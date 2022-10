Navracsics Tibor: nehezebb a dolgunk a helyreállítási programnál, lehívnám a hitelt is

Az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter ugyanis a Portfolio-nak adott múlt heti interjúhoz hasonlóan elismerte, hogy a helyreállítási programnál az „igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdésekre is válaszolnunk kell majd, ez is a vizsgálat tárgyává akarják tenni”. Ezzel együtt is úgy fogalmazott a mai nyilatkozatban, hogy a helyreállítási programban lehetőségként ott lévő 9,6 milliárd eurónyi hitelkeretet is lehívná, „ha rajtam múlna, felvennénk az uniós hitelt”, mert

folyamatosan változik a gazdasági környezet, egyre kevesebb olcsó finanszírozási csatorna érhető el, így ez a kölcsön kedvező kondíciói miatt vonzó opció lehet számunkra.

Ahogy azt a minapi Ecofin-döntéskor is világosan rögzítették: a tagállamoknak elegendő legkésőbb jövő augusztusig kérnie a hitelprogramot, így erre utalva Navracsics is jelezte: „Még nem járt le a határidő, amíg hivatalosan bejelenthetjük, hogy élünk-e a lehetőséggel, vagy sem, a kapu nyitva áll, 2023-ig kell csak nyilatkoznunk, ahogy ezt a kormány már többször is nyilatkozta”. Közben viszont a támogatási lábnál (5,9 milliárd euró) sürget az idő, hiszen ha december elejéig nem adja rá áldását a Bizottság a megszabott mérföldkövek láttán (amelyben az említett igazságügyi átalakítások is benne lennének), akkor nem lesz idő év végéig a tagállamokat tömörítő Tanácsnak jóváhagynia a programot és így a támogatások mintegy 80-85%-a végleg elveszne Magyarország számára.

A helyreállítási program mielőbbi elfogadtatása azért is fontos lenne, mert éppen a minapi Ecofin-döntés rögzítette azt, hogy az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás segítése érdekében létrejött REPowerEU program pénzeit nem külön, hanem az RRF egyik fejezeteként kell feltüntetni és programozni, illetve lehívni. Ennek keretében pedig éppen az eddigi dupláját, 701 millió eurónyi forrást allokáltak a magyar célokra.

A felzárkóztatási források terén Navracsics bizakodóbb hangvételt ütött meg az interjúban, hiszen rögzítette, hogy a jogállamisági eljárásban világosan rögzítették a felek, hogy mi az elvárt 17 intézkedés az eljárás lezárásához és így a kohéziós pénzeket fenyegető veszély elkerüléséhez. A 17 vállalás egyik legfontosabbjaként az Integritás Hatóságról szóló törvényt már el is fogadta a parlament (igaz rögtön az Alkotmánybíróságon kötött ki), így szerinte most a következő fontos lépés a Hatóság felállítása november közepéig. Ennek kapcsán megjegyezte: „hiszünk az általunk elvégzett munka minőségében, ezáltal pedig az Európai Bizottság pozitív elbírálásában.”

A jogállamisági eljárás kapcsán éppen mai sajtóinformáció, hogy a jövő heti döntéskor a tagállamokat tömörítő Tanács várhatóan megadja a plusz két hónapos "bizonyítási határidőt" a magyar kormánynak, így tehát az eljárásban javasolt pénzügyi szankciókról csak a karácsony előtti napokban dönt majd a testület.

Azt is leszögezte összességében a miniszter:

Abban bízom, hogy novemberben-decemberben mindkét területen, tehát az MFF és az RRF esetében is alá tudjuk írni a megállapodást, azaz a karácsonyfa alá már oda tudjuk tenni az uniós forrásokat.

A 2014-2020-as ciklus végrehajtása során Navracsics jelezte, hogy „mindenképpen szükség van” a közeljövőben nagyobb összegű fejlesztési számlák brüsszeli kiküldésére, hogy abból pénzhez jusson az államháztartás. Miközben az Európai Bizottság hivatalos, naprakész adatbázisa szerint éppen 80%-os a forráslehívási arány, a miniszter megjegyezte: „Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az év végére ugorjon nyolcvan százalék fölé az abszorpciós rátánk, amit teljesíteni is fogunk.”

Arra a kérdésre, hogy mivel jóval 400 felett jár az euró árfolyama, szükséges-e módosítani a beérkező EU-pénzek kapcsán a tervezési, illetve technikai átszámítási árfolyamot, ami korábban 350-ről 375-re emelkedett, Navracsics kétféle választ adott. Ezek lényege az, hogy a 2014-2020-as ciklusban már nem biztos, hogy ennek az árfolyam felhúzásnak van értelme, míg a 2021-2027-es ciklus esetén ez „mindenképpen szükséges”. Ezt azzal indokolta: „Mi is látjuk, hogy 400 forint felett látszik stabilizálódni az euró jegyzése, a támogatások felhasználására vonatkozó árfolyammódosítás azonban egy hosszabb folyamat eredménye az Európai Bizottsággal”.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán