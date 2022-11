Megszólalt Brüsszel: nagy lépést tett a magyar kormány a helyreállítási program elfogadásáért

Miután a minap kiszivárgott , hogy komoly reformokat vállalt be a magyar kormány az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése terén a helyreállítási program elfogadásáért cserébe, pénteken fontos pozitív jelzést küldött az Európai Bizottság egyik névtelenséget kérő illetékese. Azt üzente ugyanis a Reutersen keresztül, hogy a magyar kormány „jelentős lépést” vállalt be, és példaként említette azt, miszerint a Kúria ezentúl nem fogja nehezíteni, hogy a magyar bírók jogértelmezésért az Európai Bírósághoz fordulhassanak. A pozitív brüsszeli hírre azonnali reakcióként 402-ről 400-ig erősödött a forint az euróval szemben, majd visszagyengült.

A névtelen illetékes azt mondta a hírügynökségnek, hogy

A magyarok elfogadták a Bizottság feltételeit az igazságszolgáltatás függetlenségének mérföldkövéről. Ez nem a tárgyalások vége, de ez egy jelentős lépés.

Ezzel összefüggésben azt is hangsúlyozta: "Nem tudom megerősíteni, hogy az összes tárgyalást befejeztük a helyreállítási programról, de a véglegesítés felé haladunk. A vitás pontok nagyrészt az igazságszolgáltatás függetlensége körül voltak." Ahogy a bevezetőben jeleztük, a forrás azt mondta, hogy a magyar kormány többek között beleegyezett abba: megszűnteti a Kúria azon jogkörét, hogy beavatkozzon a magyar bírák Európai Bírósághoz fordulási jogába, amikor valamilyen ügyben uniós bírósági állásfoglalást kérnének.

Ez éppen az egyik pont azok közül, amelyek a minap kiszivárogtak, mint a magyar kormány november 4-án Brüsszelbe küldött vállalásai. Azok között további hangsúlyos pont volt az, hogy a kormány vállalása szerint megerősítik az Országos Bírósági Tanács jogköreit, amely felügyeleti szerve az Országos Bírósági Hivatalnak, illetve a Kúriának is.

A hírügynökségi kiszivárogtatás előtt a Népszava is arról írt, hogy várhatóan jóváhagyja a magyar helyreállítási programot november 22-i ülésén az Európai Bizottság, így tehát nem veszítené el az 5,8 milliárd eurónyi támogatási lábat az ország. Azt is jelezte azonban a lap, hogy a jogállamisági eljárás lezárásáért vállalt 17 féle korrupcióellenes intézkedés bizottsági értékelése még nem ért véget, illetve lehet, hogy nem is lesz részletes értékelés a november 22-i ülésen, hanem majd a tagállami pénzügyminisztereknek kell december 6-án eldönteni a felsorolt magyar változtatások fényében azt, hogy mi legyen a magyar felzárkóztatási pénzek felfüggesztési javaslatával.

A Bizottság által 3 Operatív Programra javasolt 65-65%-os felfüggesztést (együtt összesen 7,5 milliárd eurót) ugyanis a szakminiszterek szabadon felülírhatják és ebből a szempontból is nagy jelentőségű az a tegnap éjjeli német parlamenti fejlemény. Amint megírtuk: a határozatban azt kérték a képviselők a német kormánytól, hogy legyen óvatos a magyar vállalások megítélésekor és egyelőre inkább (valamekkora) pénz felfüggesztéssel gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, hogy a vállalt lépéseket mind megteszi, illetve a jogállami kereteket tartósan és igazolható módon javítja.

