Kiderült: ma este eldőlhet mind a négy nagy ügy Brüsszelben, ami Magyarországot érinti

Percekkel ezelőtt tette közzé a cseh soros elnökség a Twitteren, hogy melyek lesznek a napirendi pontok, illetve milyen sorrendben következnek egymás után a ma este 6-kor kezdődő uniós tagállami nagyköveti ülésen.

A posztbeli felsorolás alapján az látszik, hogy mind a négy nagy ügynek ma este el kellene dőlnie politikai síkon a legmagasabb rangú nagykövetek (Coreper II.) fórumán, aztán az így kialakuló kereteket szentesítené majd hivatalosan a pénzügyminiszterek testülete (Ecofin) valamikor a következő napokban.

Így tehát a napirendi pontok szerint először a holnapi Általános Ügyek Tanácsa ülését készítik elő a nagykövetek, majd az orosz-ukrán helyzet aktualitásait vitatják meg. Ezek után jön egymás után az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós makrofinanszírozási csomag (a közös adósságvállaláson keresztüli megoldást továbbra is blokkolta Magyarország a hétvégén is), illetve a globális minimumadó második pillére (ezt is ellenezte a legutolsó információk szerint Magyarország). Az ezekre adott magyar nagyköveti reakció ismeretében jön sorban a magyar EU-pénzek felfüggesztéséről szóló téma (az Európai Bizottság a Tanácsnak többféle felfüggesztési döntést is javasolt a pénteki új értékelése alapján, amelyeket itt írtunk meg részletesen), illetve a magyar helyreállítási program elfogadása (a Bizottság pozitív értékelése alapján a Tanácsnak elfogadásra javasolt terv megvitatása).

Ahogy azt reggel megírtuk, a fentiek azt jelentik, hogy előbb kiteszteli a cseh soros elnökség, hogy még mindig ellenzi-e a magyar kormány a két ügyet (megkérik az árat), majd ezt követően kerül sorra a két EU-pénzes magyar ügy (utána adnak). Annyi eltérés van a reggeli cikkünkhöz képest, hogy

ma a magyar pénzügyi szankciós téma is sorra kerül, nemcsak a helyreállítási programunk, így tehát elvileg tényleg minden csomagban dől el.

Fontos, hogy a nagykövetek hivatalosan nem szavaznak, nem döntenek ezekben az ügyekben, csak kinyilvánítják a kormányuk felől kapott legutolsó hivatalos instrukciót, amelyek alapján fel lehet mérni a Tanácson belüli erőviszonyokat, azaz azt, hogy végül milyen döntési javaslat mellett jön össze a minősített többség például a felfüggesztési kérdésben (mennyi legyen annak mértéke, mire vonatkozzon, mit tiltson meg pontosan a Tanács a Bizottságnak a pénteki bizottsági friss értékelés alapján).

A ma esti fejlemények abból a szempontból is fontosak, hogy mi és mikor kerül az Ecofin elé a rákövetkező napokban hivatalos döntésre, illetve előtte felkerül-e az ügyhalmaz az állam- és kormányfők szintjére a csütörtöki EU-csúcsra, vagy sem. Utóbbi kapcsán érdekes, hogy Kovács Zoltán nemzetközi ügyekért felelős kommunikációs államtitkár röviddel ezelőtt közzétette a Twitteren, hogy Orbán Viktor kormányfő ma reggel videókonferencián tárgyalt Charles Michel európai tanácsi elnökkel a csütörtöki EU-csúcs előkészítéseként. Az általa felsorolt témák között nem volt ott konkrétan az, hogy a magyar kormányfő esetleg kérné a napirendre felvenni a magyar feltételességi eljárásban kiszabni tervezett pénzügyi szankció témáját, igaz „a gazdasági ügyek” alatt elvileg erre is gondolhatott.

A fentiek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a cseh soros elnökség egy másik nagyköveti szintű (Coreper I.) ülést is tart hétfőn, amelynek egyetlen napirendi pontja a holnapi rendkívüli energiaminiszteri tanácsülés előkészítése, így tehát annak a témának, hogy mi legyen a fél éve húzódó uniós gázársapka ügyében, pontosabban a hivatalos nevén az uniós gázpiaci korrekciós mechanizmus ügyében.

A gázársapkáról a Bizottság által javasolt rendelettervezet november ez volt, de azóta a tagállami egyeztetéseken ezt már jelentősen módosították. Legutóbb 220 eurónál jártak az alkudozások és mindenféle paraméterek részletszabályain dolgoztak a tagállami stábok, hogy milyen feltételek együtt állása esetén élesítsék az ársapkát a holland TTF tőzsde mely részére. Holnap az energiaügyi miniszterek ülésén ebben a kérdésben is tisztulni fog a kép, illetve dönteni kell.

Címlapkép forrása: Kovács Zoltán Twitter-fiókja a 2022. december 12-i videókonferenciás egyeztetésről Orbán Viktor kormányfő és Charles Michel európai tanácsi elnök között.