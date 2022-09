Kiderült: igazságszolgáltatási reformot is elvár Brüsszel az EU-pénzeink kiszabadításához

Nemcsak a korrupció elleni küzdelem terén kell 17 fajta lépést tennie a magyar kormánynak azért, hogy kiszabadítsa az EU-pénzeket, hanem az igazságszolgáltatás terén is kell reformokat vállalnia, mert csak utóbbi esetén fogja jóváhagyni az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet és később csak a vállalások teljesítése esetén fog abból pénzt kifizetni – derült ki a Bloomberg szerdai tudósításából, amelyben megszólalt Didier Reynders uniós igazságügyi biztos.

Sőt, a hírügynökség úgy tudja, hogy az Európai Bizottság múlt vasárnapi ülésén Ursula von der Leyen bizottsági elnök is támogatta azt, hogy csak akkor fogadja el a Bizottság a magyar helyreállítási tervet, ha előtte a magyar kormány az igazságszolgáltatás terén látott problémák orvoslását is bevállalja egy menetrend szerint (mérföldkövek) és aztán ha majd teljesíti azokat, csak azt követően jusson csak hozzá a pénzekhez. Ezzel ugyanis el lehetne kerülni a lengyel fiaskót, miszerint úgy hagyta jóvá a Bizottság a lengyel helyreállítási tervet, hogy még nem minden reform elvárás teljesült maradéktalanul a lengyel igazságszolgáltatás terén, és így pénzhez sem jutott még Varsó, sőt nem is akarja teljesíteni az elvárásokat és a Bizottság ellen fordult.

A fentiek azt jelentik, hogy az 5,8 milliárd eurós támogatást jelentő magyar helyreállítási programba olyan mérföldköveket is bele kell írni, amelyek a magyar igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét erősítik meg/garantálják, és ha ezt nem vállalja a kormány, akkor a Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács nem fogja év végéig jóváhagyni a tervet, így a Magyarországnak járó támogatások (5,8 milliárd euró) mintegy 80%-át végleg elbukná az ország.

Didier Reynders uniós igazságügyi biztos a Bizottság által nyilvánosságra hozott 57 oldalas határozat azon részére utalva, amelyben 17 féle területen vállalt korrupcióellenes intézkedéseket a magyar kormány (ezekről hétfőn és kedden írtunk részletesen), leszögezte:

Nemcsak a korrupció elleni küzdelemről van szó, hanem az igazságszolgáltatás függetlenségéről is. Ha tovább akarunk haladni a (helyreállítási – a szerk.) tervben, figyelembe kell vennünk a különböző eljárásokban kért különböző reformokat.

Ahogy a hírügynökség megjegyzi: a Bizottság kulcsfontosságú biztosai a magyarországi bírák függetlenségével kapcsolatos új feltételeket is be akarnak építeni a helyreállítási alapról szóló vállalások sorába, miután Brüsszel évek óta bírálja Orbán Viktor kormányát, amiért egyre nagyobb befolyást gyakorol a bíróságok, köztük a legfelsőbb bíróság, vagyis a Kúria felett.

Az EU azt is szeretné, ha Magyarország megerősítené az igazságszolgáltatás felügyeletével megbízott független bírákból álló testületet (Országos Bírósági Tanács), amelynek vezetése arra panaszkodott, hogy a hiányosságok orvoslása során megakasztották őket – jegyzik meg.

Uniós tisztviselők most azt a potenciális menetrendet vázolták a hírügynökségnek, hogy Magyarország várhatóan szeptember vége felé nyújtja be a helyreállítási terv végleges változatát (a támogatási lábra), a Bizottság pedig november elejére hagyhatja azt jóvá, majd a tagállamok asztalára kerülne és így a pénzügyminiszterekből álló Tanács (Ecofin) december elején döntene róla. Így maradna némi idő a papírmunka év végéig történő elvégzésére, bár még így is nagyon ki lenne centizve a menetrend - ismerték el uniós tisztviselők.

A fentiekkel párhuzamosan a magyar jogállamisági eljárásról az Általános Ügyek Tanácsában döntenek majd, a Bizottság javaslata alapján előbb október 18-ig arról, hogy egyáltalán adjanak-e még két hónapnyi bizonyítási időt a magyar kormánynak és ha igen, akkor utána legkésőbb december 18-án arról döntenének, hogy a magyar vállalások teljesítése alapján mekkora veszély fenyegeti még az uniós költségvetést.

A jogállamisági eljárás kapcsán az elmúlt napokban megjelent fontosabb cikkeink:

Címlapkép forrása: Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldala a minapi tárgyalásról Didier Reyndsers igazságügyi biztossal.