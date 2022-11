Megszólalt Navracsics Tibor az uniós forrásokról

Arra számítunk, hogy az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (Ecofin) december 12-én dönthet a magyar helyreállítási terv jóváhagyásáról – nyilatkozta kedden a Reutersnek Navracsics Tibor uniós fejlesztésekért felelős miniszter.

A magyar kormány továbbra is arra számít, hogy decemberben megszülethet a kedvező döntés a helyreállítási tervvel kapcsolatban, most azt gondoljuk, hogy a december 12-i Ecofin-ülésen mondhatják ki a végső szót – mondta a hírügynökségnek Navracsics. Emellett a miniszter azt is elmondta, hogy a jelenlegi költségvetési ciklus partnerségi megállapodását is decemberben írhatják alá.

Navracsics a magyar vállalásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a Korrupcióellenes Munkacsoport december közepén kezdheti meg működését, folyamatosan implementálja a kormány a további intézkedéseket, melyeket a megegyezés érdekében vállalt.

A miniszter szerint a kormány abban bízik, hogy jövőre az összes befagyasztott uniós forrás rendelkezésre áll majd, emellett reményét fejezte ki, hogy az Európai Bizottság a tények alapján hozza majdmeg döntéseit.

Címlapkép: Portfolio