Kimondta az EP: nem elég a 17 magyar vállalás, fel kell függeszteni a források jelentős részét

Arról, hogy szigorú szöveget készül elfogadni ötpárti támogatással az EP ma, hétfőn már írtunk, és most ez történt meg az elfogadott szöveg alapján. Ebben gyakorlatilag arra szólítja fel az EP a Bizottságot, hogy tartsa fent a 7,5 milliárd eurónyi magyar felzárkóztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos szeptemberi javaslatát a Tanács felé, a Tanácsot pedig arra, hogy ezt fogadja el minősített többséggel a következő hetekben. Ez a 21 milliárd eurónyi teljes 7 éves felzárkóztatási keretünk egyharmada lenne, mintegy 3000 milliárd forint.

A tegnap kiszivárgott hírek abba az irányba mutatnak, hogy a Bizottság éppen erre készül, tehát 7,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk felfüggesztését fogja javasolni azért, mert nem elégedett a magyar vállalások eddigi teljesítésével:

Azt is szorgalmazzák az EP-képviselők a mai határozatban, hogy a felfüggesztést csak akkor oldja majd fel a Tanács, ha később a magyar korrekciós intézkedéseknek a gyakorlatban is fenntartható hatása volt. Sőt, azt is szorgalmazzák, hogy ha a magyar kormány később visszafordítaná a most meglépett reformokat, akkor később pénzügyi büntetéseket (korrekciókat) kell kivetni a már kifizetett forrásokat.

Az EP kemény hozzáállását az is tükrözi, hogy azt is szorgalmazza a Bizottságnál: addig ne fogadja el az 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási tervet, amíg a magyar kormány nem teljesítette maradéktalanul a cserébe vállalt igazságügyi átalakításokat, illetve nem teljesítette az Európai Bíróság, és az Emberi Jogok Európai Bírósága valamennyi releváns ítéleteit. Itt a Bizottság várhatóan eltér majd a Parlament által szorgalmazott úttól, hiszen már a jövő héten el fogja fogadni a magyar helyreállítási tervet, igaz a friss hírek szerint összesen 27 féle feltételt fog hozzátársítani, amelyek maradéktalan teljesítése után kezdhetünk csak hozzáférni a forrásokhoz.

Sőt, azt is kéri az EP a Bizottságtól, hogy addig ne kösse meg (!) a magyar kormánnyal a 2021-2027-es időszak alapmegállapodását, a Partnerségi Megállapodást, illetve ne fogadja el az Operatív Programokat se (!), amíg a Bizottság nem tudja teljességgel kizárni a kohéziós pénzekre, illetve a jogállamiságra leselkedő veszélyeket. Ezen a területen is várhatóan eltér majd a Bizottság a Parlament által szorgalmazott úttól, mert a Partnerségi Megállapodás megkötése és a felfüggezstéssel nem érintett Operatív Programok elfogadása várhatóan rövidesen megtörténik.

A fentieken túl az is fontos, hogy az EP-képviselők felszólították a Bizottságot és a Tanácsot arra, hogy ne engedjenek az EU-pénzek terén a kulcsfontosságú uniós döntések - például az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós segítség vagy a globális minimális társaságiadó-kulcs bevezetése - megakasztásával nyomást gyakorló Magyarországnak. Azt kérik a képviselők, hogy az EU egyhangúsági szabályával való visszaélés „ne legyen semmilyen hatással" a helyreállítási tervvel és a jogállamisággal kapcsolatos döntésre.

A Parlament azt is hangsúlyozta, hogy az uniós források végső kedvezményezettjeit nem szabad megfosztani a forrásoktól azért, mert a kormányuk nem hajlandó az együttműködésre, ezért felszólították a Bizottságot, hogy a pénzeket a helyi önkormányzatokon és civil szervezeteken keresztül juttassa célba.

Címlapkép forrása: Getty Images