a 2021-2027-es évekre vonatkozó hétéves költségvetésről és a helyreállítási alap forrásairól szóló tárgyalások még akár hónapokig is eltarthatnak, így könnyen lehet, hogy csak 2023 tavaszán jöhetnek az első utalások. Ennek kockázatára már mi is felhívtuk a figyelmet a nyári részletes pénzügyi forgatókönyv-elemzéseinkben, lásd itt és itt.

Szerintük nincs szó arról, hogy a magyar kormány a teljes uniós forrásosztásból kimaradhatna: a magyarországi rendszerből egyszerűen hiányoznak bizonyos jogi garanciák a versenyjog, a transzparencia vagy a korrupciós bűncselekmények esetén alkalmazható uniós jogorvoslati lehetőségeknél, amelyek nélkül nem lehet megállapodni.

Azt is leírták, ami eddig máshol nem jelent meg, miszerint tudomásuk szerint valódi veszélyben a helyreállítási források nagyjából 35 százaléka, a kohéziós forrásoknak pedig nagyjából a 40 százaléka lehet. Mivel előbbi 5,9 milliárd eurós keretet takar, amit 373-as EURHUF tervezési árfolyammal kell már átszámolni, így ennek 35%-a 770 milliárd forintot takar. (Bár nem írja a lap, de amint rámutattunk: ha a helyreállítási programot november végéig nem fogadja el a Bizottság, akkor év végéig a Tanács se tudja azt megtenni, így a helyreállítási támogatások közel 80%-át bukná el végleg Magyarország.) A felzárkóztatási források 21,7 milliárd eurós keretösszege pedig forintban mintegy 8100 milliárdot jelent, aminek a 40%-a 3250 milliárdot takar.

Így tehát a két veszélyben lévő keretösszeg együtt 4000 milliárd forintot ad ki.

A lap tudomása szerint a helyreállítási alap esetén egyszerűen a magyar tervekkel, vagyis a támogatandó feladatokkal és programokkal nem elégedettek. A Bizottság szerint azok nem felelnek meg a zöld- és a fenntarthatósági céloknak, más esetekben úgy látják, hogy egyszerűen állami támogatássá silányulnának a felhasznált pénzek.

Amint azt a jogállamisági eljárás megindításáról szóló levél alapján a Portfolio részletesen megírta: a Bizottságnak számos gondja van a közbeszerzés terén a gyenge versennyel, így például az egyszereplős közbeszerzések kiugróan magas arányával, illetve most a lap azt is megemlíti a kritikák között, hogy a kormány már már-már visszaélésszerűen használja a "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás" feliratú pecsétet, azaz az itthoni versenyjogi, versenyeztetési keretekkel is gondok lehetnek.

Azt szintén megírtuk, hogy a kormány által előszeretettel alkalmazott ún. keretközbeszerzésekkel gondjai vannak a Bizottságnak (mi konkrétan az informatikai programot írtuk meg, ami kapcsán mintegy 2,2 milliárd euró forog kockán), mert bár látszólag erős a verseny ezeken is, de végülis a bevételek nagy része kevés szereplőhöz kerül. Az is a problémalistán szerepel, hogy a magyar lobbizási környezet elszámoltathatatlan, nem transzparens, de láthatóan nagyon aktív.

Összességében tehát a háttértárgyalásokon a problémás jogi környezetre keresnek egy olyan keretrendszert, amely biztosítja, hogy a brüsszeli források jól és piaci körülmények között hasznosulnak.

Lényeges, hogy a lap is úgy tudja, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bemondott az augusztus 23-i Kormányinfón, hogy olyan követelés tényleg nem érkezett Brüsszelből, hogy a magyar kormány csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, noha sokak szerint ez egyértelműen segítené a vitás ügyek rendezését, de önmagában ez sem jelentene garanciát, mert itt már a szabálytalanság következményeit lehet csak kezelni.

Címlapkép forrása: Getty Images