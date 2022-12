Kiszivárgott: nem lesz ma döntés a magyar EU-pénzek felfüggesztési ügyében

Amint azt tegnap délután saját információink alapján előrevetítettük , ma be is következik: nem lesz ma döntés az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli ülésén a magyar felzárkóztatási források felfüggesztésének ügyében – írták percekkel ezelőtt névtelen uniós forrásra hivatkozva brüsszeli tudósítók a Twitteren.

Így tehát a ma reggel 9 órási Ecofin munkareggelin eldőlt: nem viszik szavazásra ma a Tanácsban a magyar EU-pénzek felfüggesztési javaslatát és ezzel párhuzamosan szintén nem lesz ma szavazás a globális minimumadó ügyében – írja az EUObserver, és a Népszava brüsszeli tudósítója a közösségi oldalán. A magyar helyreállítási programot viszont a jelek szerint megvitatják, de valószínűleg abban sem lesz döntés, hiszen a négy ügy valójában csomagban dőlhet majd el. A potenciális menetrendet ebben a tegnapi cikkünkben írtuk meg.

Reggel a Financial Times azt is írta, hogy a mai albániai EU-Nyugat-Balkáni EU-csúcson Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, illetve Olaf Scholz német kancellár megpróbálják meggyőzni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy szavazza majd meg az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós uniós forrás közös hitelfelvételen keresztüli nyújtását, illetve a globális minimumadó második pillérének uniós megszavazását (e két ügy megszavazása egyhangúságot igényel a tagállamokat tömörítő Tanácsban és csak Magyarország jelezte vétószándékát eddig), cserébe a magyar helyreállítási programot jóváhagyják a Tanácsban, illetve lobbizhat a két nagy tagállam amellett, hogy 7,5 milliárd eurónál kisebb összeget fagyasszanak be Magyarországnak a feltételességi eljárásban. Így tehát ezzel a háttérbeli tárgyalással is összefügghet, hogy a mai brüsszeli Ecofin-ülésen egyelőre „jegelték” ezeket a témákat, nem lesz róluk szavazás.

Közben a fenti jelek alapján formálódó alku kapcsán is figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor kormányfő tegnap délután a Twitteren nyíltan kiállt amellett, amit Emmanuel Macron az európai energetikai kihívások, az amerikai gázeladások ára és az ebből származó európai ipari termelési és versenyképességi kihívások kapcásn mondott a CBS 60 perc című adásában. Ezután a magyar kormányfő hozzátette: "Ha azt akarjuk, hogy az európai ipar fennmaradjon, gyorsan kezelnünk kell az európai energiaválságot. Legfőbb ideje újraértékelni a szankciókat".

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2022. november 8-i Ecofin-ülésről