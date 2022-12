EU-pénzek kiszabadítása: ma megkérik az árát, aztán adhatnak

Miután a múlt keddi pénzügyminiszteri ülésen a magyar kormány egyedüliként blokkolta azt a tervet, hogy közös adósságvállaláson keresztül haladjon tovább az EU az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós makrofinanszírozási programban, ezért azon az ülésen a három jogszabályból csak arról született döntés, amihez nem kellett egyhangúság (26 tagállam támogatta, noha elég lett volna a minősített többség). Aztán a 26 tagállam szombatra a másik olyan jogszabályról is megállapodott, amihez szintén elég lett volna a minősített többség. Ez jól jelzi, hogy Magyarország kivételével mennyire egységesek a tagállamok ezen ügyben.

Amint megírtuk: a szombati újabb döntés azt jelenti, hogy a többi tagállam kész Magyarország nélkül tovább haladni az ukrajnai programban, igaz még mindig nyitva hagyta az ajtót arra az esetre, hogy ha a mai nagyköveti ülésig esetleg a magyar kormány meggondolja magát, akkor még be tud csatlakozni a tagállami garanciavállalások formájában a közös adósságvállalásba Ukrajna megsegítésére. Akármelyik út mellett is dönt Magyarország, utána a napokban még gyorsan be fog kerülni a jogszabálycsomag az Európai Parlament elé, hogy ott is gyorsan jóváhagyják és így elháruljon az akadálya annak, hogy már januárban folyósítsa az első részletet az EU Ukrajnának. Azzal, hogy a Tanács 26 tagállama kész Magyarországon „átlépni” ebben az ügyben, egyúttal a magyar kormány zsarolási potenciálját is jócskán bekorlátozta, hiszen ha a magyar kormány nem áll be a sorba, akkor a többi 26 tagállam önkéntes garanciavállalások segítségével veszi fel a hiteleket és adja azokat tovább Ukrajnának.

A mai nagyköveti ülésen tehát tisztul a kép két olyan ügyben (Ukrajna, globális minimumadó), amely globális szinten is fontos, illetve az EU egészét érinti, és ettől időben különálló ülésen kerülhet majd sor az arról szóló döntésre, hogy mi legyen a Magyarországnak szánt felzárkóztatási pénzek ügyében a feltételességi eljárásban. A Bizottság a Tanács kérésére múlt pénteken elkészítette a friss magyar fejleményeket is figyelembe vevő értékelését és amint a Portfolio a birtokába jutott bizottsági levél és melléklete alapán megírta: a 13-ból csak 1 feltételt teljesített a kormány a december 7-i állapot szerint és további egyet felemásan, így tehát 11 hiányosság, gyengeség még mindig nem volt kezelve. Ezért továbbra is ugyanarra tett javaslatot a Bizottság a Tanácsnak, hogy vagy 7,5 milliárd eurónyi, vagy akár 11,4 milliárd eurónyi forrásunkat függessze fel a problémás ügyek rendezéséig, illetve tiltsa meg a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok számára, hogy EU-pénzhez jussanak.

Egyelőre nem tudni, hogy a fenti koreográfia eljut-e oda, hogy a magyar kormányfő „felviszi” a csütörtöki EU-csúcs egyébként is zsúfolt napirendi pontjai közé tárgyalásra a feltételességi eljárás pénzügyi szankciós ügyét, vagy sem.

