Csúszhat a magyar EU-pénzek brüsszeli jóváhagyása, nagy erők feszülnek egymásnak

Valószínűleg nem kerül a november 22-i európai bizottsági ülés napirendjére a magyar helyreállítási programról és a 17 féle korrupcióellenes intézkedésről szóló bizottsági értékelés témája, így tehát az is kérdéses, hogy az uniós pénzügyminiszterek december 6-i ülésén jóvá tudják-e ezeket hagyni, amikor egyéb, ezekhez képest prioritást élvező témákról kell döntést hozni, mint az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás és a globális minimumadó, amely két ügyet éppen Magyarország blokkolja egyedüli tagállamként – derült ki a Bloomberg friss információiból.

Az anyag tehát azt vázolja, hogy óriási erők feszülhetnek egymásnak a következő hetekben és akár megpróbálhatják Magyarországot úgy rávenni a két másik ügy támogatására, hogy a helyreállítási programunk jóváhagyása és a jogállamisági eljárás lezárása még nem történt meg.

A hírügynökség egy névtelen uniós diplomatától most azt a menetrendet hallotta, hogy miután a magyar kormánynak november 19-ig kell teljesítenie a jogállamisági eljárás lezárásáért vállalt 17 féle korrupcióellenes intézkedés releváns részeit, nem valószínű a jövő keddi, november 22-i uniós biztosi kollégiumi ülésen az, hogy az erről szóló értékelést, és a magyar helyreállítási programot jóváhagynák. Így ez a két anyag egyelőre nem tudna a pénzügyminiszterek asztalára kerülni átnézésre, márpedig mindkettőhöz idő kell a tagállamoknak. A hírügynökség utal is rá, hogy a holland, svéd, finn és dán diplomaták már megmondták előre: nekik idő kell, mire a saját otthoni folyamataik alapján jóvá tudják hagyni a magyar anyagokat.

Eric Mamer, a Bizottság vezető szóvivője azt mondta a lapnak: „nem volt és jelenleg sincs hivatalos döntés a dátumról”, hogy mikor hagyná jóvá a Bizottság a két magyar anyagot, mert a napirendet az uniós biztosok kabinetvezetői állítják össze.

Azért lehet komoly időnyomás abból, ha november 22-én nem születnek meg a bizottsági jóváhagyó anyagok, mert az uniós tagállami pénzügyminisztereknek december 6-ra van előirányozva az utolsó idei ülésük, és ha ők az év végéig nem hagynák jóvá a magyar helyreállítási programot, akkor annak 5,8 milliárdnyi támogatási lába legalább 70%-át véglegesen elbukná Magyarország. Nyilván össze lehet még hívni videókonferenciás ülést december 6. után is és a cseh soros elnökség utalt is rá a hírügynökségnek, hogy minden opciót mérlegelnek, hogy megszerezzék a tagállamok pénzügyminisztereinek jóváhagyását a magyar ügyekben, de közben a helyzetet bonyolítja, hogy a december 6-i (vagy későbbi) pénzügyminiszteri ülésen két, prioritást élvező ügyben is döntést kellene hozni egyhangúsággal, márpedig korábban a magyar kormány mindkettőben az elutasítását jelezte.

Ilyen az Ukrajnának szánt jövő évi 18 milliárd eurós pénzügyi támogatás, amelyet az uniós költségvetésből csak akkor lehetne folyósítani, ha minden tagállam jóváhagyja és ilyen a globális minimumadó kezdeményezés. Előbbi blokkolásának szándékát a minap jelezte a magyar kormány, az utóbbiét viszont már hónapokkal ezelőtt és ezzel az álláspontunkkal egyedül maradtunk (a lengyelek elálltak ettől).

Így tehát az elmúlt hónapok magyar kormányzati álláspontja miatt az ukrajnai támogatás és a minimumadós ügy teljesen összecsúszott a magyar EU-pénzek folyósítását meghatározó döntésekkel, márpedig ezeknek elvileg teljesen függetlennek kellene lennie egymástól.

Egyelőre nem tudni, hogy ennek a nagy összefeszülésnek mi lesz a kifutása, de az is lehet, hogy nem december 6-án dől el a dolog, hanem később, mert például a jogállamisági eljárás lezárásának határideje december 19.

A hírügynökség szerint egyes diplomaták arra számítanak, hogy el fogják fogadni a magyar helyreállítási programot az év vége előtt, így a magyar kormány nem fog véglegesen forrásokat veszíteni és ez erőteljes pozitív szignált küld a befektetőknek, hogy a jogállamisági vitákat sikerült valamennyire rendezni, de közben az Európai Parlamnentben egy ilyen döntés éles kritikákat szülhet. Az EP egyékbént éppen ma tart vitát a magyar jogállamisági helyzetről.

Címlapkép forrása: Getty Images